Krijgt de Samsung Galaxy S25-chip nog meer Google AI?

Hoewel we momenteel grote fans zijn van de Samsung Galaxy S24, kijken we natuurlijk ook alweer uit naar de Samsung Galaxy S25 en wat dit toestel ons volgend jaar te bieden zal hebben. Nu suggereert een nieuw gerucht dat de processor van de telefoon voorzien zal zijn van extra Google AI.

Volgens de leaker @OreXda (via GSMArena) zullen in ieder geval sommige modellen van de Samsung Galaxy S25 voorzien zijn van Samsungs eigen Exynos 2500-processor en die processor zou dus beschikken over een TPU ('Tensor Processing Unit') die ontworpen is door Google.

De TPU is in principe het gedeelte van de processor dat omgaat met alle AI-taken, net als hoe de GPU ('Graphics Processing Unit') omgaat met grafische taken. Hoe meer AI-verwerkingen een telefoon lokaal kan uitvoeren, hoe minder data er heen en weer moet worden gestuurd naar de cloud.

Als we hier een beetje tussen de regels door lezen, lijkt dit te suggereren dat Samsung denkt dat Google waarschijnlijk de beste TPU kan ontwerpen. Dit zou in theorie ook kunnen betekenen dat de Galaxy AI-features op de Galaxy S25 nog indrukwekkender kunnen worden dan de AI-features op de huidige toestellen.

Exynos vs Snapdragon

Samsung en Google werken momenteel al samen aan AI. (Image credit: Samsung)

Het blijft elk jaar weer spannend om te zien of Samsung zijn eigen chips of die van Qualcomm (of een combinatie van beide) zal toevoegen aan zijn nieuwste flagships uit de Galaxy S-serie. Bij de Samsung Galaxy S23-serie koos Samsung voor alleen maar Qualcomm-chips, terwijl we in Nederland en België bij de Galaxy S24-serie te maken hebben met een mix van Snapdragon- en Exynos-chips (Exynos voor de S24 en S24 Plus, en Snapdragon voor de S24 Ultra).

We hebben gehoord dat de Galaxy S25-toestellen exclusief gebruik zullen maken van de Exynos 2500-chip, maar recente leaks trekken dit weer in twijfel. Als Qualcomm volgend jaar toch nog chips aan Samsung zal leveren voor de S25-toestellen, dan vragen we ons wel af hoe Samsung ervoor zal zorgen dat er geen prestatieverschillen zitten tussen de AI-features op de modellen met de Exynos 2500-chip (met Google's TPU) en de modellen met de aankomende Snapdragon 8 Gen 4-chip.

Wat we wel al weten, is dat smartphonefabrikanten momenteel zo veel mogelijk AI-features willen toevoegen aan hun telefoons. AI staat bijvoorbeeld ook redelijk centraal bij de Google Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. Die toestellen gebruiken dan weer de Tensor G3-processor, die opvallend genoeg (grotendeels) door Samsung wordt gemaakt.

Voor nu lijken Google en Samsung goed samen te werken op het gebied van AI-features. Deze samenwerking zorgde bijvoorbeeld ook voor de 'Circle to Search'-feature op de nieuwste Samsung- en Google-telefoons. Misschien dat die samenwerking bij de ontwikkeling van de Exynos 2500 van volgend jaar dus ook weer wordt voortgezet.