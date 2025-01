Nieuwste Galaxy S25-leak toont meer AI-features, maar waar is de Galaxy S25 Slim?

Er is een grote kans dat de Samsung Galaxy S25-serie (of in ieder geval een gedeelte ervan) vrij snel op onze lijst met de beste smartphones zal verschijnen nadat deze aankomende woensdag wordt onthuld. Tot die tijd moeten we het nog even met alle leaks doen en nu is er dus ook weer een nieuwe leak verschenen over de AI-features die aanwezig zullen zijn op de toestellen.

Er werd door Android Headlines een promotionele video voor de Galaxy S25-modellen, die er vrij officieel uitzag, gepost en vrij snel ook weer offline gehaald. Samsung wil natuurlijk niet dat zijn grote aankondigingen van tevoren verpest worden, dus het bedrijf zal er wel snel achteraan zijn gegaan.

De video toont de AI-gestuurde dagelijkse ochtendbriefing die eerder ook al gelekt is en daarnaast is er een demonstratie te zien van een 'audio eraser' voor het verwijderen van ongewenste achtergrondgeluiden in video's (een functie die al bestaat op sommige Pixel-telefoons).

Er zal ook sprake zijn van flink verbeterde mogelijkheden voor nachtvideo's, maar het is niet helemaal duidelijk hoeveel de AI-verbeteringen hiermee te maken hebben en hoeveel de verbeterde camera-hardware.

AI en de S25 Slim

A true AI companion is coming | Samsung - YouTube Watch On

De gelekte video zet ook Google Gemini centraal, zoals we al hadden verwacht. Samsung en Google werken de laatste tijd veel samen aan AI. Circle to Search verscheen ook niet voor niets als eerste op de Samsung Galaxy S24-serie.

We hebben ook gehoord dat de Samsung Galaxy S25-modellen een grote next-gen Bixby-upgrade krijgen, iets waar ook al naar gehint werd in de officiële promovideo hierboven. Het zou dus kunnen dat Gemini en Bixby de strijd met elkaar aangaan voor jouw aandacht op deze nieuwe toestellen.

Aan het einde van de video zien we een afbeelding van vier telefoons naast elkaar, net als op de Samsung Unpacked-uitnodiging. Twee van deze telefoons lijken echter allebei op de Galaxy S25 Ultra, eentje van de voorkant en de andere van achteren. We vragen ons dus wel af hoe het nou precies zit met de Samsung Galaxy S25 Slim?

Volgens geruchten zou de Galaxy S25 Slim later dit jaar in de verkoop kunnen gaan. Aan de hand van deze nieuwste leak zou het ons dus niets verbazen als we tijdens het evenement van komende woensdag eerst alleen nog maar de standaard Galaxy S25, de Galaxy S25 Plus en de Galaxy S25 Ultra te zien krijgen.