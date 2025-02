iPhone SE 4: nieuws, geruchten en meer

De laatste iPhone SE 4 leaks - Er wordt verwacht dat het toestel dezelfde batterij zal gebruiken als de iPhone 14

- Lijkt mogelijk op de iPhone 14, maar is lichter

- Zou een Actieknop, Face ID en USB-C kunnen hebben

- De telefoon zou een 6,1-inch scherm en een notch kunnen hebben, inclusief Face ID

- Zou het OLED-scherm van iPhone 14 kunnen hebben

- Komt waarschijnlijk begin 2025 op de markt

De iPhone SE 4, die mogelijk wordt gelanceerd als de iPhone 16E, zou de grootste upgrade tot nu toe kunnen zijn voor Apple's SE-serie dankzij een nieuw ontwerp en nieuwe functies die naar verluidt gepland staan.



Lekken suggereren dat deze telefoon, in tegenstelling tot de iPhone SE (2022), veel meer zal lijken op de iPhone 14, inclusief Face ID en design zonder homeknop. Maar het zou op veel manieren zelfs een nog betere telefoon kunnen zijn, aangezien hij daarnaast een Actieknop, USB-C en een lager gewicht zou kunnen hebben.



Er zijn talloze lekken en geruchten over deze aankomende middenklasse telefoon, dus we hebben een goed idee van wat we kunnen verwachten.

In het kort

Wat is het? De volgende betaalbare iPhone

De volgende betaalbare iPhone Wanneer komt hij uit? Mogelijk maart of april

Mogelijk maart of april Hoeveel gaat hij kosten? Zou 10 tot 15% meer kunnen kosten dan de iPhone SE (2022)

iPhone SE 4 releasedatum en prijs

Verwacht een vergelijkbare prijs als de iPhone SE 2022. (Image credit: Future)

Het is moeilijk om met zekerheid te zeggen wanneer de iPhone SE 4 zal verschijnen, aangezien we, in tegenstelling tot met de meeste telefoons, niet elk jaar een nieuw model krijgen. De iPhone SE (2002) werd gelanceerd in maart 2022 (logisch), maar de iPhone SE 2 werd onthuld in april 2020. Het originele model kwam daarnaast uit in maart 2016.

De laatste leaks wijzen duidelijk op dit jaar, waarbij een leak uit januari 2025 claimde dat de telefoon in januari kon verschijnen. Andere geruchten spreken over een lancering in de week van 10 februari.

We hadden ook eerder gehoord dat de cameramodule van de iPhone SE 4 in december 2024 in massaproductie zou gaan. Dit gebeurt meestal ongeveer drie maanden voor de lancering van een iPhone, wat zou suggereren dat we de telefoon in maart zullen zien.

Aanvankelijke berichten beweerden ook dat Apple de plannen voor de release van een vierde generatie iPhone SE had opgegeven, vanwege twijfels over de populariteit en winstgevendheid van de serie. Maar dit werd in twijfel getrokken door andere berichten en analisten die beweerden dat Apple de ontwikkeling van de iPhone SE 4 opnieuw had opgestart, zij het met een veel latere releasedatum dan aanvankelijk gepland voor het compacte apparaat.



Wat de prijs van de telefoon betreft, is er tot nu toe slechts één gedetailleerd lek, dat suggereert dat de startprijs in de VS hetzelfde zal zijn als die van de iPhone SE (2022), of ongeveer 10% hoger. In andere landen zou de prijs met ongeveer 15% kunnen stijgen, zelfs als deze in de VS niet omhoog gaat. Dit zou waarschijnlijk betekenen dat de startprijs ron de 610 euro zal liggen.

iPhone SE 4 design en display

Er worden grote veranderingen verwacht. Zo beweerde Ross Young eerder dat het scherm tussen de 5,7 en 6,1 inch groot zal zijn, wat een grote sprong zou zijn ten opzichte van het huidige model met een 4,7-inch display.

