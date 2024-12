Samsung kondigt mogelijk de Galaxy Ring 2 aan tijdens het Unpacked-evenement in januari

In onze review van de Samsung Galaxy Ring gaven we de smart ring een score van 4,5 van de 5 sterren, dus we kijken enorm uit naar wat het volgende model te bieden heeft. Het lijkt erop dat we al volgende maand een eerste echte blik op de tweede generatie slimme ring kunnen werpen.

Volgens de Taiwanese nieuwsbron DigiTimes (via Neowin) krijgen we een "introductie" van de Samsung Galaxy Ring 2 te zien tijdens een Unpacked-evenement in januari. Eerdere geruchten wijzen erop dat Samsung dit evenement heeft gepland op 22 januari.

Hoewel er weinig nieuwe details worden gedeeld, vermeldt het rapport wel enkele verbeteringen: nieuwe maatopties, nauwkeurigere sensoren, verbeterde AI en een betere batterijduur. Hoewel deze upgrades enigszins voorspelbaar zijn, zijn ze zeker welkom.

DigiTimes suggereert ook dat we een nieuwe set augmented reality (AR)-brillen van Samsung te zien kunnen krijgen tijdens het Unpacked-evenement. Dit werd eerder door andere bronnen voorspeld, wat erop wijst dat dit een belangrijke presentatie van Samsung-producten kan worden.

Samsung Unpacked wordt interessant

De Ray-Ban Meta smart glasses krijgt volgens geruchten ook concurrentie (Image credit: Ray-Ban / Meta)

Laten we niet vergeten dat de belangrijkste reden voor een Unpacked-evenement in januari de lancering van de Samsung Galaxy S25-serie is. We verwachten een standaardmodel, een S25 Plus, een S25 Ultra en mogelijk een nieuwe Samsung Galaxy S25 Slim.

De Galaxy AI-apps en -tools zullen op al deze apparaten worden toegepast. Een deel van het evenement zou daarom in het teken kunnen staan van de volledige lancering van One UI 7 voor Galaxy-telefoons (Samsung's versie van Android 15), die momenteel in bèta wordt getest.

Als de Galaxy Ring 2 en nieuwe AR-brillen tijdens het evenement worden onthuld, is het goed mogelijk dat ze niet direct te koop zijn. Ter herinnering: de originele Galaxy Ring was pas in juli 2024 beschikbaar, na een onthulling in januari 2024. Hetzelfde scenario zou zich kunnen herhalen in 2025.