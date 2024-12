Eerste details over aankomende LG OLED TV's zijn reeds gelekt

De LG C5 en LG G5 OLED TV's zullen waarschijnlijk weer twee van de beste tv's van het jaar worden. Hoewel ze nog niet aangekondigd zijn, zijn er al enkele details van beide modellen uitgelekt. We zullen moeten wachten op CES in januari voor de officiële lancering, maar de gelekte gegevens onthullen al wat interessante details.

Zoals FlatpanelsHD meldt, zijn zowel de LG C5 als LG G5 gecertificeerd voor hun verkoop in Zuid-Korea. Die certificering betekent dat de modelnummers nu zijn opgenomen in de database van het Institute of Mechanical, Electrical and Electronic Testing, samen met enkele foto's. De foto's suggereren dat we nog steeds het onderscheid hebben tussen het helderdere MLA OLED-paneel in de LG G5 en het gewone W-OLED-paneel in de LG C5.

Dat is niet definitief: het is gebaseerd op de sterk verschillende weerspiegelingen van de twee modellen op de foto's. MLA OLED-panelen gebruiken een polarisator met andere antireflecterende eigenschappen dan gewone OLED-panelen. De aanwezigheid van MLA is een doordachte gok op basis van de foto's. Verder gebruikt de LG G4 momenteel ook MLA-technologie, dus het is niet meer dan logisch dat zijn opvolger hetzelfde doet.

Ook specs van de LG C5

Meer informatie over de LG G5 is opgedoken in een andere database. De ClearMR-certificeringsdatabase van VESA geeft details over de bewegingsverwerking van tv's en de 65-inch versie van de LG G5 staat ertussen. Volgens de VESA-database heeft de OLED65G5 een refresh rate van 165Hz bij een 4K-resolutie. Dat is een verbetering ten opzichte van de 144Hz van het 2024-model en een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de 120Hz van eerdere modellen. Zoals FlatpanelsHD zegt, zou dat een typefout kunnen zijn. Toch zijn er talloze gaming monitoren en laptops met 165Hz-panelen, dus geheel onlogisch is het niet.

De LG G5 heeft vervolgens een ClearMR-score van 10.000, een grote verbetering tegenover de score van 9.000 voor de LG G4. We hebben echter nog geen details over de refresh rate van de LG C5, omdat die momenteel niet in hetzelfde systeem staat. Als 165Hz inderdaad klopt, is dat goed nieuws voor pc-gamers. De PS5, Xbox Series X en zelfs de nieuwe PS5 Pro halen maximaal 120Hz, terwijl gaming pc's dit soort limieten niet hebben.

Zoals altijd verwachten we dat de LG G5 en LG C5 hun officiële debuut zullen maken op CES 2025 in januari. Naarmate die lancering nadert, zal het aantal geruchten ongetwijfeld toenemen.