Roadmap met iPhones en iPads voor 2025 zojuist uitgelekt

Het lijkt er al een tijdje op dat Apple opnieuw een druk jaar tegemoet gaat, met geruchten over een iPhone 17 Air en een iPhone SE 4 naast de jaarlijkse lanceringen van het bedrijf. Nu hebben we een duidelijker beeld van wat we kunnen verwachten en wanneer.

In een artikel achter een betaalmuur van Bloomberg (via NotebookCheck) heeft de bekend leaker Mark Gurman een roadmap geschetst voor de productlanceringen van Apple in 2025. Als eerste zouden we de iPhone SE 4 kunnen verwachten.

Dit toestel, waarvan we onlangs hoorden dat het mogelijk als de iPhone 16E wordt gelanceerd, zal naar verluidt een ontwerp krijgen dat lijkt op de iPhone 14, inclusief Face ID. Gurman beweert ook dat het toestel Apple Intelligence zal ondersteunen, wat eerder ook al werd genoemd. Deze upgrades zouden kunnen betekenen dat de prijs iets hoger ligt dan die van de iPhone SE (2022), maar het wordt nog steeds gepositioneerd als een budget iPhone.

De lancering zou plaatsvinden in Q1 of aan het begin van Q2. Volgens Gurman zou de iPad 11 tegelijkertijd of kort daarna verschijnen. Deze tablet zal naar verluidt worden uitgerust met een A17 Pro-chipset (net als de iPhone 15 Pro) en 8GB RAM, een combinatie die vermoedelijk voldoende zal zijn om Apple Intelligence te ondersteunen. Niet dat we daar in Europa van kunnen genieten.

Druk schema

Mogelijk komt er binnenkort een opvolger voor de iPad Air (2024) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ergens in de lente (vermoedelijk tussen begin maart en eind mei) zal Apple naar verluidt een nieuwe iPad Air lanceren. Gurman verwacht dat deze een M4-chip zal hebben, waarmee hij dichter bij de huidige iPad Pro-modellen komt. Deze tablet zou ook gelijktijdig kunnen worden gelanceerd met nieuwe Magic Keyboards.

In september komen we bij Apple’s grootste lancering van het jaar, met de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone 17 Air (mogelijk simpelweg iPhone Air genoemd). Het laatste model zou volgens de geruchten Apple’s eerste eigen modem gebruiken, uitgerust zijn met een A19-chipset en een enkele camera hebben.

Dat lijkt het te zijn wat betreft telefoons en tablets dit jaar, hoewel Gurman eraan toevoegt dat een nieuwe iPad Pro met een M5-chip mogelijk eind 2025 of begin 2026 wordt gelanceerd. Het is dus mogelijk dat Apple het jaar afsluit met die release.

Dat betekent dat er een flink aantal apparaten onderweg is. Als we de iPad Pro meetellen en de Magic Keyboards uitsluiten, komen we op acht verschillende nieuwe Apple-apparaten in 2025. Als je ook rekening houdt met de waarschijnlijk meerdere formaten waarin de iPad Air en iPad Pro worden uitgebracht, loopt dat aantal op tot minstens 10.