Sindsdien heeft hij meer specifieke informatie gedeeld en gezegd dat de iPhone SE 4 een 6,1-inch scherm en notch zal hebben, in plaats van de grote randen van het huidige ontwerp. Dat zou kunnen betekenen dat Face ID wordt toegevoegd en recentere leaks hebben aangegeven dat we Face ID kunnen verwachten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Er zijn nu ook onofficiële renders van de iPhone SE 4 opgedoken die het vermeende ontwerp laten zien. Deze komen grotendeels overeen met de hierboven genoemde details. Overigens lijkt de telefoon op de beelden bijna identiek aan de iPhone XR. Hieronder kun je enkele van deze afbeeldingen bekijken:

Image 1 of 3 (Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo) (Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo) (Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo)

Samen met deze renders beweert de bron dat de iPhone SE 4 een 6,1-inch scherm zal hebben en verkrijgbaar zal zijn in de kleuren Midnight (zwart), Starlight (wit) en Product RED.

Meerdere andere bronnen hebben ook gesuggereerd dat de iPhone SE 4 een ontwerp zal hebben dat lijkt op dat van de iPhone 14 met een notch, 6,1-inch scherm en zelfs Face ID. We hebben dit ontwerp inmiddels niet alleen in renders gezien, maar ook in een video, evenals in dummy-units en hands-on foto's van de iPhone SE 4.

Sommige bronnen voegen hieraan toe dat de iPhone SE 4 de aanpasbare Actieknop zal hebben in plaats van een muteschakelaar, evenals een USB-C-aansluiting, maar dat het toestel nog steeds slechts één camera aan de achterkant zal hebben. Vergelijkbare beweringen over de Actieknop en USB-C zijn sindsdien meerdere keren herhaald. MacRumors beweert dat de iPhone SE 4, die naar verluidt in een aangepaste iPhone 14-behuizing zal zitten, een OLED-scherm zal hebben en minder zal wegen dan de iPhone 14 met een gewicht van 165 gram. Mogelijk komt dit door de aanwezigheid van slechts één 48MP-camera.

Het is dan ook niet verrassend dat de iPhone SE 4 naar verluidt precies hetzelfde scherm zal gebruiken als de iPhone 14. Dat betekent een 6,1-inch Super Retina XDR OLED-display met een resolutie van 1170 x 2532 pixels en refresh rate van 60Hz. We hebben nu ook gelekte CAD-renders van de iPhone SE 4 gezien, afkomstig van 91Mobiles. Deze tonen het iPhone 14-achtige ontwerp, maar zonder Actieknop. Dat gezegd hebbende, ontbreekt ook de muteschakelaar in deze renders en we verwachten toch wel minstens één van beide. Dit suggereert dat de renders mogelijk onvolledig zijn.

De bron van de renders heeft ook de afmetingen gedeeld: de iPhone SE 4 zou 147,7 x 71,5 x 7,7 mm groot zijn. Ter vergelijking: de iPhone 14 heeft vergelijkbare afmetingen van 146,7 x 71,5 x 7,8 mm.

Image 1 of 3 (Image credit: 91Mobiles) (Image credit: 91Mobiles) (Image credit: 91Mobiles)

iPhone SE 4 camera en battery

De enige gelekte informatie over de camera van de iPhone SE 4 tot nu toe wijst op een enkele 12MP-camera met ondersteuning voor 1080p Cinematic mode, Deep Fusion, Smart HDR, AI-fotografie en Portretmodus, maar blijkbaar zonder Nachtmodus.

Een enkele camera lijkt hoe dan ook waarschijnlijk, gebaseerd op gelekte afbeeldingen. Ter referentie: de iPhone SE (2022) heeft een 12MP primaire camera, al zou deze goed geüpgraded kunnen worden, vooral omdat uit gelekte renders van de iPhone SE 4 blijkt dat er ruimte is voor een grotere lens. Het is dus mogelijk dat de iPhone SE 4 een 48MP-camera krijgt, net als recentere iPhones, maar dat blijft voorlopig slechts speculatie.

Daarnaast wordt er gesuggereerd dat de iPhone SE 4 niet alleen een ontwerp krijgt dat lijkt op de iPhone 14, maar ook dezelfde batterij zal gebruiken als de iPhone 14.

Dat zou betekenen dat hij een batterij van 3.279mAh krijgt, wat een grote verbetering zou zijn ten opzichte van de 2.010mAh-batterij in de iPhone SE 3. Een grotere batterij zou ook een grotere telefoon impliceren, wat opnieuw doet vermoeden dat de iPhone SE 4 qua design veel weg zal hebben van de iPhone 14.

