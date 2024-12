iPhone SE 4-prijs is weer gelekt en hij wordt misschien duurder dan zijn voorganger

We zijn inmiddels al een lange tijd geduldig aan het wachten op de iPhone SE 4 en het lijkt waarschijnlijk dat dit toestel in maart 2025 gelanceerd zal worden. Nu hebben we daarnaast ook wat meer informatie gekregen over een potentiële prijs en deze informatie komt overeen met eerdere geruchten.

Volgens de bekende leaker yeux1122 (via @Jukanlosreve) zal de prijs in de VS onder de 500 dollar blijven. Als het uiteindelijk om 499 dollar zou gaan, dan is dat een prijsverhoging van 16-17% ten opzichte van de startprijs van het huidige SE-model. Dit is ook een prijs die we eerder gehoord hebben.

In onze iPhone SE (2022) review gaven we aan dat de derde generatie van het SE-model een startprijs had van 529 euro. In Europa zaten we dus al boven de 500 euro, maar dat model kostte in de VS 429 dollar. Het is ook niet onredelijk om een prijsverhoging te verwachten voor een opvolger die drie jaar na zijn voorganger verschijnt.

Deze bovengenoemde prijzen gelden overigens voor het 64GB-model. Het zou ook kunnen dat de nieuwe iPhone SE 4 minimaal 128GB aan opslagruimte krijgt. Een iPhone SE (2022) met 128GB aan opslagruimte kostte bij release 579 euro en 479 dollar. Dat model zit qua prijs dus al dichter bij de prijs die nu voor het nieuwe model gelekt is en als het nieuwe model inderdaad minimaal 128GB aan opslagruimte krijgt, is de prijsverhoging in verhouding dus minder groot dan deze lijkt.

Een moderne iPhone SE

De iPhone SE 4 kan wat designelementen van de iPhone 14 overnemen. (Image credit: Future)

Natuurlijk hebben we ook te maken met verschillende prijzen en prijsveranderingen bij het omrekenen van de prijs naar verschillende valuta. Zo voorspelde dezelfde leaker ook al een Zuid-Koreaanse startprijs van meer dan 800.000 won en dat is ook veel meer dan de huidige startprijs van 650.000 won.

Met andere woorden, de prijsverandering voor de iPhone SE 4 kan groter of kleiner zijn, afhankelijk van het land waarin je woont en de huidige financiële situatie van dat land. Tot op zeker hoogte zal Apple natuurlijk proberen om de prijzen relatief laag te houden, want dit moet natuurlijk wel duidelijk de meest betaalbare iPhone zijn.

Het lijkt er verder op dat dit de eerste iPhone SE met een modern design wordt. Zo zou hij Face ID krijgen (in plaats van Touch ID en een homeknop) en de geruchten suggereren dat het aankomende toestel grotendeels het design van de iPhone 14 uit 2022 zal overnemen.

De telefoon zou ook voorzien zijn van een chip voor Wi-Fi en 5G die Apple zelf heeft ontworpen. Dat bevestigt yeux1122 ook weer in deze nieuwste leak. Dit zou moeten betekenen dat Apple lagere productiekosten heeft, dankzij nog een zelf ontworpen onderdeel, maar we zullen dus nog maar moeten zien of die lagere productiekosten ook zorgen voor lagere kosten voor de consument.