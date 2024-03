Samsung Galaxy S25 Ultra-renders hinten naar een nieuw design

Het duurt nog wel even voordat de Samsung Galaxy S25-serie zal worden gelanceerd (waarschijnlijk ergens aan het begin van 2025), maar dat weerhoudt mensen er natuurlijk niet van om allerlei geruchten over de aankomende toestellen te verspreiden. Eén van de meest recente geruchten die we hebben gehoord, is dat er vier verschillende prototypes bestaan voor de Galaxy S25 Ultra.

Deze informatie komt vanuit de leaker PandaFlash op sociale media (via Wccftech). Deze leaker heeft vier verschillende renders van de Samsung Galaxy S25 Ultra gepost. Deze renders zijn schijnbaar gebaseerd op informatie die gedeeld is door 'insider'-bronnen.

Voordat we te hard van stapel gaan lopen, is het wel belangrijk om te vermelden dat dit niet een van de meest bekende bronnen van leaks en geruchten is. Ook tonen deze renders niet echt gigantisch vernieuwde designs vergelijken met het design van de huidige Samsung Galaxy S24 Ultra.

Er zijn natuurlijk ook maar een beperkt aantal manieren waarop je de voorkant van een van de beste smartphones kan ontwerpen. We zien echter wel dat er kleine verschillen zitten tussen de prototypes op het gebied van het frame en de dikte van de bezels. Als deze renders inderdaad gebaseerd zijn op accurate informatie, dan zouden ze mogelijk momenteel alle vier nog worden overwogen.

Meer van hetzelfde

Galaxy S25 Ultra Side Frame Prototypes based on source’s informations. pic.twitter.com/zgtewnTvB7March 25, 2024 See more

Eén aspect dat bij alle prototypes hetzelfde is, is de positie van de 'punch-hole'-selfiecamera aan de bovenkant van het display. Het lijkt erop dat we misschien ook volgend jaar dus nog geen camera onder het display zullen krijgen (zoals degene op de Galaxy Z Fold 5) op de Galaxy S-serie.

Naast een paar kleine verbeteringen is het design van het Ultra-model door de jaren heen niet enorm veel veranderd. Er wordt bijvoorbeeld sinds de Samsung Galaxy S22 Ultra al een 6,8-inch scherm gebruikt en dat toestel werd in 2022 gelanceerd.

Iets wat wel is veranderd op de Galaxy S24 Ultra, is de vorm van het scherm. De nieuwste Ultra heeft een volledig plat display, terwijl voorgaande Ultra-modellen afgeronde randen hadden aan de zijkanten. We hebben ook nog niets gehoord dat eventueel zou suggereren dat Samsung die verandering weer terug gaat draaien volgend jaar, dus afhankelijk van je voorkeur is dat goed of slecht nieuws.

We hebben wel gehoord dat Samsung misschien vol zat inzetten op zijn eigen Exynos-processors bij de Galaxy S25-serie. De techgigant heeft in ieder geval duidelijk nog wat belangrijke beslissingen te maken voor het einde van 2024, waaronder welk van deze prototypes uiteindelijk het beste is.