Wat opladen betreft, hebben we gehoord dat de iPhone SE 4 mogelijk met 20W zal opladen via een kabel, of draadloos met 12W. Daarnaast zal de iPhone SE 4, vanwege de nieuwe EU-wetgeving, ongetwijfeld worden voorzien van een USB-C-poort in plaats van de Lightning-aansluiting van zijn voorganger.

iPhone SE 4 specs en functies

De iPhone SE (2022) is uitgerust met een A15 Bionic-chipset, dus de iPhone SE 4 zal zeker minstens een A16 Bionic krijgen. Overigens zal het ons ook niet verbazen als de nieuwe SE dezelfde A17 Pro-chipset krijgt als de iPhone 15 Pro.

Ming-Chi Kuo (een analist met een sterke reputatie op het gebied van Apple-leaks) beweert echter in een rapport, ingezien door MacRumors, dat de iPhone SE 4 slechts 4GB RAM zal hebben, net als het huidige model. Andere bronnen melden dat de iPhone SE 4 mogelijk een A16 Bionic-chipset krijgt met 6GB RAM en opslagcapaciteiten van 128GB, 256GB en 512GB.

Recentelijk is ook gesuggereerd dat de iPhone SE 4 ondersteuning zal hebben voor Apple Intelligence, wat waarschijnlijk een A17 Pro-chipset en minstens 8GB RAM vereist. Deze claim over Apple Intelligence werd in januari 2025 opnieuw bevestigd door dezelfde bron. Een andere leak suggereert zelfs dat de iPhone SE 4 een krachtige A18-chipset zal krijgen en de eerste telefoon zal zijn met Apple's eigen 5G-modem.

iPhone SE 4: onze verlanglijst

1. Een nieuw design

De iPhone SE 2022 zag er toen al erg gedateerd uit (Image credit: TechRadar)

Het ontwerp van de iPhone SE (2022) is niet alleen verouderd. Het is antiek en zelfs de goedkoopste budgettelefoons zien er in veel opzichten beter zien. Daarom willen we graag een nieuw ontwerp voor de iPhone SE 4 zien. Dit zou voor Apple niet moeilijk moeten zijn, want het heeft genoeg telefoons met een moderner design die als inspiratie kunnen dienen.

Het goede nieuws is dat de geruchten en leaks erop wijzen dat Apple dit daadwerkelijk van plan is.

2. Meer opslagopties

De laagste opslag van de iPhone SE (2022) is slechts 64GB, wat in 2025 echt niet meer door de beugel kan voor een telefoon van meer dan 150 euro, zeker het ontbreken van een microSD-kaartslot. Voor de iPhone SE 4 willen we daarom 128GB als minimum zien en bij voorkeur ook zonder een prijsstijging.

3. Een lagere prijs

De iPhone SE 2022 kost meer dan ons lief is (Image credit: Future)

Over prijzen gesproken: de iPhone SE (2022) is al duurder dan de iPhone SE (2020). Een verdere prijsverhoging is dus niet bepaald gewenst en idealiter zouden we zelfs een lagere adviesprijs willen, zodat dit weer écht een betaalbare iPhone wordt.

Gezien de geruchten over een groter scherm en mogelijk een nieuw ontwerp, zal dit waarschijnlijk niet gebeuren, maar we blijven hopen.

4. Een groter display

De iPhone SE 3 is met zijn 4,7-inch scherm ontzettend klein en je zou kunnen stellen dat dit zelfs voor de meeste fans van compacte telefoons te klein is. Daarom zouden we graag zien dat de iPhone SE 4 in formaat toeneemt.

Het goede nieuws is dat geruchten wijzen op een schermformaat tussen de 5,7 en 6,1 inch, wat een aanzienlijke verbetering zou zijn, terwijl de telefoon nog steeds redelijk compact blijft.

In combinatie met een nieuw ontwerp en kleinere randen hoeft het totale formaat van de telefoon bovendien niet veel groter te worden.

5. Meer camera's

De iPhone SE 3 heeft maar één camera aan de achterkant, wat voor een middenklasse telefoon te weinig is. De camera is van goede kwaliteit, maar biedt amper flexibiliteit. Door de 12MP-sensor kan je amper degelijke foto's met 2x zoom nemen. Op de iPhone SE 4 zouden we graag een groothoekcamera zien of tenminste een 48MP-sensor in de hoofdcamera zodat je toch een beetje kan zoomen.