Nieuwe Sony BRAVIA Theatre-speakers gaan voor de ultieme thuisbioscoopervaring

Sony kondigt vandaag de 2025 line-up van BRAVIA Theatre home audio-producten aan, ontwikkeld om de bioscoopervaring te completeren met meeslepend surround sound dat perfect past bij een home cinema-opstelling. De nieuwe BRAVIA Theatre line-up speelt in op de verschillen tussen bioscopen en de thuissituatie.

Met BRAVIA Theatre kun je thuis genieten van een vergelijkbare bioscoopachtige geluidservaring. De nieuwe line-up bestaat uit de BRAVIA Theatre Bar 6 (een 3.1.2-kanaals soundbar met een draadloze subwoofer) en het BRAVIA Theatre System 6 (een 5.1-kanaals speakersysteem). Daarnaast bieden de BRAVIA Theatre Rear 8 (achterspeakers) en de BRAVIA Theatre Sub 7 (subwoofer) extra mogelijkheden om je home cinema-opstelling verder uit te breiden.

BRAVIA Theatre Bar 6 met Dolby Atmos en DTS:X

De BRAVIA Theatre Bar 6 is een 3.1.2-kanaals soundbar die meeslepende surround sound en duidelijke dialogen biedt. Daarnaast bevat de soundbar een draadloze subwoofer die zorgt voor een goed gebalanceerd basgeluid. Dolby Atmos en DTS:X zorgen voor krachtig surround sound. Bovendien zorgt Sony's Vertical Surround Engine en S-Force PRO Front Surround voor een realistischere, multidimensionale geluidservaring bij andere formaten. Met de unieke upmixing-technologie van Sony kun je driedimensionaal surround sound ervaren, niet alleen met surround sound content, maar ook met stereo content.

Voor duidelijke dialogen en een precieze geluidservaring zorgt een speciaal centrumluidspreker voor kristalheldere stemweergave. Als je de BRAVIA Theatre Bar 6 koppelt aan een compatibele BRAVIA-tv, herkent Sony's Voice Zoom 3 menselijke stemmen en past het volume aan, zodat zelfs zachte dialogen luid en duidelijk klinken.

BRAVIA Theatre System 6 met 1000W vermogen

BRAVIA Theatre System 6 is een alles-in-één 5.1-kanaals 1000W-geluidssysteem met een subwoofer, dat diepere, rijkere en goed uitgebalanceerde audio levert. De 5.1-kanaals speaker set-up voegt diepte, helderheid en gewicht toe aan het geluid, terwijl de ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X meeslepende, multidimensionale geluidservaringen creëert. Het wordt aangedreven door Vertical Surround Engine en S-Force PRO Front Surround, die films tot leven brengen, en biedt een meer realistische, multidimensionale geluidsweergave voor andere formaten.

Net als de BRAVIA Theatre Bar 6 beschikt dit home cinema-systeem over Voice Zoom 3, die gebruikmaakt van AI-gedreven algoritmen om ervoor te zorgen dat spraak altijd luid en duidelijk klinkt. Voor een nog meeslepender geluid biedt Multi Stereo de mogelijkheid om stereogeluid van links/rechts naar midden/achter te repliceren voor een multidirectionale geluidservaring.

Breid je set-up uit met de BRAVIA Theatre Rear 8 en BRAVIA Theatre Sub 7

De BRAVIA Theatre Rear 8 (achterluidsprekers) en BRAVIA Theatre Sub 7 (subwoofer) zijn optionele accessoires die je set-up naar een hoger niveau tillen. Door de BRAVIA Theatre Rear 8 te verbinden met een compatibele soundbar, kun je een verbeterde 360-graden geluidservaring creëren die geoptimaliseerd is voor jouw specifieke luisteromgeving, dankzij de unieke 360 Spatial Sound Mapping-technologie van Sony.

De BRAVIA Theatre Sub 7 voegt dat extra basgeluid toe, zodat je de actie op het scherm niet alleen hoort, maar ook voelt. Het slanke en compacte design van de BRAVIA Theatre Sub 7 biedt twee positioneringsopties.

Prijzen en beschikbaarheid

De BRAVIA Theatre Bar 6 is verkrijgbaar vanaf april 2025 voor een adviesprijs van 499 euro. Ook het Theatre System 6 is verkrijgbaar vanaf april en kost 599 euro. De Theatre Sub 7 kost 299 euro en is verkrijgbaar vanaf mei 2025. De Theatre Rear 8 achterspeakers (altijd geleverd per twee) kosten 499 euro en zijn ten slotte vanaf juni beschikbaar.