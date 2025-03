De nieuwste OLED TV-functie van LG in Filmmaker Mode gaat de manier waarop je films en tv kijkt compleet veranderen

LG heeft onlangs zijn OLED TV-line-up voor 2025 gelanceerd, met nieuwe modellen in de LG G5-, LG M5- en LG C5-series. Deze televisies bieden onder meer uitgebreidere draadloze connectiviteit en een innovatieve vierlaagse OLED-paneltechnologie (op de G5), die volgens LG zorgt voor een piekhelderheid die 33% hoger ligt dan bij de LG G4 OLED uit 2024, en een fullscreen-helderheid die 40% hoger is.

We hebben de nieuwe G5 al in actie gezien, en de toegenomen helderheid is absoluut merkbaar. LG heeft daarnaast een reeks nieuwe AI-functies geïntroduceerd die de beeldkwaliteit optimaliseren op basis van het genre van films en tv-series, gepersonaliseerde beeld- en geluidsinstellingen creëren via een interactief menu, en automatisch wisselen tussen gebruikersprofielen op het startscherm (inclusief aangepaste beeld- en geluidspresets) wanneer de tv een specifieke stem herkent.

LG zet duidelijk vol in op AI-personalisatie met de nieuwe webOS 25-interface, maar de functie waar wij het meest enthousiast over zijn (en die we graag in de beste tv’s willen terugzien) is een stuk minder opzichtig: Filmmaker Mode met Ambient Light Compensatie.

Filmmaker Mode: wat is het?

LG is al jarenlang een trouwe voorstander van Filmmaker Mode, een beeldinstelling die werd ontwikkeld door de UHD Alliance, een industriecollectief van tv-fabrikanten, film- en tv-studio’s, contentdistributeurs en technologiebedrijven.

Filmmaker Mode is bedoeld om films en tv-series precies zo weer te geven als de regisseur het tijdens de postproductie heeft goedgekeurd. Dat gebeurt door beeldverbeteraars zoals motion smoothing uit te schakelen en kleurechtheid te garanderen (in plaats van te kiezen voor helderdere, 'vivid' instellingen).

Hoewel het idee achter Filmmaker Mode begrijpelijk is, kijken de meeste mensen in de praktijk niet in volledig verduisterde ruimtes zoals in (post)productiestudio’s. Daardoor kan het gebeuren dat het beeld in Filmmaker Mode er in een gewone huiskamer eerder flets en levenloos uitziet.

Evolutie van de Filmmaker Mode

Gelukkig heeft LG de Filmmaker Mode sinds de oorspronkelijke introductie in 2019 niet volledig met rust gelaten. In 2024 kreeg de functie een grote update, toen het bedrijf nieuwe OLED-tv’s uitbracht met Dolby Vision Filmmaker Mode. Daarmee werden de voordelen van Filmmaker Mode, vooral het uitschakelen van motion processing, toegepast op programma’s met Dolby Vision HDR (high dynamic range).

Voor de OLED-line-up van 2025 gaat LG nog een stap verder met Filmmaker Mode met Ambient Light Compensation. Net als Dolby Vision Filmmaker Mode werd deze nieuwe preset ontwikkeld in samenwerking met de UHD Alliance. Het doel blijft hetzelfde: het elimineren van motion smoothing en het corrigeren van onnauwkeurige kleuren, maar nu wordt het beeld ook aangepast aan de lichtomstandigheden in de kamer.

De functie is te vinden in het menu met geavanceerde beeldinstellingen van de tv. Filmmaker Mode met Ambient Light Compensation maakt gebruik van de ingebouwde lichtsensor om de hoeveelheid omgevingslicht te meten en past vervolgens de gammacurve van het beeld aan. Dat betekent dat diepe zwartwaarden en schaduwdetails worden versterkt om ook in een heldere kamer zichtbaar te blijven, terwijl middentonen en highlights meer diepte en levendigheid krijgen, en dat alles zonder in te leveren op kleurnauwkeurigheid.

TV kijken zoals het hoort

De LG G4 (hierboven links) is in staat om een goede zwartdiepte te behouden in heldere, uitdagende omgevingen. De nieuwe G5 zal vergelijkbare mogelijkheden hebben, plus een geclaimde 30% hogere reflectiebestendigheid. (Image credit: Future)

LG OLED-tv’s, zoals de G4, presteren nu al goed als het gaat om het behouden van diepe zwartwaarden in heldere omgevingen. Volgens LG krijgt de nieuwe LG G5 OLED niet alleen een helderder beeld dan zijn voorganger, maar ook een scherm dat 30% beter bestand is tegen reflecties.

Beide verbeteringen maken van de G5 een tv die in het algemeen beter presteert, en in combinatie met de nieuwe Filmmaker Mode met Ambient Light Compensation wordt het ook een flexibelere en geschiktere tv voor de woonkamer, eentje waarmee je overdag zowel sport als films comfortabel kunt kijken.

Onlangs kregen we de kans om de nieuwe G5 in actie te zien in een heldere ruimte, en we waren onder de indruk van hoe goed donkere filmscènes tot hun recht kwamen. Schaduwen waren gedetailleerd en diep, terwijl highlights hun levendigheid behielden. De nieuwe versie van Filmmaker Mode deed duidelijk zijn werk, en vormde een grote stap vooruit ten opzichte van de oorspronkelijke versie.

Filmmaker Mode was destijds een sterk idee, maar tv’s zijn tegenwoordig veel helderder en mensen willen niet per se nog in het donker naar films of series kijken. De door Martin Scorsese goedgekeurde beeldinstelling moest dus mee evolueren, en Filmmaker Mode met Ambient Light Compensation lijkt precies die evolutie te zijn.

Het zal wat meer praktijkervaring met de G5 vergen om echt te kunnen beoordelen hoe goed hij zich aanpast aan uiteenlopende kijkomstandigheden, maar onze eerste indruk na LG’s demonstratie is zeer positief.