5 dingen die de Samsung Galaxy S25 Ultra kan doen om de iPhone 16 Pro Max te verslaan

De aankomende Samsung Galaxy S25 Ultra zal vrijwel zeker een van de populairste Android-telefoons worden na zijn lancering. De concurrentie is echter sterk en vooral de iPhone 16 Pro Max zal, zeker als het gaat om verkoopcijfers, lastig te verslaan zijn.

Misschien zal de Galaxy S25 Ultra dan ook niet meer verkocht worden dan de iPhone 16 Pro Max, maar het kan wel de betere smartphone worden. Daarvoor moet Samsung echter wel een aantal dingen veranderen ten opzichte van zijn voorgaande modellen. Er zijn namelijk nog zeker dingen te vinden die Apple net zo goed of beter doet.

1. Terug naar 10x optische zoom

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft wel een vrij goede periscoopcamera met 5x optische zoom, maar dat heeft de iPhone 16 Pro Max ook.

De keuze van Samsung om de periscoopcamera van de Samsung Galaxy S23 Ultra met 10x optische zoom in te ruilen voor een camera met 5x optische zoom, op de Galaxy S24 Ultra leek in de eerste instantie nogal vreemd. Toch was deze nieuwe camera met een minder groot zoombereik kwalitatief wel beter. Het ding is alleen dat 10x optische zoom Samsungs Ultra-modellen wel uniek maakte en dat er geen iPhone is met dit zoombereik, maar wel met de 5x optische zoom die Samsung nu dus als maximum biedt.

Het zou dus mooi zijn als Samsung de betere sensor van de huidige periscoopcamera zou kunnen combineren met 10x optische zoom op de Samsung Galaxy S25 Ultra. Dan heeft Samsung op dat vlak weer een duidelijke voorsprong op Apple. De meeste Samsung Galaxy S25 Ultra-camerageruchten suggereren echter dat we opnieuw een maximaal optisch zoombereik van 5x krijgen.

2. De ultrawide-camera verbeteren

Een andere cameraverbetering die de Samsung Galaxy S25 Ultra wel kan gebruiken om de iPhone 16 Pro Max te verslaan, is een nieuwe ultrawide-camera met meer megapixels. De Galaxy S24 Ultra heeft "maar" een 12MP-ultrawide, terwijl de iPhone 16 Pro Max een 48MP-ultrawide heeft.

Het extra zoombereik lijkt misschien niet zo waarschijnlijk op dit punt, maar een verbeterde ultrawide-camera is misschien wel nog een mogelijkheid. Sommige geruchten suggereren namelijk dat de Samsung Galaxy S25 Ultra een 50MP-ultrawide krijgt. Dat is niet veel meer megapixels dan de iPhone 16 Pro Max, maar toch iets beter.

3. De batterijduur een boost geven

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft in principe al een uitstekende batterijduur, maar in onze tests werd duidelijk dat de iPhone 16 Pro Max een vergelijkbare batterijduur weet te bieden met een lagere batterijcapaciteit.

Bij beide toestellen heb je in ieder geval te maken met meer dan 16 uur aan batterijduur, maar we zouden graag een nog betere batterijduur zien op de Galaxy S25 Ultra. Op die manier zou de Ultra weer een duidelijke voorsprong hebben ten opzichte van de iPhone 16 Pro Max.

Een manier om voor een betere batterijduur te zorgen is door simpelweg een grotere batterij in de telefoon te stoppen. Helaas suggereren de leaks tot nu toe dat de S25 Ultra een 5.000mAh-batterij krijgt, net als zijn voorganger.

Er zijn echter ook andere manieren om de batterijduur te verbeteren. Een efficiëntere chip kan ook heel veel helpen. Het zou dus nog steeds kunnen dat Samsung Apple op dit vlak weet te verslaan.

4. De prijs verlagen

De Samsung Galaxy S24 Ultra is een erg dure smartphone en hoewel zijn startprijs wel iets lager is dan die van de iPhone 16 Pro Max, scheelt het ook weer niet echt veel.

Samsungs huidige flagship lanceerde met een startprijs van 1.449 euro, terwijl de nieuwste Pro Max van Apple een startprijs van 1.479 euro heeft. Het gaat hier bij beide toestellen om de modellen met 256GB opslagruimte.

De Samsung Galaxy S25 Ultra zal natuurlijk nooit een budget smartphone zijn, maar als Samsung de prijs toch iets zou kunnen verlagen, zou dit toestel misschien toch weer wat interessanter worden voor veel mensen.

We zijn echter bang dat dit niet zal gebeuren. Als de prijs al gaat veranderen, lijkt het waarschijnlijker dat de prijs van de Samsung Galaxy S25 Ultra omhoog zal gaan. Eén gerucht suggereert dan ook dat de prijs misschien niet zal stijgen, maar waarschijnlijk in ieder geval net zo hoog zal zijn als die van de Galaxy S24 Ultra.

5. De software stroomlijnen

Eén ding dat bij Apple vrijwel altijd wel goed zit, is de software. iOS krijgt dan ook veel lof voor zijn intuïtieve, soepele interface en omdat het grotendeels gewoon werkt zoals het moet werken.

Soms krijgt het bedrijf hier misschien iets te veel lof voor en wordt er minder aandacht besteed aan dingen die wel verbeterd kunnen worden, maar hoe dan ook is het wel gemakkelijker om iOS 18 op de iPhone 16 Pro Max te navigeren dan Samsungs One UI 6-interface op de Galaxy S24 Ultra. One UI begint op sommige vlakken een beetje verouderd en onoverzichtelijk te worden.

Er is op dit vlak dus veel ruimte voor verbetering aan de kant van Samsung en het zal dan ook veel moeite kosten om de iPhone 16 Pro Max te verslaan op het gebied van software.