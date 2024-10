Dit zijn mogelijk de belangrijkste specs van de iPhone 17 (en iPhone 17 Air)

We hoeven meestal niet lang te wachten op leaks over de volgende iPhone-serie na de lancering van de nieuwste serie en dit is dus ook het geval bij de iPhone 16 en de iPhone 17. Er zijn nu al meerdere belangrijke details over de iPhones van 2025 gelekt.

Volgens de betrouwbare Apple-analist Jeff Pu (via 9to5Mac) zal de iPhone 17 Air (of iPhone 17 Slim), die naar verwachting de iPhone 16 Plus zal vervangen, een 6,6-inch display, een A19-chip en 8GB aan RAM krijgen.

Die specs zouden het natuurlijk mogelijk moeten maken om Apple Intelligence te draaien. Verder zou het toestel beschikken over een 24MP-camera aan de voorkant en een enkele 48MP-camera aan de achterkant. Dat terwijl de iPhone 16 Plus wel twee camera's achterop heeft.

Misschien is dit de eerste keer dat je iets over de zogenaamde iPhone 17 Air hoort. In dat geval is het goed om te weten dat er dus geruchten zijn die suggereren dat deze nieuwe toevoeging aan de iPhone-line-up merkbaar dunner zal zijn dan de rest van de line-up. Apple hoopt waarschijnlijk dat dit design populairder zal zijn dan dat van het Plus-model.

Dit kunnen we misschien verwachten

De iPhone 16 Plus kan (voorlopig) wel eens het laatste Plus-model zijn. (Image credit: Future)

Pu heeft ook details over de andere iPhone 17-modellen gedeeld. Hij zegt dat de specs van de standaard iPhone 17 ongeveer hetzelfde zullen zijn als die van de iPhone 17 Air, terwijl de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max waarschijnlijk een A19 Pro-chip en 12GB aan RAM zullen krijgen, om nog betere prestaties te leveren.

Deze voorspellingen komen redelijk goed overeen met wat we tot nu toe allemaal gehoord hebben, al zeggen sommige bronnen dat de 12GB aan RAM exclusief zal zijn voor de iPhone 17 Pro Max. Dat zou mogelijk het gevolg zijn van problemen met de voorraad en productie.

Dit is zeker niet de eerste iPhone 17-leak die we zijn tegengekomen. Eerdere hoorden we ook al het een en ander over de mogelijke kleurvarianten van de aankomende toestellen, plus over een verandering op het gebied van de knoppen en een aantal display-upgrades.

Volgend jaar zou ook het jaar kunnen zijn waarin we kunnen kennismaken met de eerste vouwbare iPhone. Dat lijkt ons echter wel veel onwaarschijnlijker dan de toevoeging van de iPhone 17 Air aan de line-up. De nieuwe iPhone 17-serie zal naar verwachting in september van 2025 arriveren.