De Google Pixel Tablet levert een geweldige prijs-kwaliteit voor een tablet die je thuis ook nog eens als smart display kan gebruiken, maar we hadden er eigenlijk nog veel meer van verwacht (ook al kan hij natuurlijk nog steeds worden verbeterd). Het is niet de meest premium tablet die je kan vinden voor deze prijs en hij is kleiner dan je misschien zou verwachten, maar weet bijvoorbeeld wel geweldige prestaties en een geweldig geluid te leveren, of hij nu verbonden is met de speaker-dock of niet. Door de software voelt het apparaat nog steeds wel een beetje aan als een smartphone die zich voordoet als een tablet, zeker wanneer je 'third party'-apps draait. Hopelijk zal Google, nu het zijn eigen tablet heeft uitgebracht, de Android-ervaring op tablets verbeteren, want de hardware is er zeker klaar voor.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Google Pixel Tablet: review in een notendop

De Google Pixel Tablet wordt eigenlijk gepresenteerd als de Android-tablet waar fans zo lang op hebben gewacht, maar ook al biedt hij een prima prijs-kwaliteitverhouding en doet hij zeker goed waarvoor hij bedoeld is, is het misschien toch aan te raden om nog wat langer te wachten. De Pixel Tablet is namelijk geweldig voor in huis en bij de bediening van je smart home, maar hij laat ook duidelijk de tekortkomingen van Android als besturingssysteem voor een tablet zien. Momenteel is er namelijk echt nog veel ruimte voor verbetering.

Als je hoort dat het apparaat een 11-inch scherm heeft, dan verwacht je misschien dat het een vrij grote tablet zal zijn, maar hij is eigenlijk juist vrij klein. Dat komt door zijn smalle beeldverhouding. Google weet dan ook premium prestaties én een speaker-dock te bieden voor de erg redelijke prijs van de Pixel Tablet door het scherm redelijk klein te houden en gebruik te maken van meer betaalbare materialen.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Alles draait soepel op de tablet, van veeleisende games tot de bediening van meerdere smart home-apparaten; tenminste, alles van Google draait soepel. Veel 'third-party'-apps worden nog steeds helemaal vervormd om het scherm te vullen en in dat soort gevallen voelt de tablet meer aan als een gigantische telefoon. Helaas zien apps er zelfs slechter uit op de Pixel Tablet dan op andere Android-tablets. Dat is toch wel indrukwekkend (op een negatieve manier), maar het kan gelukkig ook wel grotendeels worden opgelost met toekomstige softwareverbeteringen.

We vragen ons wel af of de Google Pixel Tablet niet een veel beter apparaat had kunnen zijn als Google een andere fabrikant had kunnen inschakelen voor de hardware, zodat het bedrijf zich zelf vooral op de software had kunnen focussen. Je krijgt bij de Pixel Tablet dan wel meer waar voor je geld dan bij veel vergelijkbare tablets, maar tegelijkertijd kan Google nog veel leren van Samsung en OnePlus als het gaat om het creëren van een van de beste tablets.

De Pixel Tablet is een apparaat dat we eigenlijk niet zo vaak hebben gebruikt als we van tevoren hadden verwacht. Dat was gedeeltelijk bewust, maar ook gedeeltelijk vanwege het feit dat onze smartphones gewoon beter zijn dan deze tablet. Wanneer we hem wel gebruikten, konden we ons zeker goed vermaken met het apparaat. Hij beschikt bijvoorbeeld ook over features waar andere tablets niet aan kunnen tippen. Toch is er nog te veel wat nog verbeterd moet worden vergeleken met wat Google wel uitstekend heeft gedaan. Het goede nieuws is dat als deze tablet wordt verbeterd, dat alle Android-tablets daar dan waarschijnlijk profijt van zullen hebben.

Google Pixel Tablet review: prijs en beschikbaarheid

Pixel Tablet in de 'Rose'-kleurvariant op oplaad/speaker-dock. (Image credit: Future / Philip Berne)

Vanaf 679 euro

Momenteel beschikbaar in een 128GB- en 256GB-variant

Speaker-dock is inbegrepen, maar je kan ook extra docks kopen

Toen Google ons een jaar geleden vertelde dat het een premium tablet zou gaan lanceren, vroegen we ons onder andere natuurlijk af wat de prijs zou worden. Toen we vervolgens hoorden dat de tablet een 11-inch display zou hebben en dat er een speaker-dock zou worden meegeleverd, vroegen we ons bijna alleen nog maar af wat de prijs zou worden. Gelukkig biedt Google de Pixel Tablet al aan vanaf 679 euro, waardoor hij nog redelijk in buurt zit van het basismodel van de iPad 2022 (10,9 inch) (589,45 euro).

