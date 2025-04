De Samsung S95D was niet alleen een van de beste tv's van vorig jaar, maar we benoemden hem zelfs tot onze tv van het jaar bij de TechRadar Choice Awards. Er staat dus zeker wel enige druk op zijn opvolger om hopelijk nog beter te presteren.

In onze review van de Samsung S95D gaven we aan dat we zeer onder de indruk waren van zijn beeldkwaliteit, gaming-features, prachtige design en goede ingebouwde speakers. Een van de meest indrukwekkende onderdelen van de tv was echter zijn OLED Glare Free-scherm. Dit display wist de meest vervelende weerspiegelingen in zelfs de meest felverlichte ruimtes vrijwel volledig te verwijderen. Dit maakte de S95D niet alleen een van de beste OLED TV's die we tot dat punt hadden gezien, maar hij zette ook meteen de standaard voor een OLED TV in 2024.

Wanneer we dus de kans kregen voor een hands-on met zijn opvolger, de Samsung S95F, waren we meteen erg enthousiast. We kregen eerder al een kans om de S95F in actie te zien tijdens CES 2025, maar nu konden we er zelf al een beetje mee aan de slag.

Antireflectiescherm is nog beter geworden

Eén ding dat belangrijk is om hier te vermelden, is dat wij het 83-inch model van de Samsung S95F konden testen en dat model is enigszins uniek binnen de line-up. Get 83-inch model maakt namelijk gebruik van LG Display's nieuwe W-OLED 'four-stack Tandem RGB'-paneel, dat je ook terug kan vinden in de LG G5. Dat terwijl de andere formaten (55, 65 en 77 inch) gebruikmaken van een QD-OLED-paneel van Samsung zelf.

Onze eerste prioriteit tijdens deze korte test was om te zien of de S95F verbetering bracht op het ene gebied waar de S95D volgens ons een beetje moeite mee had. We hebben het dan over de diepe schaduwdetails in de Filmmaker-modus. We maken veel gebruik van de Filmmaker-modus bij het reviewen van tv's, omdat dit over het algemeen vaak de meest accurate beeldmodus is.

Hoewel de zwartwaardes, het contrast en de schaduwdetails over het algemeen uitstekend waren op de S95D, zagen we bij donkerdere scènes hier en daar wel wat black crush en dat zorgde dus voor wat verlies van schaduwdetails. Dit was vooral te merken in felverlichte ruimtes en dat was jammer, want het was juist fijn om met deze tv donkere scènes in felverlichte ruimtes te kunnen bekijken zonder flinke weerspiegelingen.

We waren dus erg benieuwd hoe het nieuwe OLED Glare Free 2.0-scherm zou presteren en hoeveel beter hij zou zijn dan de eerste generatie. We gebruikten dezelfde openingsscène van The Batman die ons de zwakte van de S95D toonde om de S95F mee te testen. De S95F liet in dit geval flink verbeterde schaduwdetails zien. De texturen in Batmans pantser en de kleding van andere personages werden hier veel beter behouden in de Filmmaker-modus.

The Batman behoudt zijn sterke schaduwdetails, ondanks de twee reflecties aan de bovenkant die het OLED Glare Free-scherm op de proef stellen. (Image credit: Future / Warner Bros Discovery)

De ruimte waarin we de tv konden testen had dimbare verlichting, dus we hebben de verlichting zo fel mogelijk aangezet en zelfs toen zagen de zwartwaardes er nog enorm accuraat uit en de schaduwdetails verfijnd. Er was met deze felle verlichting wel een heel klein beetje black crush te zien, maar daar kunnen we zeker wel mee leven als we verder grotendeels van die irritante weerspiegelingen af zijn.

De S95F gaat ook beter om met weerspiegelingen

Er zijn in principe drie soorten weerspiegelingen waar tv's mee te maken kunnen hebben. Ten eerste zijn er spiegelachtige reflecties, waarbij objecten in de ruimte heel duidelijk te zien zijn op het scherm. Dan heb je ook nog wazige weerspiegelingen die je te zien krijgt als er een mat scherm wordt gebruikt (zoals op de S95D en S95F), maar er nog wel een kleine hint van het object zichtbaar is (zoals een soort wolkachtig overblijfsel van de weerspiegeling van een lamp). Als laatste heb je nog Lambertiaanse weerspiegelingen. Deze lijken op de wazige variant, maar worden gelijkmatig verdeeld over het gedeelte van het scherm waar het licht op schijnt. Deze vorm kan de zwarte tinten een iets vervaagde look geven.

