Circle to Search komt dit jaar nog naar 100 miljoen nieuwe toestellen

Er was veel te zien op Google I/O 2024 en we zijn nog steeds alle details aan het doornemen, waaronder de aankondiging dat de Circle to Search nu beschikbaar is op meer dan 100 miljoen apparaten. Voor het einde van 2024 komen er nog eens 100 miljoen bij.

Dit werd bevestigd door een blogpost van Google en laat zien hoe snel de functie zich verspreidt in het Android-ecosysteem. Het maakte zijn debuut op de Samsung Galaxy S24 en Google Pixel 8, waarna het via software-updates ook zijn weg vond naar andere apparaten. Google verduidelijkt niet welke andere merken of apparaten in de wachtrij staan voor Circle to Search.

Afgelopen week maakte de functie nog haar debuut op de Pixel Tablet en ook de Samsung Galaxy S21, die drie jaar geleden werd gelanceerd, heeft de software-update voor Circle to Search inmiddels ontvangen. Het is niet precies duidelijk welke specificaties nodig zijn om Circle to Search goed te laten werken, maar het lijkt vooral beschikbaar te worden op duurdere toestellen.

Omcirkel wat?

Als je Circle to Search nog niet kent: het is een soort combinatie van Google Search en Google Lens dat op basis van een visuele zoekopdracht het web afspeurt naar de juiste info. Je start Circle to Search door lang te drukken op de homeknop of de navigatiebalk onderaan het scherm. Dit activeert de functie, waarna je een cirkel tekent rond datgene wat je wil opzoeken.

Je kunt alles op het scherm omcirkelen om een zoekopdracht uit te voeren. In feite kun je ook over iets heen krabbelen of ergens op tikken. Bij dat laatste probeert Circle to Search het object of de tekst die je wil selecteren uit het beeld te halen.

Het AI-gedeelte zit in de identificatie van wat er op het scherm staat en dit gebruiken als basis voor een zoekopdracht. Een voorbeeld dat Google in zijn demo's heeft gegeven is het zoeken naar een bepaalde lamp door deze gewoon op het scherm te selecteren, in plaats van deze te moeten beschrijven in een conventionele zoekopdracht.