Dat is op zich een prima prijs voor de Pixel, al wordt het wel duurder als je meer opslag wil of meerdere docks wil kopen om ze door je huis heen te verspreiden. De "lage" opslagruimte was voor ons nooit echt een probleem, maar na het gebruiken van deze combinatie van de tablet en de dock, zouden wij het wel overwegen om meerdere docks te kopen.

Je kan de Pixel Tablet niet zonder de dock kopen, ook al is de dock niet per se nodig om hem mee op te laden. De dock is wel een beetje een apart apparaat. Als je de Pixel Tablet op de dock zet, dan krijg je veel beter geluid, maar de dock doet helemaal niets zonder de Pixel Tablet erop.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Je kan de dock niet gebruiken als een Bluetooth-speaker of een soort smart speaker, zoals de Nest Mini. Je kan hem niet eens verbinden met andere Pixel Tablet-docks voor een 'multi-room'-effect. Dat zou het apparaat veel meer waarde geven en het is dan ook echt jammer dat Google die potentie niet benut, al zou het natuurlijk kunnen dat het bedrijf van plan is een premium dock met dit soort functies uit te brengen voor een hogere prijs.

Toch is de Pixel Tablet uitstekend voor de prijs. Je krijgt in dit apparaat de beste mobiele processor die Google maakt en dus dezelfde chip die in de Pixel 7, de Pixel 7 Pro en zelfs in de nieuwe Pixel 7a zit. Dus, hoe weet Google de prijs dan zo (relatief) laag te houden?

De Pixel Tablet voelt wel een beetje goedkoop aan. De achterkant is gemaakt van plastic en Google heeft deze achterkant voorzien van een 'nano-keramische' afwerking die heel snel vies wordt. Ook al beschikt hij technisch gezien over een 11-inch scherm, voelt het display toch kleiner dan verwacht dankzij de smalle 16:10-beeldverhouding. Hij is klein genoeg dat je hem in één hand kan vasthouden, alsof je gewoon een hele grote telefoon in portretmodus vasthoudt.

Als je op zoek bent naar een groter display, dan zijn onder andere de 10,9-inch iPad en de OnePlus Pad goede opties die ongeveer binnen dezelfde prijsklasse zitten (en zelfs goedkoper zijn). Zeker in combinatie met zijn speaker-dock is de Pixel Tablet echter nog steeds een goede optie, zeker als je meerdere docks koopt om de Tablet door je hele huis heen te kunnen docken.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Pixel Tablet review: specs

Dezelfde Tensor G2-processor als in de Pixel 7

Kleiner display betekent ook een kleinere batterij

Camera's zijn niet heel erg geschikt voor fotografie

Swipe to scroll horizontally Startprijs 679 euro Besturingssysteem Android 13 Processor Google Tensor G2 Geheugen 8GB (LPDDR5) RAM Opslag 128GB / 256GB (UFS 3.1), niet uitbreidbaar Display 10,95-inch 16:10 (2.560 x 1.600) LCD Gewicht 493 gram Batterij 27Wh Opladen 15W Camera's 8MP-selfiecamera, 8MP-hoofdcamera

De Pixel Tablet is dankzij de Google Tensor G2-chip een vrij krachtige tablet. Sommige fabrikanten van Android-tablets kiezen ervoor om minder indrukwekkende processors toe te voegen aan hun tablets, maar Google heeft zijn allerbeste chip toegevoegd aan zijn tablet. Dit is dezelfde processor die je ook vind op Google´s beste smartphone tot nu toe, de Pixel 7 Pro. Natuurlijk zit diezelfde chip inmiddels ook al in de goedkopere midrange Pixel 7a, maar het is ook gewoon slim van Google om zo veel mogelijk uit de chip te halen.

Op een telefoon zouden we ons iets meer zorgen maken over de mogelijkheid dat de Tensor G2 misschien vrij heet wordt of dat de batterij erg snel zou leeslopen, maar daar hoef je je dus niet echt druk om te maken bij deze tablet. Er zit genoeg ruimte in de behuizing voor het verspreiden en afvoeren van de hitte en de tablet voelde dan ook nooit echt heel warm in de hand, zelfs niet bij redelijk lange gamesessies.

