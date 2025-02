De nieuwe iPhone SE 4 van Apple zou volgende week al op de markt kunnen komen

Het wordt al een geruime tijd gedacht dat Apple aan het werken is aan een next-gen iPhone SE. We verwachten dat de vierde generatie van deze betaalbare iPhone ergens in 2025 zal verschijnen, mogelijk in het voorjaar, rond maart of april.

Echter, een nieuw bericht van Bloomberg’s Mark Gurman suggereert dat Apple de smartphone al volgende week zou kunnen aankondigen. Hij schrijft: “Het bedrijf verwacht het apparaat al volgende week aan te kondigen, voorafgaand aan de verkoop later deze maand.” Dit duidt op een vrij spoedige lancering, maar waarschijnlijk zonder een speciaal Apple-event. In plaats daarvan zal het toestel waarschijnlijk op een meer bescheiden manier worden geïntroduceerd, vergelijkbaar met de iPad mini van eind vorig jaar, simpelweg via een persbericht.

De iPhone SE maakt al lange tijd deel uit van Apple’s iPhone-serie, met de eerste release in 2016 en de meest recente update als derde generatie in 2022. Op dit moment lijkt het toestel nog sterk op de iPhone 8 en is het de enige iPhone in Apple’s assortiment die nog een homeknop met Touch ID heeft. De volgende generatie iPhone SE zou echter een grote sprong maken, zowel qua design als qua interne hardware.

(Image credit: Apple)

Er wordt gerapporteerd dat de vierde generatie iPhone SE sterk zal lijken op de iPhone 14, met een groter scherm, zonder homeknop en met een notch die Face ID bevat. Dit betekent dat je de iPhone kunt ontgrendelen met een enkele blik, en hetzelfde geldt voor het verifiëren van aankopen of het gebruik van Apple Pay.

Volgens de laatste informatie van Gurman heeft het apparaat de codenaam “V59” en wordt dit het eerste Apple-product dat gebruikmaakt van een eigen ontworpen modem. Dit betekent dat Apple opnieuw een Qualcomm-component vervangt door eigen technologie. De chip die in het toestel zit, zou de A18-chip zijn, die ook wordt gebruikt in de iPhone 16 en 16 Plus. Dit zorgt niet alleen voor snelle prestaties, maar maakt de iPhone SE mogelijk ook geschikt voor Apple Intelligence (niet dat we daar hier voorlopig iets aan hebben). Hierdoor zou je functies kunnen gebruiken zoals ‘Writing Tools’, Genmoji creëren, Image Playground, en ongewenste objecten of personen uit foto’s verwijderen met ‘Clean Up’. Daarnaast verlengt de krachtige hardware de levensduur van het toestel, wat belangrijk is omdat de iPhone SE slechts om de paar jaar wordt vernieuwd.

Naast het verwijderen van de homeknop zal de vierde generatie iPhone SE waarschijnlijk overstappen op USB-C. Wat de prijs betreft, verwacht Gurman dat deze ongeveer gelijk blijft aan die van het huidige model, dat begint bij 529 euro. Sommige andere rapporten suggereren echter dat de prijs iets hoger zou kunnen uitvallen.

Als Apple de nieuwe iPhone SE daadwerkelijk volgende week onthult, zou dat de aftrap betekenen van hun productlanceringen in 2025. Bloomberg meldt dat er naast de iPhone SE ook de langverwachte Powerbeats Pro 2 van Beats volgende week zouden kunnen verschijnen. Verder verwacht Gurman dat er in de eerste helft van 2025 ook een MacBook Air met de M4-chip, een nieuwe instap-iPad en een nieuwe iPad Air worden gelanceerd.

Natuurlijk geldt voor alle Apple-geruchten dat niets officieel is totdat Apple het zelf aankondigt. We zullen dus moeten afwachten wat er volgende week gebeurt.