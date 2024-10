De iPhone 17 Air zou de eerste kunnen zijn met nieuwe geavanceerde displaytechnologie

Als we de huidige geruchten mogen geloven, zal de iPhone 16 Plus worden vervangen door de iPhone 17 Air, en het nieuwste gerucht uit de toeleveringsketen van Apple is dat de vlaggenschiptelefoon van 2025 een verbeterd scherm zal krijgen.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde DigiTimes (via 9to5Mac) zou de Taiwanese schermfabrikant Novatek in het tweede kwartaal van 2025 (april, mei en juni) kunnen beginnen met de massaproductie van zijn volgende generatie OLED-schermen.

Deze OLED-schermen zouden zijn uitgerust met TDDI (Touch and Display Driver Integration) technologie, wat betekent dat dezelfde chip zowel de uitvoer als de touch-input beheert. Dit resulteert in dunnere en efficiëntere schermen.

En de eerste klant voor deze dunnere, efficiëntere schermen? Apple, zo wordt beweerd door DigiTimes. Hoewel deze link als "speculatie" wordt beschreven, zouden de tijdlijnen overeenkomen, net als de introductie van een slanker iPhone-model.

Het iPhone 17 verhaal tot nu toe

De iPhone 16 (Image credit: Future)

Naast de mogelijkheid van een dunnere en lichtere iPhone 17 Air (of Slim), weten we nog niet veel over de toestellen die volgend jaar komen. Het is natuurlijk nog vroeg: onze iPhone 16-review staat nog niet lang online.

We hebben gehoord dat de iPhone 17 mogelijk wordt geleverd met een nieuwe knop, of beter gezegd, dat de Action-knop en de volumeknoppen kunnen worden gecombineerd tot één, althans op de Pro- en Pro Max-versies van de toestellen van volgend jaar.

Wat betreft de twee niet-Pro modellen: die krijgen schermverbeteringen die een always-on display mogelijk maken, evenals een variabele refresh rate voor soepelere animaties en overgangen (bovenop de andere schermupgrade die hierboven al werd genoemd).

Het lijkt erop dat de iPhone 17 Pro Max de meeste updates zal krijgen: we hebben gehoord dat deze wordt geleverd met meer RAM, verbeterde AI-mogelijkheden op het apparaat zelf, en een geüpgraded koelsysteem om de prestaties verder te verbeteren.