iOS 16 update: wat is er nieuw voor je iPhone?

Op 12 september 2022 kunnen gebruikers van een iPhone 8 of nieuwer de update naar iOS 16 downloaden en installeren. Hiermee krijg je een vernieuwd vergrendelscherm, betere beveiliging en andere leuke features. Maar niet elke iPhone krijgt alle features.

Dat is enigszins logisch. De chips in sommige iPhones zullen moeite hebben om bepaalde taken uit te voeren. Andere iPhones hebben dan weer niet de juiste hardware om elke feature te gebruiken.

Aangezien iOS 16 sowieso naar de iPhone 8 en nieuwer komt, zul je zonder problemen je eigen vergrendelschermen kunnen maken. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van wat er wel en niet beschikbaar is voor bepaalde iPhones.

iPhones met een notch

Batterij-icoon

Sinds het debuut van de iPhone X en zijn notch in 2017, waren Apple-fans in zekere mate gefrustreerd. Omdat de notch zodanig veel plaats nodig had, kon je geen batterijpercentage meer zien in de statusbalk bovenaan. De enige manier om dit te bekijken was via het Control Center.

In iOS 16 is er echter een nieuwe instelling die het mogelijk maakt om het resterende percentage in het batterij-icoon te tonen.

iPhone 8 en nieuwer

Joy Con ondersteuning

Als je nog een setje Nintendo Joy Cons hebt liggen, kun je die nu aan je iPhone koppelen om te gamen. Hou er rekening mee dat niet elke game deze ondersteuning aanbiedt.

iPhone XS en nieuwer

Onderwerp uit achtergrond snijden

Dit is een andere functie die net zo belangrijk is als het vernieuwde vergrendelscherm in iOS 16. Dan hebben we het natuurlijk over onderwerp uit foto's snijden. Je kan nu een onderwerp in een foto selecteren door het ingedrukt te houden en je iPhone kan vervolgens het onderwerp losmaken. Daarna kan je het plakken in eender welke andere app.

Fotobewerking met deze functie zal je enorm veel tijd besparen. Omdat dit een redelijk intensieve functie is, moet je in het bezit zijn van een iPhone XS of hoger om het te kunnen gebruiken.

Ingesproken emoji's

Een eenvoudige functie: je kan in iOS 16 emoji's typen met je stem. Ook hiervoor heb je een iPhone XS of nieuwer nodig.

iPhone 11 en nieuwer

Live Ondertiteling

Een nieuwe toegankelijkheidsfunctie maakt Live Ondertiteling mogelijk tijdens een FaceTime-gesprek. Zo kunnen slechthorende beter volgen wat er gezegd wordt. De feature is aanvankelijk alleen voor het Engels beschikbaar.

Deze feature is beschikbaar voor de iPhone 11 en nieuwer.

iPhone 12 en nieuwer

Detecties

Een andere nieuwe toegankelijkheidsfunctie waarbij de LIDAR-sensor wordt gebruikt in een iPhone 12 Pro en hoger, is het scannen en detecteren van objecten en mensen voor personen met een visuele beperking.