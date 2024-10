Apple iPhone SE 4 krijgt waarschijnlijk het display van de iPhone 14

De iPhone SE 4 zal misschien de eerstvolgende iPhone worden en het lijkt erop dat dit toestel ergens aan het begin van volgend jaar zal verschijnen. Nu suggereert een bekende bron dat Apple's volgende "budgetvriendelijke" smartphone een belangrijk onderdeel van de iPhone 14 uit 2022 zal lenen.

Volgens de veelal betrouwbare Ross Young zal de iPhone SE 4 hetzelfde display gebruiken als de iPhone 14: een 6,1-inch, 1.170 x 2.532 pixels, Super Retina XDR OLED-scherm. De huidige derde generatie iPhone SE (2022) heeft een 4,7-inch LCD-scherm, dus dit zou wel een flinke upgrade zijn.

Als dit gerucht accuraat blijkt te zijn, zou de iPhone SE 4 eindelijk als een moderne telefoon aan moeten voelen. Hij zou dan dus vaarwel zeggen tegen de homeknop en Face ID gaan gebruiken in plaats van Touch ID. Het lijkt er echter wel op dat het toestel een notch krijgt in plaats van het Dynamic Island.

Daarnaast weten we vrijwel zeker dat we geen always-on display of ProMotion-technologie op deze telefoon kunnen verwachten. Die dingen blijven waarschijnlijk exclusief voor de Pro- en Pro Max-modellen (al kan daar verandering in komen bij de iPhone 17).

Binnenkort

Same display as iPhone 14. BOE and LGD are the suppliers. Panel shipments from October…October 6, 2024

Dit is overigens niet een compleet nieuw gerucht. We hebben al eerder gehoord dat de iPhone SE 4 zou lijken op de iPhone 14 en het klinkt ook wel logisch, want op deze manier kan Apple gewoon bepaalde onderdelen hergebruiken en hoeft het bedrijf dus minder onderdelen speciaal voor dit toestel te ontwikkelen. Zo kan Apple de kosten wat lager houden.

Je kan momenteel de iPhone 14 en 14 Plus nog steeds bij Apple zelf bestellen voor respectievelijk minimaal 749 euro en 869 euro. We verwachten echter dat de iPhone SE 4 toch wel goedkoper dan dat zal zijn.

Vorige week hoorden we nog geruchten die suggereerden dat de iPhone SE 4 voorzien zal zijn van een A18-chip (net als de iPhone 16 en iPhone 16 Plus), betere camera's (die vergelijkbaar moeten zijn als die van de iPhone 15) en een nieuw 5G-modem dat is ontworpen door Apple.

Sommige van de meest betrouwbare leakers geven verder aan dat de iPhone SE 4 zal verschijnen aan het begin van 2025, dus het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat we erachter komen waar Apple precies aan heeft gewerkt en of dit aankomende toestel een plaats verdient op onze lijst met de beste iPhones.