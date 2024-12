Samsung Galaxy S25 zou verschijnen met grote AI-upgrade voor Bixby

Met de opkomst van geavanceerde AI-assistenten zoals ChatGPT, Copilot en Gemini zijn veel mensen misschien alweer vergeten dat Samsung ook nog steeds zijn eigen digitale assistent heeft, genaamd Bixby. Er lijkt nu echter een grote AI-upgrade onderweg te zijn voor deze assistent en die verschijnt wereldwijd misschien tegelijkertijd met de release van de Samsung Galaxy S25-serie.

Een nieuw verslag vanuit het Zuid-Koreaanse ET News (via @Jukanlosreve) stelt dat de vernieuwde Bixby voorzien zal zijn van een Large Language Model (LLM) en aan het begin van volgend jaar zal verschijnen. Deze geüpgradede versie zou moeten kunnen concurreren met de andere generatieve AI-assistenten die we hierboven benoemden.

Deze Bixby-upgrade is overigens al stilletjes beschikbaar gemaakt, maar tot nu toe alleen in China. Dit nieuwe verslag suggereert dat de rest van de wereld waarschijnlijk in januari toegang krijgt tot de nieuwe versie van Bixby.

Januari is ook de maand waarin de Galaxy S25-serie verwacht wordt en wanneer we One UI 7 (gebaseerd op Android 15) verwachten. Die One UI 7-software-update zit momenteel nog in de bètafase.

"Het grootste verkoopargument"

The biggest selling point of Galaxy S25 series: the new Bixby returns!December 15, 2024

Samsung heeft natuurlijk dit jaar al meerdere Galaxy AI-features uitgebracht op zijn telefoons, waaronder Schets naar Afbeelding en Circle to Search. Verder is Google Gemini ook beschikbaar op Samsung-telefoons als alternatief voor Bixby.

Wanneer Bixby door een LLM ondersteund wordt, zullen Samsung-telefoons dus nog krachtiger worden en kan de standaard AI-assistent van Samsung dus ook uitgebreidere antwoorden geven en bijvoorbeeld ook afbeeldingen genereren. Een andere bekende leaker, @UniverseIce, zegt dat dit "het grootste verkoopargument" voor de Galaxy S25-serie wordt.

Google heeft inmiddels zijn eigen Google Assistant dus al een LLM-upgrade gegeven in de vorm van Google Gemini. Het zal nog interessant worden om te zien hoe goed de vernieuwde Bixby straks kan concurreren met Gemini. Al de beste Android-smartphones krijgen natuurlijk toegang tot Gemini, maar als Samsung Bixby nu echt een aantrekkelijk alternatief weet te maken, kan dat zeker een verkoopargument worden voor de Galaxy S25-serie.