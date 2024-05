Samsung Galaxy S25 Ultra krijgt misschien grote camera-upgrade

We hebben onderhand al het een en ander voorbij zien komen over de Samsung Galaxy S25-serie, die naar verwachting in januari 2025 zal worden gelanceerd, en vooral over het volgende Ultra-model. Nu suggereert een nieuwe leak dat het duurste model uit deze reeks een flinke camera-upgrade krijgt.

Deze informatie komt vanuit de bekende leaker Ice Universe via de Chinese sociale media website Weibo (via Android Authority). Volgens deze leaker zullen er volgens jaar vier camera's aan de achterkant van het Ultra-model te vinden zijn.

Het gaat daarbij schijnbaar om een 200MP-hoofdcamera, een 50MP-"super-telefotocamera" met 5x optische zoom, een tweede 50MP-telefotocamera met 3x optische zoom en een 50MP-ultrawide.

Als je in onze Samsung Galaxy S24 Ultra review naar de specs van dat model kijkt, zie je dat dit zou betekenen dat die laatste twee camera's flinke upgrades krijgen in 2025. De telefotocamera met 3x optische zoom is op de S24 Ultra namelijk maar een 10MP-camera en de ultrawide op dat toestel is maar een 12MP-camera. Die twee camera's gaan er misschien dus flink op vooruit qua aantal megapixels.

Camera's en specs

De Galaxy S24 Ultra werd in januari 2024 gelanceerd. (Image credit: Future)

Het is nog lastig om te zeggen wat voor invloed deze hardware-upgrades precies zullen hebben op de foto- en videokwaliteit, maar deze zouden in ieder geval op verschillende vlakken beter moeten worden door de upgrades. We zullen natuurlijk nog op de officiële onthulling van Samsung moeten wachten om meer te weten te komen over de invloed van deze veranderingen en om überhaupt te zien of deze camera's inderdaad upgrades krijgen.

Eerdere leaks rondom de Galaxy S25 Ultra suggereerden dat we in 2025 misschien maar drie camera's zouden krijgen achterop de nieuwe Ultra, maar het lijkt er nu dus op dat we toch nog steeds vier camera's zullen houden. Daarmee kan de Galaxy S25 Ultra zich natuurlijk ook beter onderscheiden van de standaard Galaxy S25 en de Galaxy S25 Plus.

We hebben ook al wat geruchten gehoord over een aantal van de belangrijkste specs waar we waarschijnlijk mee te maken zullen hebben op de Galaxy S25-serie, inclusief het Ultra-model. Het komt misschien niet echt als een verrassing, maar deze telefoons zullen waarschijnlijk onder andere een aantal flinke AI-upgrades krijgen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Misschien krijgen we bij de lancering van de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6 (en een heleboel andere Samsung-gadgets) wat hints naar wat we kunnen verwachten van de camera's van de Galaxy S25-serie. Die lancering zal waarschijnlijk plaatsvinden op 10 juli en we zullen je natuurlijk ook op de hoogte houden van alle nieuwe aankondigingen die tijdens dat Unpacked-evenement gedaan worden.