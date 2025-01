Wij zagen de LG G5 OLED TV in actie: subtiele upgrade met grote impact

LG heeft zijn OLED TV's voor 2025 onthuld en een van de aangekondigde modellen is de LG G5. Dit is de opvolger van de LG G4 uit 2024, een van de beste OLED TV’s van vorig jaar, en biedt verschillende upgrades. Maar er is één upgrade die LG heeft aangekondigd die onze aandacht heeft getrokken en het is een verrassend subtiele upgrade.

Laten we eerst de opvallende functies bespreken. De LG G5 wordt de eerste tv ter wereld met AMD FreeSync- en Nvidia G-Sync-certificering bij 165Hz, een stap vooruit ten opzichte van de maximale refresh rate van 144Hz van de LG G4. Dit plaatst de LG G5 in een nieuwe categorie ten opzichte van de beste gaming tv's. Het is belangrijk op te merken dat de LG G5 geen Dolby Vision ondersteunt bij 165Hz.

De LG G5 krijgt opnieuw een MLA (micro-lens array) OLED-paneel, met een nieuwe generatie OLED-schermen die een hogere piekhelderheid bieden dan de modellen van vorig jaar. LG's nieuwe Brightness Booster Ultimate-technologie, die ook te vinden is in de LG M5 (de "draadloze" 4K OLED TV voor 2025), maakt deze helderheidsverhoging mogelijk. LG beweert dat de LG G5 tot drie keer helderder is dan de instapmodellen in de B-serie, hoewel er verder geen gedetailleerde vergelijkingen zijn gegeven met exacte cijfers.

De LG G4 uit 2024 haalde een piekhelderheid van 1.489 nits (gemeten op een HDR-venster van 10%) in vergelijking met de 656 nits van de LG B4, dus hopelijk zien we een grote helderheidsverbetering. Hoewel dit indrukwekkend klinkt, is het eigenlijk een ander aspect van de helderheid dat de LG G5 zo’n interessante optie maakt, met name de helderheid over het volledige scherm. LG claimt dat de G5 tot 40% meer helderheid op het volledige scherm biedt dan zijn voorganger en dat kan een grote impact hebben.

Het belang van helderheid over het volledige scherm

Hoewel het niet de meest spectaculaire functie is om over te praten, heeft de LG G5 hopelijk een merkbaar hogere helderheid op het volledige scherm dan zijn voorganger, de LG G4. (Image credit: Future)

Merken verwijzen vaak naar piekhelderheid als ze het hebben over de helderheidsniveaus van een tv. Fabrikanten zoals Hisense en TCL, die enkele van de beste mini-LED TV's op de markt maken, noemen soms cijfers tot wel 10.000 nits. Hoewel OLED TV’s nog ver verwijderd zijn van dat aantal, zijn er aanwijzingen dat ze de grens van 3.000 nits kunnen bereiken. Philips is een van de eerste merken die beweert dat hun modellen dit niveau halen.

Metingen van piekhelderheid gebeuren echter door een fel licht te laten schijnen op een zeer klein gedeelte van het scherm, doorgaans tussen 2-10% van het totale schermoppervlak. De helderheid over het hele scherm is minstens zo belangrijk en wordt gewoonlijk niet (expliciet) meegedeeld.

Full-screen helderheid is van groot belang voor veel soorten films en tv-programma’s, maar het grootste voorbeeld is sport. Hierbij wil je helderheid en rijke kleuren over het hele scherm tegelijk zien om een volledige kijkervaring te krijgen. Net zo belangrijk is dat full-screen helderheid essentieel is om reflecties te bestrijden in helderdere omgevingen, zoals een kamer met veel natuurlijk licht. Hoe helderder het beeld, hoe groter de kans dat het eventuele reflecties overstraalt, zodat je je kunt concentreren op het beeld.

Full-screen helderheid is nooit het sterkste punt van OLED geweest, met waarden van doorgaans 200-300 nits bij de meest geavanceerde OLED TV's, vergeleken met de 600-800 nits die je krijgt bij een high-end mini-LED. Innovaties zoals de OLED Glare Free-reflectietechnologie van de Samsung S95D zijn nodig om reflecties te verslaan. Dit is echter een matte schermafwerking in plaats van echt hogere helderheid.

Is de LG G5 de helderste OLED TV tot nu toe?

(Image credit: Future)

Toen we de full-screen helderheid van de LG G4 controleerden, leverde deze een resultaat van 257 nits op in Filmmaker-modus. Dit is indrukwekkend voor een OLED, maar nog steeds aanzienlijk minder dan de 318 nits die de Samsung S95D behaalde. Beide modellen waren aanzienlijk minder helder dan bijvoorbeeld de Hisense U8N en Samsung QN90D, mini-LED TV’s die respectievelijk 805 en 659 nits behaalden in Filmmaker-modus.

Hoewel OLED voorlopig niet de full-screen helderheid van mini-LED’s zal evenaren, is een toename van 40% toename in full-screen helderheid bij de LG G5 toch indrukwekkend. Als dit klopt, kunnen we verwachten dat de LG G5 meer dan 350 nits haalt in Filmmaker-modus. Hoewel dit nog steeds niet op het niveau van mini-LED is, is het een behoorlijke verbetering die met het blote oog duidelijk zichtbaar moet zijn.

Belangrijk is dat deze cijfers zijn gebaseerd op de Filmmaker-modus, een van de minder heldere beeldmodi, maar een die we hier waarderen vanwege zijn nauwkeurigheid. Beeldmodi zoals Standaard en Cinema zullen waarschijnlijk nog helderder zijn en tijdens onze eigen tests blijken deze essentieel te zijn in felle omstandigheden.

We waren zeer onder de indruk van de algehele beeldkwaliteit van de LG G4. Hoewel er wat reflecties aanwezig waren, vormde fel bovenlicht geen groot probleem. Als de LG G5 hierop nog verder kan verbeteren met een hogere algehele helderheid, zou hij zich kunnen toevoegen aan de zeldzame groep OLED TV’s die helder genoeg zijn voor lichte kamers. Dit maakt de G5 een veelzijdiger model.

Langverwachte inhaalbeweging?

De afgelopen jaren was LG niet de koploper in de OLED-wereld in onze tests, want die eer ging naar Samsung. Hoewel LG meer OLED-opties biedt, waren de modellen van Samsung zo goed dat we de Samsung S90C en Samsung S95D uitriepen tot onze favoriete tv's in respectievelijk 2023 en 2024. Helderheid was hierbij een doorslaggevende factor, omdat beide modellen de helderheidsniveaus van OLED TV’s naar nieuwe hoogten tilden die we niet konden negeren. Dit betekent echter niet dat we minder enthousiast waren over de OLED TV’s van LG, ze werden simpelweg net overtroffen. Misschien komt daar dit jaar eindelijk verandering in.