De S95D wist al enorm effectief om te gaan met de spiegelachtige reflecties, en deels daarom kreeg hij ook zo'n hoge score van ons. Je kan die tv comfortabel gebruiken op plekken waar het beeld van andere OLED TV's verpest zou worden door het omgevingslicht. Er waren echter wel wazige reflecties te zien van bepaalde lichtbronnen en we konden ook wel wat Lambertiaanse weerspiegelingen spotten. Die laatste weerspiegelingen zorgden hier dus voor wat black crush. Op dit vlak was het scherm van de S95F een duidelijke verbetering.

Bij het bekijken van beelden van de Spears & Munsil Benchmark UHD 4K Blu-ray met onder andere scènes met pikzwarte achtergronden, zoals van een reuzenrad in de nacht en studiobeelden van dieren en objecten, zagen we diepere zwartwaarden die meer overeenkwamen met wat we gewend zijn van OLED TV's met glanzende schermen. Dat was zelfs met sterke verlichting in de ruimte dus nog het geval.

Hier zijn twee kleine, wazige weerspiegelingen te zien: eentje links van het midden aan de bovenkant en eentje rechtsboven in de hoek. Het zijn echter geen sterke lichtstralen die gespiegeld worden. Ze zijn bijna niet te zien en hebben een minimale impact op de zwarte tinten eromheen. (Image credit: Future)

Zelfs toen we bewust vanuit een hoek probeerden te kijken die de lampen van boven erg duidelijk zou weergeven op andere schermen, werden de wazige weerspiegelingen nog flink verminderd. Ook in dit geval zagen texturen en details van objecten er nog scherp en levensecht uit.

We vonden het geweldig dat het antireflectiescherm van de S95D deze tv flexibeler maakte. De pluspunten van deze aanpak overschaduwden de minpunten, want die minpunten waren alleen te merken in situaties waarin weerspiegelingen de kwaliteit van de beelden anders sowieso hadden verpest. Nu zijn die minpunten bij de tweede generatie nog verder verminderd en het is gewoon erg indrukwekkend om te zien.

Fellere, nog levendigere beelden

Naarmate we wat langer naar de S95F bleven kijken, merkten we ook een mooie verbetering voor de helderheid in de Filmmaker-modus. Daarnaast lijkt de nieuwe tv ook beter met de helderheid om te gaan. Bij het bekijken van een zwart-wit scène uit Oppenheimer waarin de foyer van de universiteit felverlicht is vergeleken met de rest van de ruimte, merkten we dat de felle witte tinten er levendig uitzagen, maar dat er tegelijkertijd geen details verloren gingen en dat de tinten niet oververzadigd waren.

Toen we HDR Tone Mapping van Static naar Active zetten, kreeg de tv nog een extra helderheidsboost. Ook toen bleef het contrast tussen de zwarte en witte tinten fantastisch.

De S95F ging erg goed om met het contrast van Oppenheimer en de Active Tone Mapping-optie zorgde nog voor een extra boost. (Image credit: Future)

Toen we de helderheid van de Samsung S95F maten, wist hij 2.388 nits te bereiken in een 10% wit HDR-testvenster. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van 1.868 nits die we zagen bij de Samsung S95D. We merkten ook een flinke verbetering bij de fullscreen helderheid (gemeten bij een 100% wit HDR-testvenster). Deze helderheid is gestegen van 318 nits op de S95D tot 465 nits op de S95F.

Het is het hier wel waard om nog een keer te vermelden dat de S95D die wij getest hebben een 65-inch model met een QD-OLED-paneel was, terwijl dit 83-inch S95F-model dus een nieuw four stack W-OLED-paneel gebruikt. We zijn dus nog wel benieuwd hoe dicht de kleinere formaten bij deze resultaten in de buurt komen.

De fullscreen helderheid van de S95F ziet er prachtig uit en is een grote stap vooruit voor OLED TV's. (Image credit: Future)

Het was natuurlijk ook mooi om te zien dat de S95F op alle andere vlakken wist te behouden wat de beeldkwaliteit van de S95D zo geweldig maakte. Kleuren zien er nog steeds levendig en dynamisch uit, texturen worden levensecht weergegeven en het contrast is ook nog uitstekend en goed gebalanceerd. Daarnaast zijn de zwartwaardes en schaduwdetails verbeterd ten opzichte van de S95D.

Na deze korte hands-on kunnen we niet wachten om de Samsung S95F weer in handen te krijgen voor uitgebreidere tests. Waarschijnlijk zullen we proberen om een van de QD-OLED-modellen te testen voor een betere vergelijking met de S95D en om de resultaten te vergelijken met dit 83-inch W-OLED-model. Welk formaat we uiteindelijk ook in handen krijgen, we staan te popelen om verder aan de slag te gaan met de S95F. Wordt dit weer de tv van het jaar? Er is sterke concurrentie, maar we zullen in de komende paar maanden al de belangrijkste OLED TV's van het jaar reviewen, zodat je ze met elkaar kan vergelijken.