Gelekte iPhone SE 4 dummy units teasen het nieuwe design van Apple's goedkoopste iPhone

Het zal inmiddels waarschijnlijk niet heel lang meer duren voordat de iPhone SE 4 officieel gelanceerd wordt. Er is echter wel een kans dat hij dit keer de iPhone 16E zal heten. Welke naam het toestel ook krijgt, nieuwe gelekte beelden van dummy units geven ons een blik op het vernieuwde design van het langverwachte toestel.

Deze beelden komen vanuit de bekende leaker @SonnyDickson en we zien in de beelden de achterkant en zijkanten van de telefoon in het wit en in het zwart. Helaas hebben we het scherm niet te zien gekregen, maar in dit soort dummy units zou er waarschijnlijk toch geen werkend display zitten.

Deze dummy's worden gemaakt door bronnen binnen de toeleveringsketen, zodat fabrikanten van accessoires voor smartphones, voornamelijk fabrikanten van hoesjes, met de juiste afmetingen aan het werk kunnen gaan. Op die manier zijn de hoesjes ook al klaar op het moment dat de apparaten worden onthuld.

Niet alleen fabrikanten van third-party accessoires hebben profijt van deze dummy units. Ze geven ons namelijk ook een idee van de vorm en afmetingen van aankomende toestellen. Het lijkt er in ieder geval op dat de volgende iPhone SE er erg anders uit zal zien dan zijn voorganger, de iPhone SE (2022).

Een vernieuwd design

First look at the iPhone SE 4 Dummy pic.twitter.com/qL0COgmPPAJanuary 16, 2025

We horen nu al maandenlang dat de iPhone SE 4 eindelijk van het oude iPhone-design af zal stappen. Dat design had onder andere dikke bezels aan de boven- en onderkant, een homeknop en Touch ID om je iPhone met je vingerafdruk te ontgrendelen.

Het aankomende model zou volgens geruchten voornamelijk gebaseerd zijn op de iPhone 14 die in 2022 gelanceerd werd (net als de huidige iPhone SE). Dat zou betekenen dat de nieuwe SE nu ook Face ID en een notch krijgt, plus een groter scherm (schijnbaar 6,1 inch in plaats van 4,7 inch).

Naar verwachting zal er verder nog wel meer veranderen. We horen onder andere dat de CPU en de hoeveelheid RAM hetzelfde kunnen zijn als bij de iPhone 16, oftewel de A18-chip en 8GB aan RAM. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de iPhone SE 4 ook alle Apple Intelligence-features ondersteunt.

Het lijkt er ook op dat we een geüpgradede camera met een enkele lens achterop krijgen. Dat is tenminste wat deze gelekte afbeeldingen van de dummy units suggereren. Dit zou daarnaast tevens de eerste iPhone zijn met een Wi-Fi- en 5G-chip gemaakt door Apple. Verder lijkt een lanceringsdatum ergens in maart het meest waarschijnlijk.