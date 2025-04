Garmin onthult Vivoactive 6 terwijl klachten over betaald abonnement blijven binnenstromen

Garmin heeft de Vivoactive 6 onthuld, een betaalbare smartwatch met een nieuwe slimme wekker en toegang tot functies van duurdere Garmin-horloges, zoals Running Dynamics. De adviesprijs bedraagt 329,99 euro en het horloge is verkrijgbaar in vier kleurencombinaties: Black/Slate, Bone/Lunar Gold, Jasper Green en Pink Dawn.

De Vivoactive-serie van Garmin bestaat uit sportieve, relatief betaalbare horloges die gericht zijn op de gemiddelde gebruiker van een Apple Watch. De Garmin Vivoactive 5 is niet voor niets het Garmin-horloge dat we aanraden voor de meeste gebruikers.

De Vivoactive 6 lijkt erg op de Vivoactive 5 met een plastic behuizing, aluminium rand, twee knoppen, een AMOLED-scherm en een siliconen band. Net als de Vivoactive 5 heeft de Vivoactive 6 een batterijduur tot 11 dagen. De afmetingen en het 1,2-inch scherm zijn hetzelfde als die van de Vivoactive 5.

Een nieuwe feature is een slimme wekker die je op het optimale moment tijdens een slaapfase kan wekken, samen met dagelijkse voorgestelde wandeltrainingen die vergelijkbaar zijn met de hardlooptrainingen. Zoals hierboven vermeld, heeft de Vivoactive 6 ook toegang tot Garmins geavanceerde Running Dynamics-metriek, die de Vivoactive 5 nog niet had.

Volgens het persbericht van Garmin kunnen gebruikers ook een selectie van stap-voor-stap workouts voor kracht, HIIT, yoga, pilates, mobiliteit en meer downloaden via Garmin Connect.

Proberen we iets te negeren?

De Garmin Vivoactive 6 lijkt een geweldig horloge, zeker omdat hij goedkoper is dan de Apple Watch Series 10. We waren immers fan van de Vivoactive 5 en hoewel de Vivoactive 6 geen baanbrekende upgrade is, zijn de extra functies erg welkom. De timing is dan weer niet optimaal en het zou een strategie van Garmin kunnen zijn om de focus van het nieuws te verschuiven.

De afgelopen dagen werd het nieuws namelijk gedomineerd door het verzet tegen Garmin na de lancering van Garmin Connect+, een betaald abonnement met AI-functies. Gebruikers klagen massaal op sociale media en vrezen dat Garmin hiermee begint aan het pad dat ook Fitbit al bewandelt met Fitbit Premium. Premium Garmin-horloges, zoals de Fenix-modellen, kosten ook talloze keren meer dan Fitbit-horloges en het is niet bepaald leuk om nog een abonnement te moeten nemen voor alle functies als je net een horloge van bijna 1.000 euro hebt gekocht.