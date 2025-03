Nieuwe iPhone 17 Air leak heeft mogelijk enkele belangrijke specificaties onthuld, en hoe deze zich verhoudt tot de iPhone 17 Pro Max

Het lijkt erop dat de iPhone 16 Plus dit jaar plaats zal maken voor de iPhone 17 Air, en een nieuwe leak geeft ons een beter beeld van de specificaties van deze nieuwe telefoon en hoe deze zich zal verhouden tot de iPhone 17 Pro Max.

Deze specs zijn afkomstig van tipgever @OreXda (via Notebookcheck) en suggereren dat de iPhone 17 Air zal worden uitgerust met een 6,7-inch scherm met een resolutie van 2796 x 1290 pixels. Daarnaast wordt een hoofdcamera van 48MP en een selfiecamera van 12MP genoemd, evenals 128GB opslagruimte (waarschijnlijk met andere opslagopties beschikbaar).

Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro Max zou een 6,9-inch scherm hebben met een resolutie van 2868 x 1320 pixels. Dezelfde cameraresoluties worden vermeld, hoewel de iPhone 17 Pro Max waarschijnlijk nog een paar extra camera’s aan de achterkant heeft, en voor dit model zou de interne opslag beginnen bij 256GB.

Als deze informatie klopt, dan zou de iPhone 17 Air qua schermgrootte tussen de 6,3-inch iPhone 17 Pro en de 6,9-inch iPhone 17 Pro Max in zitten.

Nog dunner

Geen van de hier genoemde specificaties is bedoeld om de iPhone 17 Air echt te laten opvallen, want daar is het dunne design al voor. Volgens geruchten zal het toestel slechts 5,59 mm dik zijn.

En 2025 zou zomaar het jaar van de ultradunne smartphone kunnen worden. We hebben al de lancering gezien van de dunste opvouwbare telefoon tot nu toe, de Oppo Find N5, en we maken ons op voor de volledige onthulling van de Samsung Galaxy S25 Edge. Dit is een toestel waar we tot nu toe slechts een korte blik op hebben kunnen werpen, en dat de directe concurrentie zal aangaan met de iPhone 17 Air.

Op basis van onofficiële renders die al online zijn verschenen, lijkt de iPhone 17 Air te worden uitgerust met een enkele camera aan de achterkant, verwerkt in een verhoogde camerabalk die zich over de volledige breedte van de achterzijde uitstrekt. Waarschijnlijk zullen ook de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max verhoogde cameramodules hebben.

De gebruikelijke chip-upgrades worden ook verwacht, maar het zal vooral interessant zijn om te zien wat voor prijskaartje Apple de iPhone 17 Air geeft, aangezien dit een geheel nieuwe serie binnen de iPhone-familie markeert. Vorige maand introduceerde Apple de iPhone 16e, met een startprijs van 719 euro.