Gerucht: "iPhone SE 4 krijgt groter scherm en dunnere randen"

Apple is van plan om de nieuwe iPhone SE 4 een flinke design update te geven en daarnaast een veel groter scherm dan de iPhone SE (2022) .

Tenminste, dat beweert Ross Young, een betrouwbare leaker, tegenover MacRumors (opens in new tab). Volgens Young krijgt de iPhone SE 4 een 6,1 inch scherm. Dat is meer dan de 4,7 inch van het huidige model.



Het totale formaat van de smartphone zal echter niet of nauwelijks groter worden, want de fysieke homeknop en de grote randen verdwijnen en worden vervangen door een notch aan de bovenkant.

Over sommige dingen is Young echter niet duidelijk, zoals of deze notch al dan niet Face ID zal bevatten. De iPhone SE (2022) maakt gebruik van Touch ID, maar het weghalen van de homeknop en de toevoeging van de notch zou kunnen betekenen dat Apple overstapt op Face ID.

Aan de andere kant is het voor Apple duurder om Face ID in te bouwen, dus wellicht blijft het bedrijf bij Touch ID. Dit kan betekenen dat de vingerafdruksensor in een knop aan de zijkant zit, zoals bij sommige iPads. Als Apple voor deze aanpak gaat, is het ook mogelijk dat de iPhone SE 4 een kleinere notch heeft dan andere iPhones, omdat er minder onderdelen in hoeven te zitten.

Dit is echter louter speculatie, want we weten niet eens zeker of het volgende model überhaupt een notch zal hebben. Als dat wel het geval is, dan zal dat een noodzakelijke visuele upgrade zijn ten opzichte van een ontwerp dat er momenteel ongelooflijk ouderwets uitziet.

Zelfs een notch zal er echter gedateerd uitzien, zeker gezien het feit dat deze telefoon pas in 2023 en wellicht zelfs 2014 uitkomt.

Toch is het duidelijk dat Apple graag vasthoudt aan verouderde ontwerpen op zijn telefoons en dan vooral de goedkopere iPhones. De kans is dan ook klein dat het bedrijf meteen overgaat tot een Dynamic Island op de iPhone SE 4, vooral omdat het ervoor wil zorgen dat de telefoon er goedkoper uitziet dan de duurdere modellen om hem visueel te onderscheiden. De overstap naar een notch is dus logisch.

iPhone 14 plus notch (Image credit: Future)

Analyse: reken er niet op

Hoewel dit nieuwe design zeer logisch zou zijn, moeten we ook vermelden dat Young eerder andere voorspellingen heeft gedaan over de iPhone SE 4.

In het verleden heeft Young gesuggereerd dat de iPhone SE 4 een punch-hole camera zou kunnen hebben, in plaats van een notch, en ook stelde hij dat 5,7 inch de meest waarschijnlijke schermgrootte was.

Dit betekent niet dat Young er eerder naast zat. Het kan ook gewoon zijn dat Apple zijn plannen heeft aangepast en nu heeft gekozen voor een groter scherm met een notch. We kunnen echter niet uitsluiten dat deze informatie ook niet klopt.