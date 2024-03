Samsung Galaxy S25 kan Snapdragon-chips laten vallen en volledig inzetten op Exynos

In de aankomende Samsung Galaxy S25 zouden uitsluitend Exynos-chips aanwezig zijn volgens nieuwe geruchten. Momenteel krijg je een Snapdragon-chip of Exynos-chip in de Samsung Galaxy S24-serie, afhankelijk van de telefoon die je koopt en waar je hem koopt. Dat onderscheid zou volledig verdwijnen volgend jaar.

Volgens de enigszins betrouwbare tipgever Connor zou Samsung bij de volgende generatie Galaxy-telefoons opnieuw terug van twee verschillende chips naar slechts één chip gaan. De laatste keer dat Samsung dit deed was met de Samsung Galaxy S23-serie, waarin elke telefoon gebruikmaakte van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. In 2025 zou Samsung het omgekeerde doen door de Galaxy S25-serie wereldwijd uit te rusten met een Exynos-chip.

Het gerucht is momenteel niet enorm betrouwbaar, aangezien Connor zijn bron niet prijsgeeft.

So currently 2025 Samsung phones will be :Galaxy Z - Snapdragon OnlyGalaxy S - Exynos OnlyGalaxy A - Mediatek & ExynosMarch 1, 2024 See more

De Samsung Galaxy S24 Ultra maakt momenteel als enige wereldwijd gebruik van de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. De Samsung Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus maken daarentegen gebruik van twee verschillende chips. Hier (en in de rest van Europa) zijn ze uitgerust met een Exynos 2400, terwijl beide telefoons in de VS dezelfde Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy hebben als de Ultra-versie. Hoewel Exynos-chips geen goede reputatie hebben, presteert de Exynos 2400 (eindelijk) even goed als de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. De verschillen zijn zo klein dat je die in de praktijk nooit zal merken.

Samsung mag dan geen verklaring geven voor het onderscheid in chipsets dit jaar, maar het kan gaan om een testrondje. Op die manier weet Samsung hoe verdeeld de meningen over de Exynos 2400 zijn. Op basis daarvan kan het bedrijf beslissen om wereldwijd in te zetten op Exynos, wat voor hen winstgevender is, aangezien ze deze chips zelf produceren. Een andere verklaring is dat Samsung specifieke functies wil toevoegen aan zijn eigen Exynos-chips die niet mogelijk zijn met een Snapdragon-chip. Hierover hebben we echter nog geen geruchten gehoord en het gaat louter om onze eigen speculatie.