Samsung introduceert Galaxy A56 5G, A36 5G en A26 5G: AI-functionaliteiten en langdurige ondersteuning

Samsung heeft drie nieuwe modellen binnen de Galaxy A-serie aangekondigd: de Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G en Galaxy A26 5G. Met deze smartphones brengt Samsung voor het eerst geavanceerde AI-functionaliteiten naar de A-serie, gecombineerd met verbeterde camera's, duurzame hardware en langdurige software-ondersteuning. De toestellen zijn vanaf maart beschikbaar in Nederland en België.

Samsung Galaxy A56 5G

De Galaxy A56 5G is het meest geavanceerde model in de serie en beschikt over een 6,7-inch FHD+ Super AMOLED-display met een helderheid tot 1200 nits. De smartphone wordt aangedreven door de Exynos 1580-chipset en heeft een 5000mAh-batterij met ondersteuning voor 45W snelladen.

Op cameragebied biedt de A56 5G een 50MP-hoofdcamera, een 12MP ultragroothoeklens en een verbeterde selfiecamera met ondersteuning voor Nightography en Low Noise Mode. Best Face, een functie die meerdere gezichtsuitdrukkingen kan combineren tot de beste groepsfoto, is exclusief beschikbaar op dit model. Daarnaast beschikt het toestel over een IP67-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

De software-ondersteuning van de A56 5G omvat zes generaties Android OS- en One UI-updates, evenals zes jaar beveiligingsupdates. Dit zorgt ervoor dat het toestel lange tijd up-to-date blijft en beschermd is tegen beveiligingslekken.

Samsung Galaxy A36 5G

De Galaxy A36 5G deelt veel kenmerken met de A56 5G, waaronder het 6,7-inch FHD+ Super AMOLED-display en de IP67-certificering. In plaats van een Exynos-processor gebruikt dit model de Snapdragon 6 Gen 3-chipset. De camera-opstelling bestaat uit een 50MP-hoofdcamera en een 10-bit HDR-lens aan de voorkant voor verbeterde selfies.

Ook de A36 5G krijgt langdurige software-ondersteuning met zes generaties Android OS- en One UI-updates, evenals zes jaar beveiligingsupdates. Daarnaast biedt het toestel ondersteuning voor 45W snelladen en heeft het stereospeakers voor een betere multimedia-ervaring.

Samsung Galaxy A26 5G

De Galaxy A26 5G is het instapmodel binnen de nieuwe serie en brengt voor het eerst een IP67-certificering naar de goedkoopste variant in de A-serie. Het toestel heeft een 6,6-inch LCD-display en wordt aangedreven door een nog onbekende chipset. Daarnaast beschikt de A26 over een 50MP-hoofdcamera en een 5000mAh-batterij.

Hoewel de A26 5G niet dezelfde geavanceerde AI-camera-functies biedt als de andere modellen, is de smartphone wel voorzien van Object Eraser. Met deze functie kunnen gebruikers ongewenste elementen, zoals voorbijgangers of storende objecten, eenvoudig uit hun foto's verwijderen.

Beschikbaarheid en prijzen

Samsung Galaxy A56 vanaf 479 euro

Samsung Galaxy A36 vanaf 379 euro

Samsung Galaxy A26 vanaf 299 euro

De Galaxy A56 5G is verkrijgbaar in de kleuren Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive en Awesome Pink. De Galaxy A36 5G komt in Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White en Awesome Lime. De Galaxy A26 5G wordt geleverd in Black, White en Mint.



De drie modellen zijn vanaf 3 maart online te bestellen en zullen medio maart beschikbaar zijn in Nederland en België. De Galaxy A56 5G is verkrijgbaar in een 8GB + 256GB-variant voor 529 euro en een 8GB + 128GB-variant voor 479 euro.



De Galaxy A36 5G is beschikbaar in een 8GB + 256GB-uitvoering voor 449 euro en een 6GB + 128GB-uitvoering voor 379 euro. De Galaxy A26 5G wordt aangeboden in een 8GB + 256GB-configuratie voor 369 euro en een 6GB + 128GB-configuratie voor 299 euro.