Beste iPhone 14 Pro feature komt wellicht naar elke iPhone 15

Het nieuwe Dynamic Island is een van de meest in het opvallende functies op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. De iPhone 14 en iPhone 14 Plus moeten het echter doen met de notch. Wie een goedkopere iPhone met het Dynamic Island wil zal een jaar moeten wachten, want het lijkt erop dat alle versies van de iPhone 15 de feature zullen krijgen.

Die informatie is afkomstig van betrouwbaar analist Ross Young (opens in new tab) (via 9to5Mac). Zijn voorspellingen zijn meestal accurater dan die van andere analisten, dus hij zou het zeker bij het rechte eind kunnen hebben.

Young zegt daarnaast dat de andere upgrades van het display van de iPhone 14 Pro, het 120Hz refresh rate en de LTPO-technologie die het always-on display mogelijk maakt, waarschijnlijk niet naar de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus komen.

Het eilandleven

Het Dynamic Island is een combinatie van hardware en software in iOS 16. De deel van het scherm rondom het Dynamic Island kan informatie tonen over afgespeelde media, inkomende telefoongesprekken en nog veel meer.

Ter vergelijking: de notch op de iPhone 14 en de iPhone 14 Plus, die afstamt van de iPhone X uit 2017, voelt verouderd aan. De oude look betekent ook minder ruimte op de statusbalk voor pictogrammen en meldingen.

Hoewel de goedkopere iPhone 15 misschien in 2023 het Dynamic Island krijgt, lijkt Apple vastbesloten om een duidelijk onderscheid te behouden tussen de basis en Pro iPhones.

Analyse: doei notch, hallo eiland

Het is logisch dat Apple het Dynamic Island uitbreidt naar elke iPhone. De notch was in 2017 een iconisch element waar Apple vijf jaar later nog steeds aan vasthoudt en we verwachten dat het Dynamic Island die plaats gaat innemen. Het zal de iPhone 15 en iPhone 15 Plus bijgevolg nog aantrekkelijker maken.

Uiteindelijk is het gewoon innovatief en leuk. De manier waarop het eiland verschuift om informatie te tonen die relevant is voor wat je op dat moment doet, blijft ons verbazen. Het voelt als een gloednieuw, toekomstgericht systeem voor meldingen en wij zijn alvast helemaal in de ban van het eiland.

Tot slot verwachten we dat Android deze feature zal kopiëren van Apple. Net als de notch zou het Dynamic Island wel eens een kenmerkend iets kunnen worden voor alle smartphones van de komende jaren.