De Pixel Tablet is een geweldige Android-tablet om op te gamen. (Image credit: Future / Philip Berne)

De Pixel Tablet is meer dan geschikt voor het bewerken van foto's, maar camera-specs geven al aan dat de sensors op dit apparaat niet echt geweldig zijn voor het nemen van foto's, zeker niet vergeleken met de Pixel-telefoons. Dat is niet zo heel gek voor deze prijs, maar de concurrenten weten vaak toch wel in ieder geval wat meer megapixels toe te voegen aan de hoofdcamera op de achterkant.

Je kan de Pixel Tablet kopen met 128GB of 256GB aan opslagruimte, maar aangezien dit apparaat met zijn dock en de integratie met alle Google-diensten vooral gericht is op thuisgebruik, zal je de 256GB-variant niet zo snel nodig hebben. Als je veel op reis wil gaan met je tablet en je er bijvoorbeeld veel films en series op wil downloaden, dan is een tablet met een groter scherm misschien ook wel een betere keuze. Dan is de OnePlus Pad bijvoorbeeld een goede keuze.

Er is maar één optie voor het werkgeheugen en dat is 8GB. Dat is prima voor de Pixel Tablet, want hij is toch niet heel erg geschikt voor multitasking. Je kan wel twee apps tegelijk in een splitscreen-modus openen, maar dat werkt niet zo gemakkelijk als bij vergelijkbare Android-tablets van Samsung en OnePlus, dus we hebben die feature ook eigenlijk niet zo vaak gebruikt.

Pixel Tablet review: display

Display is technisch gezien diagonaal wel 11 inch, maar is nog steeds vrij klein

Kleuren zien er al gauw erg warm uit op het display

Geweldig voor het lezen in portretmodus

Het display van de Pixel Tablet is goed, maar niet per se een van de hoogtepunten van het apparaat. Dit is ook zeker niet het beste display dat je kan vinden op een tablet van deze prijs. Zoals we eerder al benoemden, is dit 11-inch scherm eigenlijk veel kleiner dan je zou denken aan de hand van de marketing van Google. In de praktijk is de bruikbare ruimte op het scherm kleiner dan bij de 10,9-inch iPad en veel kleiner dan bij de 11,6-inch OnePlus Pad. Allebei die toestellen zijn ook nog eens goedkoper dan de Pixel Tablet.

Het display van de OnePlus Pad ziet er ook beter uit. Het paneel is scherper en helderder dan het LCD-scherm van de Pixel Tablet. Als je dus de beste kwaliteit wil, dan kan je beter kiezen voor de OnePlus Pad of voor een Samsung Galaxy Tab S8 ; als dat in ieder geval binnen je budget past. De Pixel Tablet ziet er wel erg mooi uit en hij kan ook zonder moeite 4K-video's afspelen. Hij heeft alleen simpelweg niet het beste display dat je kan vinden op een tablet.

Waarom ziet Netflix er zo vreemd uit op deze tablet? (Image credit: Future / Philip Berne)

Toch is dit wel een van de beste smart home-displays die je kan vinden. Wanneer hij verbonden is met de inbegrepen speakerdock, ziet hij er ook fantastisch uit tijdens het vertonen van je foto's of het bedienen van je smart home. Google heeft ons ook een 'Nest Indoor Camera' gestuurd om te testen en we konden dan ook heel duidelijk livebeelden bekijken van de camera in een klein vak binnen het Google Home-bedieningsscherm.

Een aantal softwarefoutjes weten helaas het scherm wel een beetje te verpesten. Als apps in een 4:3-beeldverhouding (of iets vergelijkbaars) worden weergegeven, dan ziet een groot gedeelte van het scherm er gewoon donker uit. Multitasking zou er ook heel goed uit moeten zien dankzij het lange en smalle display, maar het voelt gewoon niet zo gebruiksvriendelijk als bij tablets van de concurrentie. Google moet de software echt nog flink verbeteren, voordat we enthousiast kunnen worden over de hardware.

Display: 3,5/5

Pixel Tablet review: design

Door de beeldverhouding van het display is de tablet kleiner dan verwacht

Soft-touch afwerking trekt stof en ander vuil aan

Lastig los te maken van de speaker-dock zonder wat oefening

De Pixel Tablet heeft een sterke magnetische verbinding met de dock. (Image credit: Future / Philip Berne)

De Pixel Tablet mag dan wel net zo breed zijn als de OnePlus Pad, maar hij is bijna een inch minder groot als je ze beide horizontaal houdt.

