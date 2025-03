Uitgelekte iPhone 17 proefmodellen hebben ons misschien wel de beste indruk gegeven van de vier smartphones

Het tempo begint op te voeren als het gaat om lekken en geruchten rond de iPhone 17, en er zijn nu nieuwe afbeeldingen opgedoken van testmodellen voor alle vier de verwachte smartphones. Deze geven ons een gedetailleerd beeld van de verschillende designs waar Apple aan zou werken.

De beelden zijn afkomstig van de bekende tipster @SonnyDickson en tonen de iPhone 17, de iPhone 17 Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max waarbij we eerder al gehoord hebben dat deze laatste mogelijk de naam iPhone 17 Ultra krijgt.

Dummy-units duiken vaak op vóór de lancering van nieuwe telefoons: ze zijn gebaseerd op info uit de toeleveringsketen en helpen fabrikanten van hoesjes en andere accessoires om hun producten op tijd klaar te hebben voor de daadwerkelijke lancering.

Dat betekent dat het hier puur om metalen blokken gaat. Er zit geen elektronica in en we kunnen de toestellen nog niet in actie zien, maar we krijgen wél een idee van de formaten en vormen van de smartphones die naar verwachting in september officieel onthuld worden.

Er worden vier versies verwacht

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71IbaMarch 16, 2025

De iPhone 17 lijkt de enige van deze toestellen te zijn die geen opvallend nieuw design krijgt: volgens dit lek, en eerdere die we gezien hebben, zal hij sterk lijken op de iPhone 16. De andere modellen krijgen daarentegen blijkbaar wel een verhoogde camerablok aan de achterkant.

De camerablokken zijn het grootst bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, aangezien deze toestellen naar verwachting de meeste camera’s zullen hebben. Volgens eerdere geruchten zou de camera-eiland, dat doet denken aan de camera bar van de Pixel, uit een ander materiaal kunnen bestaan of in een andere kleur verschijnen.

Dan is er nog de iPhone 17 Air, die naar verluidt de iPhone 16 Plus zal vervangen. Ook op dit model zien we het camerablok, evenals hoe dun het toestel is in vergelijking met de andere drie. Volgens sommige geruchten is die slechts 5,5 mm dik, van voor- tot achterkant.

We zullen natuurlijk nog zo’n zes maanden moeten wachten voordat al deze informatie officieel bevestigd wordt, maar inmiddels hebben we al een aanzienlijke hoeveelheid lekken gezien die hetzelfde design tonen.