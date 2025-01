Nieuwste iPhone SE 4-leak toont het zogenaamde vernieuwde design naast de iPhone 16

De iPhone SE 4-leaks blijven inmiddels maar binnenstromen. Het lijkt er dan ook op dat we misschien nog maar een paar maanden verwijderd zijn van een lancering. De nieuwste onofficiële beelden die online zijn verschenen, tonen het vernieuwde design van het toestel naast het design van de iPhone 16.

Nadat er gisteren ook al een hands-on video werd gedeeld, heeft de bekende leaker Majin Bu nu ook afbeeldingen gedeeld van de zogenaamde iPhone SE 4 naast Apple's nieuwste flagship, zodat we de formaten en designs kunnen vergelijken.

Het is nog niet duidelijk of het hier om een volledig functionerend model van de iPhone SE 4 gaat. Het lijkt er wel op dat dit mogelijk is, want we zien ook al wat erg gedetailleerde designelementen rondom de enkele cameralens aan de achterkant en aan de zijkanten van de smartphone.

We hebben het scherm nog niet ingeschakeld gezien, dus dit kan ook gewoon een dummy unit zijn (een mock-up gebaseerd op details die binnen de supply chain al bekend zijn). Hoe dan ook, de afbeeldingen geven ons in ieder geval een beter idee van wat we van Apple's volgende "budgetvriendelijke" iPhone kunnen verwachten.

Afmetingen en design

iPhone SE 4 and iPhone 16 in comparison pic.twitter.com/tw3LiuFopGJanuary 27, 2025

We kunnen aan deze beelden zien dat de iPhone SE 4 waarschijnlijk niet veel zal verschillen van de iPhone 16 op het gebied van afmetingen. Natuurlijk weten we van de iPhone 16 al wat zijn precieze afmetingen zijn (147,6 x 71,6 x 7,8 mm), omdat deze al sinds september beschikbaar is.

Aan de hand van recente leaks zal de iPhone SE 4 naar verwachting ongeveer 144-145 mm lang, 69-70 mm breed en 7-8 mm dik zijn. Misschien is hij dus wel net iets kleiner dan de iPhone 16, maar het verschil zal niet groot zijn.

Dit keer zou de iPhone SE, zoals de beelden laten zien, schijnbaar afscheid nemen van Touch ID en de homeknop. Dat betekent dat dunnere schermranden en ondersteuning voor Face ID onderweg zijn. Qua design zou het nieuwe model (grotendeels) op de iPhone 14 gebaseerd zijn.

Binnenin zou er volgens geruchten een A18-chip en 8GB RAM aanwezig zijn. Qua prestaties moeten we dus vergelijkbare resultaten verwachten als van de iPhone 16. Dat zou kunnen zorgen voor een prijsverhoging ten opzichte van het vorige model, maar tegelijkertijd betekent het ook dat de iPhone SE 4 ondersteuning zal bieden voor Apple Intelligence.