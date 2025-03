Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt misschien nog dunnere bezels en dus een nog groter display

Het is nu al een druk jaar voor Samsung, na de release van zijn nieuwe flagships, de Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra, de vernieuwde line-up van middenklassers en de onthulling van de mysterieuze Galaxy S25 Edge.

Dat stopt natuurlijk niemand van het speculeren over de toekomst van Samsungs mobiele aanbod, zeker niet als het gaat om het meest premium model van volgend jaar: de Samsung Galaxy S26 Ultra. Er is dan ook een nieuw gerucht verschenen dat suggereert dat een van de meest indrukwekkende aspecten van de Galaxy S25 Ultra nog beter kan worden bij zijn opvolger.

Volgens de leaker PandaFlash kan de Samsung Galaxy S26 Ultra nog dunnere bezels krijgen dan zijn voorganger. De bezels van de Samsung Galaxy S25 Ultra zijn ook al merkbaar dunner dan die van de Galaxy S24 Ultra en dat maakte het ook mogelijk om de nieuwste flagship een groter 6,9-inch display te geven zonder de algehele afmetingen merkbaar te veranderen.

Als Samsung bij zijn volgende model weer een vergelijkbare verbetering mogelijk weet te maken, kan de Samsung Galaxy S26 Ultra wel eens de eerste moderne flagship smartphone met een 7-inch display kunnen worden (foldables natuurlijk niet meegerekend).

SammyFans geeft aan dat PandaFlash hintte naar deze dunnere schermranden in de opmerkingen bij een post over de zogenaamde selfiecamera van de Galaxy S26.

Andere geruchten wezen op een kans dat er een camera onder het display wordt gebruikt op de Galaxy S26 Ultra, maar PandaFlash lijkt er vrij zeker van te zijn dat dit niet het geval is.

Zoals de post (en onze Samsung Galaxy Z Fold 6 review) aangeeft, kan een camera onder het display niet dezelfde soort prestaties leveren als een 'punch-hole'-selfiecamera en dat is dus een goede reden om hem niet toe te voegen op de beste cameratelefoon van Samsung.

PandaFlash deelde verder niet echt veel context of bronnen voor deze claims. We hebben eerder wel eens geruchten van deze leaker gedeeld in de aanloop naar de release van de Galaxy S25 Ultra, maar die bleken niet altijd accuraat te zijn. Het is dus zeker aan te raden om deze nieuwe geruchten met een korreltje zout te nemen.

Dat gezegd hebbende, het klinkt niet onwaarschijnlijk dat Samsung weer van plan is om de bezels van de Galaxy S26 Ultra weer te verdunnen en om het toestel te voorzien van een gewone selfiecamera. Dat zou niet zorgen voor een drastisch vernieuwd design of een compleet andere indeling aan de binnenkant.. De Galaxy S26 Ultra zal ongetwijfeld weer een van de beste Samsung-smartphones worden, maar dunnere schermranden zijn waarschijnlijk voor velen niet genoeg om een upgrade te verantwoorden. We zijn dus zeker benieuwd wat voor andere upgrades we kunnen verwachten.