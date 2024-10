iPhone 17 Pro krijgt misschien weer een nieuwe knop

Apple lijkt de laatste tijd heel erg gefocust te zijn op knoppen. Vorig jaar werd er een actieknop geïntroduceerd en dit jaar kreeg elk iPhone 16-model de nieuwe cameraregelaar. Apple lijkt echter nog niet klaar te zijn met het introduceren van nieuwe knoppen. De iPhone 17 Pro zou namelijk ook alweer een nieuwe knop kunnen krijgen. Deze knop zou echter geen extra knop zijn, maar een vervanger voor bestaande knoppen.

Volgens de leaker Majin Bu (via BGR) is Apple een iPhone 17 Pro aan het testen waarbij de actieknop en volumeknoppen zijn samengevoegd tot één knop.

De leaker heeft nog niet echt duidelijk aangegeven hoe deze knop precies zal werken, maar het zou redelijk logisch zijn als hij vergelijkbaar functioneert als de nieuwe cameraregelaar. Misschien zou je het volume kunnen aanpassen door te swipen en bij je aanpasbare snelkoppelingen kunnen door te drukken.

From what I've been told, it looks like Apple is testing an iPhone 17 Pro with a new button that will replace the volume buttons and the action button that have been removed.Full Article: https://t.co/QKPVQFTjzs pic.twitter.com/L58qJBHD3kSeptember 30, 2024

Is één knop beter dan drie?

De nieuwe knop zou het misschien zelfs mogelijk kunnen maken om meerdere snelkoppelingen te activeren, waarbij er onderscheid kan worden gemaakt tussen het licht indrukken en harder indrukken van de knop. In dat geval zou deze ene knop dus nog meer kunnen doen dan de drie knoppen die hij zogenaamd vervangt.

Er zit dus zeker enige logica achter deze mogelijke verandering en zoals BGR ook aangeeft, zou dit ook een positieve verandering kunnen zijn voor de zogenaamde iPhone 17 Air. Als er minder stukken uit het frame moeten worden gesneden voor knoppen, zal dat het frame steviger maken en de iPhone 17 Air lijkt alle stevigheid die hij kan krijgen nodig te hebben. Er wordt namelijk verwacht dat dit toestel enorm dun zal zijn.

Aan de andere kant zal het wel even wennen zijn om deze nieuwe knop te gebruiken. Zelfs wanneer je er eenmaal aan gewend bent, is het misschien nog niet even gemakkelijk om te swipen voor het volume (als dat inderdaad zo werkt) als het momenteel is om gewoon de knoppen in te drukken.

We raden je aan om deze leak voor nu dus nog maar met een korreltje zout te nemen. Majin Bu is in het verleden betrouwbaar, maar ook onbetrouwbaar gebleken, dus het is lastig in te schatten hoe accuraat deze informatie is. Daarnaast is het ook nog redelijk vroeg voor iPhone 17-leaks, dus zelfs als Apple dit design ook echt aan het testen is, is er geen garantie dat dit design uiteindelijk ook echt zal worden gebruikt.

Als Apple er wel voor kiest om dit design te gebruiken, weten we natuurlijk ook nog niet of elk iPhone 17-model dit nieuwe design krijgt, of bijvoorbeeld (in de eerste instantie) alleen de Pro-modellen. Hopelijk horen we later nog meer over deze interessante, zogenaamde nieuwe knop wanneer er meer leaks verschijnen.