Nieuwe iPhone SE zou grote camera-upgrade krijgen

De langverwachte vierde iPhone SE komt steeds dichterbij en krijgt een onverwachte camera-upgrade, als we een nieuwe reeks geruchten mogen geloven. Volgens het Koreaanse ETNEWS (via Google Translate) zal LG Innotek de cameramodules voor- en achteraan produceren. Voor beide camera's zullen bestaande onderdelen gebruikt worden om de productiekosten te drukken.

Een nieuwe iPhone SE met nog steeds slechts één camera aan de achterkant zou niet geheel onverwacht zijn. Het rapport suggereert daarnaast dat dit een 48MP-camera is zoals op de iPhone 15 en iPhone 16. Combineer dit met het gerucht over hergebruikte onderdelen en het zou zomaar exact dezelfde camera kunnen zijn.

We hadden eerder verwacht dat de nieuwe iPhone SE een 12MP-camera zou hebben, zoals de iPhone 14 (en eerder). ETNEWS suggereert wel dat de nieuwe iPhone SE dezelfde 12MP-selfiecamera zal hebben als het huidige model.

Zoals BGR opmerkt, suggereert een eerder rapport van het Koreaanse Aju News dat LG normaal gesproken cameramodules voor telefoons ongeveer drie maanden voor de release levert. Dit zou wijzen op een releasedatum in maart 2025, wat past bij de vorige iPhone SE-modellen, die allemaal in maart of april werden onthuld.

Het rapport bevestigt ook eerdere geruchten over het beeldscherm van de nieuwe iPhone SE. De telefoon zou namelijk het 6,1-inch OLED-paneel van de iPhone 13 kunnen overnemen. Dit betekent waarschijnlijk een resolutie van 1170 x 2532 pixels en een refresh rate van 60Hz. De refresh rate zal hoe dan ook niet hoger zijn, aangezien zelfs de iPhone 16 nog steeds maar 60Hz kan halen. 120Hz blijft voorlopig exclusief voor de Pro-versies.

Apple heeft zijn bestellingen voor het nieuwe beeldscherm naar verluidt verdeeld tussen LG Innotek en de Chinese fabrikant BOE. Het gebruik van een eerder ontwikkeld paneel komt overeen met de kostenbesparende strategie voor onderdelen. Overigens zou het gebruik van dit scherm vrijwel zeker resulteren in een iPhone 14-achtige vormfactor voor de nieuwe telefoon, wat ook al eerder is gesuggereerd.

Klaar voor Apple Intelligence?

We hebben al vaak genoeg gezegd dat het geen goed idee is om nu nog de iPhone SE uit 2022 te kopen. Deze telefoon voelt bijna prehistorisch aan tegenover andere iPhones en Android-smartphones. Het is daarom hoog tijd voor een opvolger met betere specificaties.

De camerasystemen van Apple staan bekend om hun kwaliteit en eenvoud, dus het is enigszins logisch om de 48MP-camera van de iPhone 15 te gebruiken. Een ultra-wide zou een leuke bonus zijn, maar de iPhone SE-serie richt zich al jaren tot gebruikers die gewoon "een iPhone" willen omdat het vertrouwd aanvoelt.

Naast het display van de iPhone 13 verwachten we dat de iPhone SE 4 wordt geleverd met vrijwel identieke specificaties als de iPhone 16 om Apple Intelligence te ondersteunen. Als Apple wil dat we hun AI-ecosysteem daadwerkelijk gaan gebruiken, is het zeker slim om een goedkope iPhone te maken waarop dit werkt. We hopen nu vooral dat deze upgrades zich niet vertalen in een enorme prijsstijging.