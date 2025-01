Het nieuwste iPhone 17-lek laat één iPhone 16-functie zien die mogelijk niet verandert

Terwijl we uitkijken naar de verwachte lancering van de iPhone 17 in september, doen er steeds meer geruchten de ronde over wat Apple's vlaggenschip mogelijk te bieden heeft, inclusief een functie van de iPhone 16 die waarschijnlijk onveranderd blijft.

De gerenommeerde Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft aangegeven dat het Dynamic Island, dat bovenaan de schermen van de iPhone 16-serie zit, "grotendeels ongewijzigd" zal blijven bij de modellen van dit jaar.

Er is eerder gespeculeerd dat de uitsnede kleiner zou worden op de iPhone 17-modellen, aangezien Apple werkt aan het verkleinen van de componenten eronder (waaronder de Face ID-sensor). Volgens Kuo zal dat echter niet gebeuren.

Octrooien die door Apple zijn ingediend, suggereren dat de Face ID-technologie en zelfs de selfiecamera uiteindelijk onder het scherm kunnen worden geplaatst, waardoor het Dynamic Island niet langer nodig zou zijn, maar die verandering lijkt voorlopig nog niet aan de orde.

Live Activiteiten

預期2H25 iPhone 17系列的動態島大小幾乎沒什改變I expect the Dynamic Island size to remain largely unchanged across the 2H25 iPhone 17 seriesJanuary 24, 2025

Je herinnert je misschien dat het Dynamic Island werd geïntroduceerd met de iPhone 14 in 2022 en sindsdien ook is verschenen op de iPhone 15 en iPhone 16. Er gaan geruchten dat het dit jaar ook naar de iPhone SE 4 zal komen.

Het Dynamic Island doet meer dan alleen sensoren en camera’s verbergen; het wordt ook gebruikt voor Live Activiteiten. App-ontwikkelaars kunnen het inzetten om sportuitslagen, navigatie-instructies of andere real-time informatie op het scherm te tonen.

Het zou deze functie nog steeds kunnen vervullen als het kleiner was, en het zou zelfs op het scherm kunnen verschijnen wanneer nodig, zonder permanent aanwezig te zijn. Dit zijn allemaal overwegingen waar Apple rekening mee zal houden bij het bepalen van de toekomst van het Dynamic Island.

Natuurlijk is niets zeker tot de lanceringsdag, maar andere geruchten wijzen op een iPhone 17 Air-model dat de iPhone 16 Plus zou vervangen. Daarnaast hebben we ook gehoord over mogelijke verbeteringen aan de schermtechnologie en verbeterde koelsystemen.