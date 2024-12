Volgens geruchten zou de iPhone SE 4 opnieuw een gloednieuwe Apple-chip voor 5G en Wi-Fi bevatten.

In de afgelopen weken hebben we veel gehoord over de iPhone SE 4, die naar verwachting in maart 2025 zal verschijnen. En een nieuw rapport bevestigt wat we eerder hebben gehoord over het toestel, namelijk dat het wordt uitgerust met een gloednieuwe Apple 5G- en Wi-Fi-modem.

Dit nieuws komt van Mark Gurman van Bloomberg, een van de betrouwbaardere bronnen als het gaat om Apple-lekken. Hoewel we deze specifieke geruchten al eerder hebben gehoord, voegt Gurman in zijn artikel veel extra details toe.

Volgens Gurman zijn de nieuwe chipsets, die de door Qualcomm geproduceerde chips zullen vervangen, al vijf jaar in ontwikkeling. Hij vermeldt ook dat deze chips pas in 2027 volledig kunnen concurreren met de Qualcomm-versies als het gaat om prestaties en functies.

Bovendien wordt de codenaam van de eerste modem onthuld: Sinope. Deze is uitgebreid getest en blijkt betrouwbaar te zijn, maar de technologie is niet helemaal op hetzelfde niveau als de modems in de huidige high-end iPhones en zal geen ondersteuning bieden voor mmWave 5G. Naar verwachting zullen de meeste gebruikers echter geen verschil merken in mobiele snelheden.

Toekomstige upgrades

De iPhone SE 4 wordt naar verluidt gebaseerd op de iPhone 14, hierboven te zien. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hoewel Qualcomm mogelijk nog een voorsprong heeft op het gebied van modemtechnologie, zijn er goede redenen voor Apple om over te schakelen naar eigen modems, net zoals het eerder deed met processors. Dit zorgt ervoor dat de iPhone als geheel beter geïntegreerd en efficiënter kan worden gebouwd, wat een positieve invloed zou moeten hebben op het batterijverbruik.

De nieuwe modem zal naar verluidt betere ondersteuning bieden voor dual SIM en zou de hoeveelheid uitgezonden radiofrequentie-energie verminderen. Dit is momenteel geen probleem voor de huidige iPhones, en dit zal in de toekomst helemaal niet meer zorgwekkend zijn.

Volgens Gurman kunnen we in 2026 een tweede generatie modem verwachten, klaar voor de iPhone 18. Deze zal de technologie verder verbeteren, met snellere downloadsnelheden en ondersteuning voor mmWave. Een derde model wordt voorspeld voor 2027.

Hoewel het misschien niet de belangrijkste upgrade van de iPhone SE 4 is, is het wel een significante. Het aankomende toestel zou naar verluidt de eerste in de SE-serie zijn die afscheid neemt van de Touch ID-homeknop en het moderne iPhone-design overneemt.