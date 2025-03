iPhone 17 Air kan lagere prijs en betere batterijduur krijgen dan je misschien zou verwachten

Hoewel we nog niet heel veel weten over de zogenaamde iPhone 17 Air, zijn we door alle geruchten wel een beetje bezorgd geworden over de gevolgen van zijn zogenaamde superdunne vormfactor. We zijn bang dat dit voor een hoge prijs en slechte batterijduur kan zorgen. Het laatste iPhone 17 Air-nieuws suggereert echter dat de prijs en batterijduur wel mee zullen vallen.

Volgens de bekende Apple-analist Mark Gurman, in zijn Bloomberg-nieuwsbrief (via MacRumors), zal de iPhone 17 Air in de VS een startprijs van 899 dollar krijgen. Dat is niet bepaald goedkoop, maar het is dus gewoon dezelfde startprijs als die van de iPhone 16 Plus. Dit zal de Air dus waarschijnlijk het op één na goedkoopste iPhone 17-model maken. Hij zou alleen duurder zijn dan de standaard iPhone 17.

Als deze geclaimde prijs accuraat blijkt, is er een goede kans dat de iPhone 17 Air in andere regio's ook dezelfde startprijs krijgt als de iPhone 16 Plus. Dat zou voor ons een prijs van 1.119 euro kunnen betekenen.

In dezelfde nieuwsbrief gaf Gurman ook aan dat de batterijduur van de iPhone 17 Air "vergelijkbaar met [die van] huidige iPhones" zou zijn, ondanks de dunnere behuizing die naar verwachting minder ruimte over zou laten voor een grote batterij. Gurman geeft niet aan hoe Apple dit voor elkaar zal krijgen, maar een andere recente iPhone 17 Air-leak suggereert dat hij "batterijcellen met een hoge dichtheid" zal gebruiken.

De iPhone 17 Air kan een vergelijkbare batterijduur krijgen als de iPhone 16. (Image credit: Future)

Gurman deelde verder ook nog wat andere zogenaamde specs van de iPhone 17 Air. Zo zou hij een cameraregelaar krijgen, net als de iPhone 16-serie, en zouden zijn bezels ongeveer net zo dun zijn als die van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max.

Verder voorspelt hij dat de iPhone 17 Air een 6,6-inch 120Hz-display, een Dynamic Island, een enkele 48MP-camera (achterop) en een A19-chip (in plaats van een A19 Pro-chip) zal hebben. We verwachten dus dat de A19 Pro-chip exclusief zal zijn voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, net als bij de A18 Pro.

De eerste iPhone zonder poorten?

De bovenstaande informatie hebben we grotendeels al eerder voorbij zien komen en zo hebben we ook al eerder de claim gehoord dat de nieuwe telefoon wereldwijd alleen eSIM zal ondersteunen. Interessant genoeg voegt Gurman hier nu aan toe (via Engadget) dat Apple zogenaamd oorspronkelijk aan het overwegen was om de telefoon "compleet poort-vrij" te maken, door de USB-C-oplaadpoort achterwege te laten.

Dit plan zo geschrapt zijn en niet vanwege technische redenen, maar om problemen in de EU te voorkomen. Regelgeving in de EU zorgde er namelijk ook al voor dat Apple zijn Lightning-poort moest inwisselen voor USB-C. Gurman geeft echter wel nog aan dat we misschien in de toekomst toch nog een iPhone zonder poorten zullen zien.

We verwachten dat Apple de iPhone 17 Air in september zal onthullen, samen met de rest van de iPhone 17-serie.