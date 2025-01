Nieuwe iPhone SE 4-leaks brengen goed nieuws voor fans van kleine smartphones

De focus ligt momenteel dan wel op de gloednieuwe Samsung Galaxy S25-serie, maar Apple is natuurlijk ook alweer zijn eigen smartphonelanceringen aan het voorbereiden en een aantal nieuwe leaks geven ons een beter idee van wat we kunnen verwachten van de iPhone SE 4.

Ten eerste heeft Dealabs (via Notebookcheck) de zogenaamde afmetingen van de aankomende iPhone SE 4 gepost. Aan de hand van deze informatie lijkt het apparaat kleiner te worden dan verwacht. Hij zou zo'n 144-145 mm lang, 69-70 mm breed en 7-8 mm dik zijn.

Die afmetingen zouden het toestel alsnog flink groter maken dan het huidige model, de iPhone SE (2022), met afmetingen van 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Toch is het wel kleiner dan de afmetingen van de iPhone 14 (146,7 x 71,5 x 7.8 mm) en dat is het toestel waar de iPhone SE 4 volgens geruchten grotendeels op gebaseerd is.

Het is dus misschien ook niet echt een kleine smartphone te noemen, maar hij zou in ieder geval kleiner zijn dan de huidige iPhone 16 (147,6 x 71,6 x 7,8 mm). Dit toestel wordt dus misschien ook alsnog interessant voor mensen die liever een iets compacter toestel hebben dan de meeste moderne iPhones en Android-toestellen. Naar verwachting zal de telefoon een schermgrootte van 6,06 inch hebben.

Power-up

De iPhone SE 4 zal naar verwachting erg op de iPhone 14 lijken. (Image credit: Future)

Een ander iPhone SE 4-gerucht werd naar voren gebracht door MacRumors. Het verslag van deze outlet haalt iets aan dat we inmiddels al eerder hebben gehoord: de telefoon zal voorzien zijn van dezelfde A18-chip die ook aanwezig is in de iPhone 16 en iPhone 16 Plus.

Het klinkt misschien raar dat Apple zo'n high-end processor in zijn goedkoopste iPhone zou stoppen, maar de gedachte hierachter is dat de krachtige chip ervoor moet zorgen dat ook dit toestel alle nieuwe Apple Intelligence-features ondersteunt.

De iPhone SE 4 zal volgens sommige voorspellingen ook beschikken over 8GB aan RAM. Ook dat zou dus vanwege ondersteuning voor Apple Intelligence zijn. Wat voor impact deze onderdelen zullen hebben op de prijs, valt nog te bezien, maar dit toestel bestaat natuurlijk om een relatief goedkoop instapmodel voor het iPhone-ecosysteem te kunnen bieden.

Dit zal naar verwachting overigens ook de eerste iPhone SE zijn die Touch ID achter zich laat en geen ouderwetse homeknop meer zal hebben. Er is zelfs een redelijke kans dat hij een Dynamic Island krijgt. Alle tekenen wijzen op een onthulling ergens in maart.