Het is dus ook een erg lange tablet als je hem in de portretmodus vasthoudt en gek genoeg is dit ook voor veel apps de betere oriëntatie, maar daar komen we later nog op terug. Dat is redelijk ironisch, aangezien het hele design meer gericht lijkt op horizontaal gebruik.

De speaker-dock werkt alleen maar als je de tablet er horizontaal op zet. De Pixel Tablet Case is duidelijk ook bedoeld om je flexibele kijkhoeken te bieden in de 'landscape'-modus. De vier speakers zitten ook aan de zijkanten van de tablet en zijn links en rechts van je gericht als je de tablet horizontaal vasthoudt.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Ook de volumeknop is duidelijk ontworpen om te gebruiken in de landscape-modus, want het volume gaat omhoog als je deze aan de rechterkant indrukt, zelfs als je de tablet draait en dat dus eigenlijk het onderste deel van de knop wordt. Ja, je drukt dus echt soms de onderste knop in om het volume omhoog te doen.

Op de achterkant is er gebruikgemaakt van een soft-touch nano-afwerking. Deze voelt erg fijn aan en is dus ook niet glanzend, maar je ziet wel snel dat er allerlei vuil op blijft zitten. We hadden dan ook tijdens het testen alcohol in de buurt als de tablet niet in zijn case zat, omdat we bang waren dat we vlekken zouden creëren op de achterkant voordat we al onze foto's voor de review hadden gemaakt.

Pixel Tablet met de Google's eigen case eromheen. (Image credit: Future / Philip Berne)

De tablet zit erg stevig vast aan de dock dankzij de ingebouwde magneten. We moesten wel een beetje oefenen met het losmaken van de tablet, voordat dat soepel verliep, want hij laat niet heel gemakkelijk los. Soms gooien we nog steeds andere dingen om wanneer we de tablet snel proberen mee te nemen. Voor het verbinden en losmaken van de Tablet en de dock heb je dus zeker twee handen nodig, zeker als je hem pas net hebt en je er nog aan moet wennen.

Wanneer je de Pixel Tablet hebt verbonden met de dock, is het speakersysteem volledig verborgen, of in ieder geval niet meer te zien vanaf de voorkant. Als de tablet niet verbonden is, dan kan je de speakers wel goed zien zitten. Ze zijn een stuk opvallender dan bijvoorbeeld de speakers op de Nest Mini. Helaas doen ze dus ook niets als de Pixel Tablet niet op zijn dock staat en dat is toch wel echt een gemiste kans voor Google.

Design: 3/5

Pixel Tablet review: software

Home-bediening is echt een fantastische feature

We hadden veel meer Android-verbeteringen verwacht

Veel third-party-apps zien er slechter uit op de Pixel Tablet

De voornaamste reden waarom wij erg enthousiast waren over een tablet die volledig door Google is ontwikkeld voor 2023, was omdat we Android nogal een slechte reputatie heeft op het gebied van de tablet-gebruikerservaring. Helaas moet er nog steeds veel gebeuren en heeft Google niet alle problemen opgelost.

Apps zien er slechter uit op deze tablet dan op een smartphone, omdat veel apps gewoon helemaal vervormd worden om te passen op het scherm. Er zijn een paar widgets die goed gebruikmaken van het grote tabletscherm, maar multitasking werkt bijvoorbeeld niet geweldig.

Facebook ziet er echt slecht uit op de Pixel Tablet als je hem horizontaal houdt. (Image credit: Future / Philip Berne)

Helaas zijn deze problemen niet opgelost bij Google's terugkeer naar de tabletmarkt. De Pixel Tablet negeert niet alleen een aantal van deze problemen, maar maakt sommige problemen zelfs nog erger. Veel apps zien er slechter uit op een Pixel Tablet dan op andere Android-tablets en dat is toch wel erg vreemd. Je zou denken dat dit in ieder geval niet het geval is bij de meest belangrijke apps, toch?

Helaas is dat wel zo. Facebook ziet er heel slecht uit en Instagram ziet er nog slechter uit. Om de een of andere reden zien veel apps er heel smal uit als ze in de horizontale oriëntatie worden gebruikt. Diezelfde apps zien er wel gewoon prima (en beeldvullend) uit op bijvoorbeeld de OnePlus Pad. Gek genoeg zorgt Google's eigen software er dus voor dat de apps zich zo raar gedragen.

