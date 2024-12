LG C5 OLED TV: wat we willen zien

De LG C5 OLED TV is een van de meest verwachte televisies van 2025. Zijn voorganger, de LG C4, heeft zijn reputatie als topklasse middenklasse OLED TV al stevig gevestigd dankzij uitzonderlijke beeldkwaliteit, geavanceerde gamingfuncties en een reeks innovaties, waaronder LG's Alpha 9 AI-processor.



Met ondersteuning voor verversingssnelheden tot 144Hz, verbeterde helderheid in alle schermformaten en de Dolby Vision Filmmaker Mode, was de C4 een opvallend model in de LG 2024 line-up. Toch is er altijd ruimte voor verbetering, zelfs bij een indrukwekkende tv zoals de LG C4.

De belofte van een helderder OLED-paneel, slimmere AI en betere gamingoptimalisaties in de LG C5 OLED heeft al veel gesprekken op gang gebracht onder techliefhebbers die op zoek zijn naar de beste tv's.



Nu LG blijft innoveren op het gebied van OLED-technologie, wordt verwacht dat de volgende generatie van de C-serie de grenzen van wat middenklasse OLED-tv's kunnen bereiken, zal verleggen. Daarom vonden we het leuk om een verlanglijstje op te stellen voor de LG C5 OLED, met focus op gebieden waar de C4 verder verbeterd kan worden.



Van verbeterde helderheid en audiomogelijkheden tot verfijnde AI en designaanpassingen: we onderzoeken hoe LG de C-serie naar nog grotere hoogten kan tillen in de competitieve OLED-tv-markt.

(Image credit: Future)

LG C5 OLED TV: Verbeterde prestaties en gamingfuncties

Een van de belangrijkste verbeterpunten is de helderheid van het paneel. Hoewel de C4 merkbare verbeteringen introduceerde met de Alpha 9 AI-processor en de Brightness Booster-functie, zou de C5 kunnen mikken op nog hogere piekhelderheidsniveaus.



Zo'n upgrade zou HDR-content nog indrukwekkender maken en de zichtbaarheid in helder verlichte ruimtes verbeteren. Daarnaast zou een betere paneeluniformiteit, vooral in donkere scènes en bij grotere formaten, enkele veelvoorkomende OLED-problemen kunnen aanpakken en de kijkervaring verbeteren.

Op gaminggebied kan de C5 voortbouwen op de sterke basis van de C4 en zijn aantrekkingskracht verder vergroten. Met ondersteuning voor een refresh rate van 144Hz en HDMI 2.1 zette LG met de C4 al een grote stap vooruit, maar de volgende generatie zou de prestaties van Variable Refresh Rate (VRR) kunnen optimaliseren voor verschillende gamegenres en verbeterde inputlag-reductie kunnen bieden.



Uitbreiding van cloudgaming-ondersteuning, bijvoorbeeld voor Xbox Cloud Gaming, zou aansluiten bij de groeiende groep gamers die afhankelijk zijn van streamingdiensten. Bovendien zou het toevoegen van speciale gamingmodi die zich automatisch aanpassen aan genres – (of het nu actie, RPG of een FPS-titel is) van de C5 een droom-tv maken voor gamers.



Wat software betreft, vallen LG's AI-functies, zoals upscaling en motion smoothing, al op, maar er is ruimte voor verbetering. De processor in de C5 zou gebruikersvoorkeuren beter kunnen leren en we zouden graag verbeteringen zien in LG's webOS UI, zoals minder bloatware, snellere laadtijden voor apps en eenvoudigere navigatie.

(Image credit: Future)

LG C5 OLED TV: Design, duurzaamheid en toegankelijkheid

Tijdens onze tests van de LG C4 waren we erg te spreken over het slanke, elegante design, dat naadloos in verschillende interieurstijlen past. Voor de C5 kan LG verder verbeteren met praktische aanpassingen, zoals betere kabelmanagementoplossingen en een meer muurvriendelijk ontwerp.



Een doordachte aanpak om de tv in woonruimtes te integreren, zoals het aanbieden van randloze opties of aanpasbare standaarden, zou extra veelzijdigheid kunnen toevoegen. Daarnaast kan een stevigere behuizing zorgen voor een betere geluidskwaliteit, en een verfijnde schermcoating die schittering verder vermindert, zou de tv functioneler maken in verschillende omgevingen, waaronder ruimtes met lastig omgevingslicht.

Duurzaamheid is een ander gebied waarin de C5 een voorbeeld kan stellen. De tv-industrie legt steeds meer nadruk op milieuvriendelijke praktijken, en LG heeft de kans om hierin de marktleider te worden.



Het gebruik van recyclebare materialen bij de constructie van de tv, milieuvriendelijkere productieprocessen en energiebesparende modi die de beeldkwaliteit niet teveel aantasten, zouden allemaal positieve punten zijn.

Toegankelijkheid van content is ook van cruciaal belang voor de volgende generatie tv's. Hoewel de C4 al geavanceerde functies ondersteunt, zoals de Dolby Vision Filmmaker Mode, kan de C5 nog aantrekkelijker zijn als de televisie meer HDR-formaten zou ondersteunen, waaronder HDR10+.



Tot slot moet LG proberen de C5 competitief geprijsd te houden en ervoor zorgen dat belangrijke functies toegankelijk blijven in alle schermformaten. Optionele upgrades, zoals een premium soundbar of geavanceerde kalibratiepakketten, zouden tegemoetkomen aan enthousiastelingen zonder budgetbewuste consumenten buiten spel te zetten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

(Image credit: Future)

LG C5 OLED TV: De beste tv van 2025?

De LG C5 OLED zou zomaar eens LG’s plek aan de top van de OLED-tv-markt kunnen verstevigen. Door de sterke punten van de C4 verder te verfijnen en een paar slimme verbeteringen toe te voegen, lijkt dit model alles in huis te hebben om te imponeren.

Met een helderder scherm, beter afgestemde VRR-prestaties en bredere ondersteuning voor cloudgaming kan LG zowel filmfans als gamers aanspreken. Voeg daar slimmere AI en een intuïtievere webOS-interface aan toe, en je hebt een tv die je kijk- en game-ervaring moeiteloos naar een hoger niveau tilt.

Als LG het goed doet, zou de C5 zomaar de tv van 2025 kunnen worden.