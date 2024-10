Het uitgelekte iPhone SE 4 hoesje geeft ons hints over het ontwerp van Apple's volgende betaalbare iPhone

De onofficiële consensus lijkt te zijn dat de iPhone SE 4 begin 2025 zal worden aangekondigd, en een nieuw uitgelekte afbeelding die naar verluidt een hoesje voor het toestel toont, geeft ons een idee van de ontwerpkeuzes die we kunnen verwachten.

Deze afbeelding komt van de bekende tipgever @SonnyDickson, en op zichzelf lijkt het er niet op dat er veel gaat veranderen ten opzichte van de iPhone SE 3 die in 2022 werd gelanceerd. De achterste camerabult is bijvoorbeeld even groot en bevindt zich op dezelfde plaats.

Ook de knoppen van de iPhone zitten op de vertrouwde plekken. De uitsparingen voor de mute-schakelaar en de oplaadpoort aan de onderkant, en de verhoogde gebieden voor de volumeknoppen en de aan/uit-knop, bevinden zich allemaal waar ze zouden moeten zijn.

Uit andere lekken hebben we echter vernomen dat de iPhone SE 4 de eerste in de reeks zal zijn die Touch ID en de home-knop zal dumpen en in plaats daarvan Face ID zal gebruiken: hij zal blijkbaar op de iPhone 14 lijken.

Meer iPhone SE 4 geruchten

Een ander gerucht over een ontwerpwijziging die dit lek van een hoesje niet bevestigt of ontkracht, is een toename in schermgrootte: het scherm van de iPhone SE 4 zou blijkbaar groeien naar 6,1 inch in plaats van de huidige 4,7 inch, en er zou ook een iconische notch bovenaan worden toegevoegd, waardoor fans van kleine telefoons weer een optie minder hebben om uit te kiezen.

Hoewel de case misschien niet veel verschilt van die voor het huidige model, behalve in formaat, is deze leak meer bewijs dat er mogelijk een nieuwer design aankomt. De iPhone SE 3 werd in maart gelanceerd, en de iPhone SE 4 zou hetzelfde kunnen doen.

We hebben ook gehoord dat de volgende iPhone SE mogelijk een A18-chip krijgt (dezelfde als in de iPhone 16 en iPhone 16 Plus), aanzienlijke camera-upgrades, en een 5G-modem die door Apple zelf wordt gemaakt (wat waarschijnlijk snellere snelheden op mobiele netwerken betekent).

De telefoon zou zelfs ondersteuning kunnen bieden voor Apple Intelligence, waarbij 8GB RAM voldoende zou zijn om de AI-functies soepel te laten draaien. Wederom, misschien hebben we daar ooit baat bij in Europa?