Andere apps zijn wel iets verbeterd en geoptimaliseerd voor op de Pixel Tablet en Google geeft je dan ook maar al te graag een lijst met 80 van deze apps. 46 van die apps zijn van Google zelf of zijn onderdeel van de basis van het Android-besturingssysteem, zoals het rekenmachine. De rekenmachine-app werkt erg goed op de Pixel Tablet. Hij vult namelijk het hele scherm. Dat is iets dat bij een app zoals Twitter dan weer niet het geval is en die app ziet er op je smartphone waarschijnlijk dus veel beter uit dan op deze tablet.

Dat is een groot probleem en heeft er dus ook voor gezorgd dat we de Pixel Tablet veel minder hebben gebruikt dan we in de eerste instantie eigenlijk van plan waren. Veel apps zien er gewoon veel beter uit op je telefoon, dus waarom zou je ze dan op de tablet openen als je ook gewoon je telefoon erbij kan pakken. Sommige apps, zoals bijvoorbeeld de Goodreads-app, leveren op de tablet ongeveer een net zo groot bruikbaar scherm als op je telefoon en dat is dus een groot probleem.

We scrollen liever op onze telefoon door Instagram dan op de Pixel Tablet. (Image credit: Future / Philip Berne)

Er moet haast wel een oplossing zijn voor dit probleem. Als apps namelijk beter werken op andere Android-tablets, dan is er geen reden waarom Google dit niet zou moeten kunnen oplossen met een software-update voor zijn eigen apparaat.

Als we de problemen met de third-party-apps even achterwege laten, dan kunnen we in ieder geval wel zeggen dat de Pixel Tablet geweldig werkt met Google's eigen apps. De bediening in de Home-app is erg handig en gemakkelijk te gebruiken voor iedereen in huis als de tablet met de dock is verbonden. We hadden eigenlijk echter wel een wat mooier gebruikersinterface verwacht, maar in ieder geval werkte de tablet goed met al onze apparaten en favoriete taken. Het zou er misschien al wat beter uitzien als we wat meer camera's hadden, want dan wordt de lege ruimte iets meer gevuld.

Home-bediening ziet er geweldig uit, zeker bij videocamera's. (Image credit: Future / Philip Berne)

Het beste gedeelte van de software van de Google Pixel Tablet is de manier waarop je meerdere gebruikers allemaal een verschillende mate van toegang kan geven tot de bediening. Wanneer de tablet verbonden is met de dock zal hij stembediening van iedereen accepteren, maar geregistreerde gebruikers kunnen toegang krijgen tot meer opties als de Google Assistent hun stem al kent.

Zelfs de beste Apple iPads laten je niet op deze wijze verschillende gebruikers hun eigen omgeving creëren. Er zit een vingerafdrukscanner op de aan/uitknop en elke gebruiker kan tot vijf vingers instellen om daarmee snel en gemakkelijk in het juiste account te komen. Er is ook een mogelijkheid om een virtuele ruimte specifiek voor kinderen te creëren.

Software: 3/5

Google Pixel Tablet review: prestaties

Uitstekende, krachtige prestaties, dankzij de Tensor G2

Snel voor fotobewerking en gaming

Nieuwe features introduceren wel enige 'lag', wat enigszins vreemd is

De Pixel Tablet is een vrij krachtige tablet, dankzij de Tensor G2-processor die je ook terugvindt in de Pixel 7 Pro. Andere fabrikanten van Android-tablets stoppen vaak redelijk zwakke chips in hun tablets, vergeleken met de chips die ze in hun beste telefoons stoppen, maar Google gebruikt in de Pixel Tablet zijn allerbeste )en momenteel zijn enige) chip-variant.

De grootste voordelen van de Tensor G2 zijn de exclusieve Google-features en op de Pixel Tablet vind je die vooral in de Foto's-app. De Pixel Tablet is de eerste tablet, en het eerste grote scherm, met ondersteuning voor 'Photo Unblur', de 'Magic Eraser' en andere coole Google Foto's-features die je alleen op Pixel-apparaten kan vinden.

