LG brengt fellere OLED TV's naar CES 2025 dankzij 33% meer OLED-pixels

Zoals je misschien onderhand al wat doorhad, zijn we hier grote fans van de beste OLED TV's. Toch is er voor deze technologie nog wel duidelijk ruimte voor verbetering op een specifiek vlak: helderheid. Zelfs de meest premium modellen zien er nog steeds een beetje donker uit vergeleken met de beste mini-LED-modellen en LG lijkt dit probleem ook dit jaar weer aan te willen pakken. De LG G4 was al veel feller dan de G3 en dat model was ook veel feller dan zijn voorganger. De trend lijkt weer voortgezet te worden bij LG's OLED TV's van 2025.

Een nieuw verslag geeft aan dat LG dit jaar een nieuw OLED-paneel bestaande uit vier lagen op de markt zal brengen. Dit paneel moet dan ook veel feller zijn dan de huidige panelen op zijn flagship-tv's die bestaan uit drie lagen.

Wat we kunnen verwachten van LG's nieuwe OLED TV's

Volgens Ross Young, een analist binnen de displayindustrie, heeft LG een OLED-paneel bestaande uit vier lagen ontwikkeld (via FlatpanelsHD). Dit paneel heeft dus een extra laag aan pixels en deze technologie moet dit jaar op de markt verschijnen. Het zou een "piekhelderheid van 3.700 nits" mogelijk moeten maken. Dat is enorm fel voor een OLED, maar hou hierbij wel in gedachten dat LG Display (die de panelen ook echt maakt) vorig jaar ook al claimde dat het paneel dat in de LG G4 verscheen 3.000 nits kon bereiken. Dat was in werkelijkheid dus zeker niet het geval (al werd het ook niet beloofd).

LG heeft zijn nieuwe OLED-technologie overigens al eerder vertoond. Er was tijdens de IMID-conferentie in augustus in Zuid-Korea een klein prototype te zien. Toen vertelde het bedrijf aan journalisten dat de technologie niet alleen de helderheid een boost van 25% zou geven, maar ook dat het voor een langere levensduur en betere energie-efficiëntie moest zorgen.

LG Display heeft nog niet aangegeven wanneer deze panelen op de markt verschijnen, maar er is wel al een leak van de LG G5 verschenen met informatie over een 165Hz display. Daarnaast is het nieuwe flagship-model van 2025 ook al verschenen in een certificatiedatabase in Hong Kong en daar werd een energieverbruik genoemd die ook wijst op het gebruik van dit nieuwe paneel. Bij het 55-inch model stond namelijk 132W en bij het 65-inch formaat stond 164W. Die cijfers wijzen op een energieverbruik dat ongeveer 20% lager is dan bij de vergelijkbare G4-modellen van vorig jaar.

Dit alles suggereert dus wel dat de nieuwe paneeltechnologie op het punt staat op gelanceerd te worden. LG Display wordt niet specifiek genoemd als een van de bedrijven die aanwezig zal zijn op CES 2025, maar LG in het algemeen wel en we verwachten dan ook dat het bedrijf hier zijn nieuwe tv's voor 2025 zal vertonen.

Wanneer dit paneel echter verschijnt, verwachten we niet dat hij ook in LG's goedkopere OLED TV's zit. Het energieverbruik van de C5 is volgens diezelfde database uit Hong Kong bijna hetzelfde als dat van de C4, dus dat suggereert dat de technologie alleen aanwezig is op het meest premium OLED-model van 2025.

LG is overigens niet de enige tv-fabrikant die werkt aan verbeterde panelen. Samsung is zijn eigen technologie ook aan het verbeteren. Dezelfde industrie-analist, Ross Young, zegt dat de QD-OLED-panelen van Samsung voor 2025 en 2026 de helderheid zullen opschalen naar 3.600 nits of nog hoger. Ze zouden misschien zelfs 4.000 nits kunnen bereiken. De strijd tussen de verschillende OLED-technologieën gaat dus ook de komende jaren gewoon weer verder.