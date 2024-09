De iPhone 17-serie komt naar verluidt met een aantal grote schermupgrades

Onze iPhone 16 reviews staan pas net online, maar we zijn nu al begonnen met het verzamelen van geruchten rond de iPhone 17. En nu is er ook één betrouwbare bron die suggereert dat er display-upgrades op de planning staan voor de volgende generatie iPhones van Apple in 2025.

Dit komt van de bekende industrie-analist Ross Young (via 9to5Mac), die zegt dat de twee goedkopere iPhone 17-modellen dezelfde always-on display en ProMotion-technologie zullen krijgen die tot nu toe exclusief waren voor de Pro- en Pro Max-handsets.

Dat betekent een upgrade naar LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) schermtechnologie, wat nodig is om het stroomverbruik te verminderen en een variabele refresh rate te ondersteunen, tot wel 120Hz (of helemaal terug naar 1Hz) wanneer dat nodig is.

Hoewel Young aanvankelijk voorspelde dat Face ID geïntegreerd zou zijn in het scherm van de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max, heeft hij later aangegeven dat dat een misverstand was. We zullen dus nog iets langer moeten wachten op ontwikkelingen in dat opzicht.

Pro vs non-Pro

De iPhone 16 Pro, met ProMotion (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Als de goedkopere iPhone 17-modellen volgend jaar inderdaad de LTPO-schermtechnologie krijgen, zal er minder onderscheid zijn tussen deze varianten en de Pro- en Pro Max-modellen. Hoewel de Pro (Max) waarschijnlijk nog steeds betere camera's en snellere processoren zal krijgen.

Dit sluit ook aan bij een ander gerucht dat we hebben gehoord over de iPhone van volgend jaar: dat de iPhone 16 Plus niet vervangen zal worden door een ander Plus-model, maar door een iPhone 17 Air, mogelijk met een slanker, stijlvoller ontwerp voor dezelfde prijsklasse.

Apple heeft deze merknaam natuurlijk al eerder gebruikt voor de iPad Air en de MacBook Air, dus het zou geen grote verrassing zijn als die naam ook aan een van de iPhone 17-modellen zou worden toegevoegd. Toch zullen we bijna nog 12 maanden moeten wachten om dit zeker te weten.

Dit is overigens niet het enige iPhone 17-gerucht dat nu al de ronde doet: er wordt ook gesproken over verbeterde selfiecamera's en een verhoging van het RAM-geheugen voor de 2025 iPhones, naast de gebruikelijke prestatieverbeteringen.