iPhone SE 4 schijnbaar bijna klaar voor lancering begin 2025

Apple heeft de iPhone SE nu al jarenlang gepositioneerd als een budgetvriendelijke optie om het iPhone-ecosysteem te betreden (budgetvriendelijk voor Apple-normen). Sinds de normale iPhones bij de iPhone X-serie overschakelden naar een design dat grotendeels uit display bestaat aan de voorkant, voelt de iPhone SE eigenlijk al redelijk verouderd aan, net zijn dikke schermranden en homeknop. Nu lijkt het er echter op dat Apple's goedkoopste iPhone flink vernieuwd wordt en dit vernieuwde model zou begin volgend jaar al kunnen arriveren.

Dit nieuws komt vanuit Bloomberg-verslaggever Mark Gurman en hij claimt dus dat Apple zich aan het voorbereiden is voor de lancering van de iPhone SE 4 ergens in het begin van 2025. Volgens Gurman is Apple van plan om veel moderne features en designelementen aan het volgende SE-model toe te voegen om consumenten over te halen die op zoek zijn naar een budgetvriendelijkere optie dan de gewone iPhones.

Een aantal van deze features zijn schijnbaar een display dat vrijwel de hele voorkant in beslag neemt (wat dus het einde van de Homeknop betekent) en dikke schermranden boven- en onder het display. Dat moet ervoor zorgen dat Face ID naar de iPhone SE kan komen en dat zorgt er vervolgens weer voor dat de veiligheid veel beter wordt dan bij het Touch ID-systeem op de laatste iPhone SE. Het overkoepelende design zal volgens Gurman lijken op dat van de iPhone 14, "inclusief de notch aan de bovenkant."

Daarnaast zou de nieuwe iPhone SE ook ondersteuning moeten krijgen voor Apple Intelligence. Hoewel Gurman dit niet aangaf, betekent dit waarschijnlijk ook dat de iPhone SE een krachtige nieuwe chip nodig heeft vanwege de veeleisende AI-features. Er zou dus waarschijnlijk tenminste een A17 Pro-chip in moeten zitten, al is het misschien waarschijnlijker dat Apple de telefoon zal voorzien van dezelfde A18-chip die ook in de iPhone 16 zit.

Een krachtig nieuw apparaat

(Image credit: Shutterstock / Mr.Mikla)

Gurman is vaak een betrouwbare bron als het gaat om Apple-leaks en hij is ook niet de enige bron die aangeeft dat er een nieuwe iPhone SE onderweg is. Er doen al jaren geruchten de ronde die suggereren dat het apparaat een grote upgrade krijgt.

De displayexpert Ross Young heeft bijvoorbeeld geclaimd dat het display van de iPhone SE een formaat tussen de 5,7 en 6,1 inch zal hebben. Daarmee zou hij in de buurt komen van alle modellen sinds de iPhone X. Wat hebben die toestellen nog meer gemeen? Een voorkant die vrijwel volledig uit display bestaat en waar dus geen Homeknop meer aanwezig is. Dat maakt Gurmans claims nog geloofwaardiger.

Andere leaks hebben gesuggereerd dat de iPhone SE een actieknop en USB-C-poort zal hebben, plus een OLED-display en een enkele 48MP-camera. Als al deze geruchten accuraat zijn, zou die enkele camera een van de weinige dingen zijn die de iPhone SE minder aantrekkelijk maakt dan standaard modellen zoals de iPhone 16. Gurman heeft niets gezegd over de nieuwe cameraregelaar, maar als die ook ontbreekt, is dat nog een extra reden om sommige mensen toch over te halen om voor een duurder model te kiezen.

Met een groter display aan de voorkant, Apple Intelligence, een krachtige chip en veel meer lijkt de iPhone SE een erg aantrekkelijke optie te worden voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe iPhone. Het model kan misschien dus zelfs flink gaan concurreren met de iPhone 16.