We zagen de LG G5 OLED TV naast de LG G4 en de extra helderheid is fantastisch

De nieuwste tv's van LG en Samsung komen eraan en hoewel we nog geen officiële verkoopdata hebben, hadden we de kans om een aantal van LG's nieuwste tv's te bekijken. Ook het vlaggenschip van de serie, de LG G5 OLED TV, konden we al uitproberen.

Een van de grootste upgrades van de nieuwe LG G5 tegenover de LG G4 van vorig jaar heeft met de helderheid te maken. OLED TV's zijn namelijk minder helder dan mini-LED TV's, vooral wanneer het gaat om helderheid op het volledige scherm. Het is net die helderheid die belangrijk is als je je tv in een felverlichte ruimte zet. De LG G5 belooft dit probleem op te lossen door de helderheid op het volledige scherm te verbeteren.

De LG G4 was een van de beste OLED TV's van 2024 en kreeg van ons een perfecte score van vijf sterren. Hij had spectaculaire kleuren, een verbluffend contrast, realistische texturen en details, evenals goede helderheidsniveaus. Maar het is geen verrassing dat de helderheid van de LG G4, vooral op het volledige scherm, nog steeds verbleekt in vergelijking met de beste mini-LED TV's. Je hebt hier daarom alsnog te maken met reflecties in felverlichte ruimtes.

LG zei zelf dat de helderheid op het volledige scherm van de LG G5 met 40 procent toegenomen was tegenover de LG G4. Dit zou betekenen dat de helderheid op het volledige scherm van de LG G5 meer dan 350 nits zou zijn. Hoewel dit nog steeds niet in de buurt kom van mini-LED TV's als de Samsung QN90D, die rond de 600 nits op het volledige scherm haalt, is het nog steeds een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de gemiddelde OLED. Daar schommelt de helderheid op het hele scherm al jaren rond de 200 nits.

Natuurlijk waren we benieuwd hoe de LG G5 er in het echt uitzag en gelukkig konden we hem naast zijn voorganger zien om te zien hoe groot de sprong in helderheid was.

De achterliggende technologie

Van links naar rechts: LG G4, LG G5, Samsung S95D, Sony A95L. (Image credit: Al Griffin)

Voordat we ingaan op het merkbare verschil tussen de LG G5 en LG G4, willen we weten wat deze helderheidsverbetering mogelijk maakt. Gek genoeg is er geen micro lens array (MLA) gebruikt zoals in de LG G4 van vorig jaar, maar een nieuw type OLED-paneel dat META 3 four-stack OLED wordt genoemd. LG zegt dat dit de helderheidsverbetering mogelijk maakt, in combinatie met de verwerking van de Alpha A11-processor in de LG G5.

Hoewel we de LG G5 en LG G4 niet in alle mogelijke omstandigheden hebben kunnen bekijken, hebben we wel verschillende clips kunnen bekijken en deze waren op zich al genoeg om de helderheidsverhoging van de LG G5 ten opzichte van de LG G4 aan te tonen. Toen we de LG G5 en LG G4 naast elkaar bekeken, met beide tv's ingesteld op Filmmaker Mode, was het verschil in helderheid overduidelijk. De LG G5 liet een aanzienlijke helderheidsverbetering zien. Niet alleen kleine delen van het scherm waren feller, maar ook de algehele helderheid over het volledige scherm lag hoger.

Bij het bekijken van een clip van een talkshow overdag liet de levendigheid van de achtergrond van de studio zien hoeveel helderder de LG G5 over het geheel genomen was. Zelfs de twee mensen op het scherm hadden helderdere huidtinten en kleding die nog steeds accuraat waren en er nooit overdreven of oververzadigd uitzagen.

Zelfs in donkere scènes toonde de LG G5 (hierboven afgebeeld) een hogere piekhelderheid op helderdere objecten zoals lampen, hier te zien in een scène uit A Thousand Blows. (Image credit: Future)

Op een gegeven moment speelde een loop van een trailer van de serie A Thousand Blows en terwijl de gruizige set van het Victoriaanse Londen de kleuren en het contrast van de LG G5 meer liet zien, kregen heldere tinten binnen de scène van een lamp of vuur een meer levensechte uitstraling dankzij de verhoogde helderheid van het vierlaagse OLED-paneel. Kleuren waren ook helderder en levendiger.

Een interessante scène was een Japanse haven in de nacht, die opnieuw de diepe zwartniveaus van de LG G5 liet zien. In de hele scène waren glanzende neonreclames te zien die opnieuw meer glans en levendigheid hadden op de LG G5 in vergelijking met de LG G4, waarbij de kleuren meer van het scherm leken te spatten. Dit toonde opnieuw het contrast van de LG G5, met een uitstekende balans tussen het gitzwart van de achtergrond en de glans van de neonlichten.

Zelfs het bekijken van standaard testpatronen, in zwart-wit of grijstinten, toonde fellere witte tinten op de LG G5 in vergelijking met de LG G4. Verder was er een betere balans was tussen zwarte en witte tinten, met een breed scala aan grijstinten daartussen.

Hoewel we geen helderheidsmetingen konden doen, zijn we benieuwd naar het exacte verschil in helderheid tussen de LG G4 en LG G5. Toen we de LG hebben gemeten, zagen we maximale helderheidsresultaten in Filmmaker Mode van 1.489 nits (10% venster) en 257 nits (volledig scherm) bij witte testpatronen. Het is duidelijk dat de LG G5 dit ruimschoots heeft overtroffen, maar zal hij de geclaimde helderheid van 400 nits op het volledige scherm overtreffen? Daar zullen we pas met zekerheid achter komen tijdens onze volledige review.