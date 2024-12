Deze 5 dingen willen we zien van de Samsung Galaxy S25 Ultra

De beste smartphone van 2025 is er misschien bijna, want de Samsung Galaxy S25 Ultra komt naar verluidt in januari op de markt en dit toestel zou wel eens moeilijk te verslaan kunnen zijn. Lekken en geruchten hebben al veel mogelijke specs en features van de Samsung Galaxy S25 Ultra onthuld, dus we hebben een goed idee van wat we kunnen verwachten. Daar gaan we het hier echter niet over hebben.

Hieronder hebben we de vijf dingen opgesomd die wij het liefst willen zien van de Samsung Galaxy S25 Ultra. Over sommige dingen doen al geruchten de ronde, over andere niet, maar het zijn dingen die echt kunnen helpen om hem te verbeteren tegenover de Samsung Galaxy S24 Ultra.

1. 16GB RAM voor elke configuratie

(Image credit: Philip Berne / Future)

De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft gegarandeerd een krachtige chipset, dus daar gaan we ons niet druk om maken. Wat we wel hopen, is dat het toestel ook 16GB RAM heeft in elke configuratie en niet alleen in de duurste.

RAM is belangrijk voor veel dingen op telefoons, maar het wordt nu des te belangrijker omdat AI er veel gebruik van moet maken. Dus hoe meer RAM, hoe beter de AI in de Samsung Galaxy S25 Ultra kan presteren.

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft 12GB RAM, dus onze (vrij realistische) wens is dat de Samsung Galaxy S25 Ultra een upgrade naar 16GB krijgt.

Vroege lekken suggereerden dat de Samsung Galaxy S25 Ultra inderdaad 16GB RAM zal hebben. Recentelijk hebben we gehoord dat de basisconfiguratie van de Galaxy S25 Ultra maar 12GB RAM en 256GB opslag zou kunnen hebben, terwijl 16GB exclusief voor de modellen met 512GB en 1TB opslag is.

Dat is beter dan niets, maar we vinden het idioot om geïnteresseerden te pushen naar de duurdere versie met 512GB opslag als ze 16GB RAM willen. We hopen daarom dat dit laatste gerucht niet klopt en dat elke configuratie van de Galaxy S25 Ultra 16GB heeft, net zoals elke configuratie van de Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB heeft.

2. Verbeterde software

(Image credit: Philip Berne / Future)

Een van de grootste pijnpunten in onze review van de Samsung Galaxy S24 Ultra was dat de software complex was en dat veel features diep begraven zijn in het instellingenmenu. Zulke software is een groot probleem voor elke telefoon, maar vooral voor telefoons die zo duur zijn als deze. We willen daarom een overzichtelijker geheel.

Waarschijnlijk zal de telefoon One UI 7 gebruiken, die momenteel in bèta is op de Samsung Galaxy S24-serie, dus we hebben een idee van wat we kunnen verwachten. Op basis van die bèta kunnen er enkele verbeteringen worden doorgevoerd, maar het ziet er niet naar uit dat de software drastisch herzien is.

3. Upgrades aan de groothoek-, telefoto- en selfiecamera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft uitstekende camera's, maar sommige zijn beter dan andere. In het bijzonder zouden we graag nieuwe sensoren zien voor de groothoek-, selfie- en telefotocamera met 3x zoom. Tegenover de andere camera's zijn hun resoluties momenteel erg laag en dat beperkt de mogelijkheden.

Nu zijn megapixels lang niet de enige factor voor een goede sensor, maar ze hebben wel invloed. Op een telefoon als de Samsung Galaxy S25 Ultra willen we niet het gevoel hebben dat sommige camera's merkbaar zwakker presteren.

Gebaseerd op lekken lijkt het erop dat dit gedeeltelijk zal gebeuren. Verschillende bronnen hebben gezegd dat de ultra-wide van de Samsung Galaxy S25 Ultra zal worden geüpgraded naar 50MP (tegenover 12MP), maar er is geen teken dat de andere sensoren verbeterd worden.

4. De terugkeer van 10x optische zoom

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Naast meer megapixels, zouden we ook graag de 10x optische zoom terugzien. Voor een aantal generaties was dit de onderscheidende factor van het Ultra-model tegenover andere (Android-)smartphones. Dit jaar is Samsung echter overgestapt om 5x optische zoom voor de Galaxy S24 Ultra.

Een aantal andere Android-telefoons, waaronder de Google Pixel 9 Pro, hebben ook 5x optische zoom, net als de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Samsung kan daarom niet langer zeggen dat ze het hoogste optische zoombereik hebben.

We zijn ook van mening dat 5x zoom niet dramatisch verschilt van 3x zoom, dus het hebben van beide brandpuntsafstanden is minder nuttig dan 3x en 10x. We zouden dus heel graag zien dat de 10x zoom terugkeert, maar helaas zijn er geen geloofwaardige lekken die daarop wijzen.

5. Hogere oplaadsnelheid

(Image credit: Philip Berne / Future)

Hoewel de Samsung Galaxy S24 Ultra bij de lancering over het algemeen krachtige specificaties had, was de laadsnelheid een uitzondering. Samsung gaat al jaren niet hoger dan 45W-snelladen (en 15W draadloos laden).

Om wat voor reden dan ook heeft Samsung nooit de snelste laadsnelheden nagestreefd, misschien omdat Apple en Google dat ook niet doen. Maar andere merken zoals OnePlus, Xiaomi en Motorola doen dat wel. Zij halen snelheden van bijna 100W, ruim twee keer meer dan wat Samsung haalt.

Jammer genoeg zijn er weinig geruchten of lekken rond upgrades aan de laadsnelheid. We gokken daarom (op basis van één gerucht) dat we wederom te maken hebben met 45W-snelladen.