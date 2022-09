Apple iPhone SE 4 zou iconische feature schrappen

Apple's iPhone SE (2022) mag dan nog maar een paar maanden geleden zijn gelanceerd, er wordt nu al gesproken over de volgende generatie. Het nieuwste gerucht claimt dat we (opnieuw) afscheid moeten nemen van de iconische homeknop.

Het huidige iPhone SE-model is gebaseerd op de aloude iPhone 6, die in 2014 werd uitgebracht. Het toestel heeft een 5,4-inch scherm en één camera achteraan, inclusief de iconische homeknop van de iPhone (met ingebouwde Touch ID) vooraan.

Op de Geared Up Podcast (opens in new tab) heeft gast Jon Prosser echter laten doorschemeren dat de iPhone SE 4 in plaats daarvan de iPhone XR zal nabootsen. Hij zal waarschijnlijk nog steeds één camera hebben, maar een iets groter 6,1-inch scherm. De fysieke homeknop met Touch ID zou vervangen worden door Face ID.

Apple verwijderde de homeknop van zijn smartphones met de lancering van de iPhone X in november 2017. In september 2018 verdween daarnaast de originele iPhone SE uit de winkelrekken, waardoor Touch ID helemaal niet meer te vinden was. Anderhalf jaar later keerde de homeknop toch terug met de lancering van de iPhone SE (2020).

(Image credit: Future)

Als het gerucht van Prosser waar is, zullen we binnenkort misschien (voor een laatste keer) afscheid nemen van de homeknop wanneer de vierde generatie van de iPhone SE verschijnt.

We moeten dit gerucht zeker kritisch bekijken. Aangezien de volgende iPhone SE waarschijnlijk nog twee jaar op zich zal laten wachten, gebaseerd op Apple's huidige lanceringen, is de kans klein dat er veel definitieve designkeuzes zijn.

Analyse: waarom de homeknop weghalen?

Apple mag dan in het verleden de homeknop volledig uit zijn assortiment hebben verwijderd, maar is dat echt zo'n ramp? Helaas wel als we Apple-fans mogen geloven.

Zelfs voordat de knop volledig werd verwijderd sinds de iPhone X, verving Apple de echte, klikkende knop door een vals exemplaar. De knop werd toen een uitsparing in de behuizing waar je niet langer meer op kon duwen.

Deze verandering vond plaats in iPhone 7, omdat te veel gebruikers met een iPhone 6 (of ouder) meldden dat de fysieke knop minder betrouwbaar werd of zelfs stopte met werken na een tijdje.

(Image credit: Future)

Maar zelfs deze oplossing had gebreken. De knop nam nog steeds heel wat ruimte in op de voorkant van de iPhone. Door de knop daarna volledig te verwijderen kon Apple de bruikbare oppervlakte van zijn displays vergroten zonder de telefoons zelf groter te maken.

Tegelijkertijd ontdekten veel gebruikers de virtuele Assistive Touch. Deze digitale homeknop vervulde niet alleen de basisfuncties van de oorspronkelijke knop, maar gaf gebruikers ook gemakkelijk toegang tot een aantal andere functies van hun iPhone, zoals Siri en de camera.

Nu de knop kostbare ruimte inneemt en er al een alternatief beschikbaar is, is het logisch dat Apple de knop weg wil. We zullen moeten afwachten of de iPhone SE 4 de knop definitief achterwege zal laten. De kans bestaat dat we moeten wachten op de iPhone SE 5.

Kun je niet wachten op de iPhone SE 4 en wil je vandaag nog een iPhone in huis halen? Bekijk onze selectie van de beste iPhones en vind de Apple smartphone die het beste bij je past.