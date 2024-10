De iPhone 17 Pro Max zou volgens de geruchten de enige iPhone uit 2025 zijn met 12GB RAM

Nu de lancering van de iPhone 16 achter ons ligt, kunnen we alvast vooruitblikken op de iPhone 17, en een nieuw gerucht suggereert dat het duurste Pro Max-model het enige toestel in de serie zal zijn dat de sprong naar 12GB RAM maakt.

Dit komt van betrouwbare tipgevers Yeux1122 en @Jukanlosreve, en er wordt gezegd dat het "waarschijnlijker" is dat de iPhone 17 Pro Max 12GB krijgt, terwijl de iPhone 17 Pro bij 8GB blijft (wat momenteel in alle 2024-modellen zit).

Volgens dit lek ondervindt Samsung problemen met zijn RAM-productielijn, wat betekent dat er niet genoeg componenten zullen zijn om in de miljoenen iPhone 17 Pro-toestellen te stoppen die Apple wil bestellen, naast de iPhone 17 Pro Max-toestellen.

Dit is ook geen volledig nieuw gerucht: de gerespecteerde analist Ming-Chi Kuo heeft eerder al gezegd dat 12GB RAM exclusief zou zijn voor de iPhone 17 Pro Max, hoewel hij niet in detail ging over de reden hiervoor.

AI en RAM

We zijn natuurlijk nog een heel eind verwijderd van de lancering van de iPhone 17-serie, die in september zou moeten verschijnen als Apple zich aan zijn gebruikelijke schema houdt. Het is altijd mogelijk dat de plannen tussen nu en dan nog veranderen.

Wat we echter weten, is dat RAM erg belangrijk is voor het aandrijven van Apple Intelligence, niet dat we daar in Europa van kunnen profiteren. Het kan dus zijn dat de iPhone 17 Pro Max beter presteert dan de andere toestellen in de serie als het gaat om AI-taken.

De 8GB RAM in alle iPhone 16-modellen is een gloednieuwe upgrade: je herinnert je misschien nog dat de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus 6GB RAM hadden, terwijl de Pro-modellen beide 8GB hadden (en daardoor Apple Intelligence ondersteunen).

Het is nog vroeg voor geruchten over de iPhone 17, maar we hebben er al een flink aantal gehoord, waaronder dat de iPhone 16 Plus vervangen zal worden door een nieuwe iPhone 17 Air wanneer het zover is. Deze zou blijkbaar gebruikmaken van een dunner ontwerp.