Je kan op de Pixel Tablet foto's bewerken met exclusieve Tensor-features. (Image credit: Future / Philip Berne)

Je kan op de Pixel Tablet overigens ook gamen en andere zwaardere taken uitvoeren. Wij merkten totaal geen problemen bij het gamen in 60fps of zelfs hoger en dat was zelfs het geval bij erg gedetailleerde games zoals Marvel Snap en Call of Duty. We behaalden redelijk goede resultaten in multiplayer games en dat gebeurt meestal alleen als we echt goede hardware gebruiken, dus Android-gamers kunnen zeker blij zijn met de Pixel Tablet.

De eerste keer dat we een keer een klein probleem tegenkwamen met de prestaties van de Pixel Tablet was na de laatste toevoeging van een aantal Pixel-features. Google voegde 'Cinematic Wallpapers' toe aan ons testmodel en bij het creëren van een nieuwe achtergrond merkten we dat de Pixel Tablet even tijd nodig had om dit voor elkaar te krijgen. Meestal reageert de chip vrijwel meteen op alles wat je probeert te doen. We vragen ons nog steeds af wat in dat geval het probleem was en of andere Google-features ook voor dit probleem zullen zorgen. Dat zou namelijk jammer zijn, want AI en taken die gebruikmaken van machine learning worden steeds belangrijker.

Prestaties: 4/5

Google Pixel Tablet review: batterij

Batterijduur was acceptabel

Je zal hem waarschijnlijk vaker moeten opladen dan veel andere tablets

Een kleiner scherm betekent helaas ook een kortere batterijduur

We maakten ons eigenlijk niet zo'n zorgen om de batterijduur van de Pixel Tablet tot het einde van onze reviewperiode. Toen namen we de tablet namelijk mee onderweg voor een lang weekendje weg. Tot dat moment hadden we de tablet meestal gewoon verbonden met de dock wanneer we hem niet actief aan het gebruiken waren en dat betekent dat hij dus gewoon opgeladen bleef. Dat is niet echt hoe we tablets normaal gesproken gebruiken, maar die dock van Google is dus zeker een interessante toevoeging.

Een groter scherm betekent meestal een grotere batterij en tablets hebben dan ook over het algemeen veel grotere batterijen dan smartphones. Meestal laden we een tablet één keer volledig op en kunnen we er dan wel een aantal dagen mee vooruit, voordat we hem weer opnieuw op moeten laden. Op die manier kan het wel irritant zijn als de batterij op een ongewenst moment ineens leeg is en we hem geforceerd een paar uur naast het stopcontact moeten gebruiken. Het opladen van die grote batterijen kan namelijk vrij lang duren.

Je kan de standaard van de case ook in portretmodus gebruiken... technisch gezien. (Image credit: Future / Philip Berne)

Dat is bij ons gelukkig nooit gebeurd met de Pixel Tablet toen we hem gewoon in huis aan het testen waren. Wij hadden de dock op het aanrecht in de keuken gezet, waardoor hij ook nog dicht bij de woonkamer stond. Op die manier konden we hem draaien in de richting van waar we zaten om timers en het weer goed te kunnen zien. Dit was ook gewoon een handige plaats om de Pixel Tablet neer te zetten als we hem niet actief aan het gebruiken waren.

Deze methode van opladen werkt veel gemakkelijker dan wanneer je afhankelijk bent van een USB-oplaadkabel. Zelfs de beste tablets zijn moeilijk om vast te houden als er een oplaadkabel uit de USB-poort steekt en ze moeten vaak urenlang opladen. De dock waarmee je de tablet kan opladen is daarom dus erg handig, maar daarnaast dient hij ook nog eens als een redelijk goede speaker, dus dat is al helemaal mooi meegenomen.

Toen we hem mee onderweg namen, merkten we echter wel dat de batterij het niet zo lang volhoudt als die van de meeste van zijn concurrenten. De batterij is nu eenmaal kleiner dan de batterijen in die andere tablets. We konden nog steeds langer dan een dag video's bekijken, voordat we weer moesten opladen, maar gamen slurpt wel heel snel je batterij leeg.

Batterij: 4/5

Moet je de Pixel Tablet kopen?

Swipe to scroll horizontally Pixel Tablet scorekaart Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit De speaker-dock maakt dit een geweldige combi-deal die je nergens anders kan vinden. 4/5 Display Kleiner dan verwacht en het scherm is duidelijk niet zijn beste feature. 3,5/5 Design Simpel en elegant, waardoor hij goed past in je huis, maar de achterkant wordt wel snel vies. 3/5 Software Google-apps werken geweldig, maar bij third party-apps zijn nog te veel problemen aanwezig en die zien er ook nog te slecht uit. 3/5 Prestaties Prima prestaties, of je nu je beveiligingscamera's aan het bedienen bent of aan het gamen bent. 4/5 Batterij Goede batterijduur wordt ondersteund door de handige oplaad-dock die de laptop van stroom blijft voorzien. 4/5

Koop hem als…

Je op zoek bent naar een smart display én een tablet Als je aan het overwegen bent om een smart display te kopen, maar daar nog mee wacht omdat je misschien ook al aan het sparen bent voor een nieuwe tablet, dan hebben we geweldig nieuws voor je. De Pixel Tablet is precies wat je zoekt.



Je de dock een fijne toevoeging vindt en er misschien zelfs meerdere wil kopen De speaker-dock is zo'n logische toevoeging. Het enige probleem was het vinden van de ideale locatie, maar als je de dock fijn vindt, dan kan je er ook nog meer kopen voor in meerdere ruimtes in je huis. De Pixel Tablet weet dan ook precies in welke kamer hij zich bevindt.

Je al een Nest-deurbel en -camera's hebt De Pixel Tablet werkt geweldig samen met allerlei apparaten van verschillende smart home-merken, maar het Home-bedieningsscherm lijkt echt optimaal te zijn voor videobeelden, dus eigenaars van een Nest-deurbel en/of -beveiligingscamera's zullen vast ook genieten van de Pixel Tablet en zijn overzichtelijke interface.

Koop hem niet als…

Je het grootste, beste tabletscherm zoekt Google zegt dan wel steeds dat het om een 11-inch scherm gaat, maar dat is natuurlijk diagonaal gemeten en dit is vooral een heel smal scherm. Je krijgt meer bruikbare schermruimte op een 10,9-inch iPad en je kan ook veel scherpere en helderdere displays vinden op andere Android-tablets.

Je de speakerfunctie nooit gaat gebruiken Je kan de Pixel Tablet niet zonder de speaker-dock kopen, dus als de toevoeging van de speaker voor jou niet veel betekent, dan kan je je geld misschien beter aan een andere optie uitgeven.

Je veel reist en geen bediening voor een smart home nodig hebt De Pixel Tablet heeft een vrij klein scherm en dat betekent dat hij ook een vrij kleine batterij heeft in vergelijking met zijn concurrenten. Als je veel op reis gaat, dan is het misschien juist fijn om een wat groter scherm en vooral een langere batterijduur te hebben.

Overweeg ook

Ben je niet helemaal overtuigd van de Pixel Tablet? Dan hebben we hieronder nog een aantal alternatieven voor je om te overwegen:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Google Pixel Tablet OnePlus Pad Apple iPad 10,9 inch (2022) Samsung Galaxy Tab S8 Prijs 679 euro 499 euro 589,45 euro 734 euro Basisopslag 128GB 128GB 64GB 128GB Schermgrootte 10,95-inch LCD 11,61-inch IPS LCD 10,9-inch TFT LCD 11-inch TFT LCD Processor Google Tensor G2 MediaTek Dimensity 9000 Apple A14 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Batterij 27Wh 9.510mAh 28,6Wh 8.000mAh Opladen 15W 67W 30W 45W Camera's 8MP-hoofdcamera, 8MP-selfiecamera 13MP-hoofdcamera, 8MP-selfiecamera 12MP-hoofdcamera, 12MP-selfiecamera 13MP-hoofdcamera, 6MP-ultrawide-camera, 12MP-selfiecamera Besturingssysteem Android 13 OxygenOS met Android 13 iPad OS 16 One UI met Android 12

OnePlus Pad De OnePlus Pad weet op veel verschillende vlakken beter te scoren dan Google's tablet en dat ook nog eens voor een lagere prijs. Je krijgt een groter display, een beter design, en (verrassend genoeg) een betere software-ervaring, waardoor je apps hier beter op draaien dan op de Pixel Tablet. Lees meer: OnePlus Pad review

Apple iPad 2022 De Pixel Tablet is ook iets duurder dan het basismodel van de gewone iPad. Op zichzelf is Google's optie ook niet echt specifiek een betere tablet, maar de combinatie met de speaker-dock is wel echt geweldig. Als je echter gewoon een geweldige, simpele (losstaande) tablet zoekt, dan is de iPad misschien een betere keuze. Lees meer: Apple iPad 2022 (10,9 inch) review