De M4 MacBook Air wordt getipt om in 2025 te verschijnen nog vóór de nieuwe iPads en de iPhone SE 4

Volgend jaar belooft een behoorlijk druk jaar te worden voor Apple, met allerlei nieuwe productaankondigingen die worden voorspeld door insiders (waaronder voor de iPhone 17), en we hebben net iets meer informatie gekregen over wanneer sommige van deze lanceringen plaatsvinden.

Volgens de doorgaans betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg zal de M4 MacBook Air-refresh de eerste grote hardwarelancering van Apple in 2025 zijn. Dat sluit aan bij de voorspelling die hij in oktober deed.

Maar hoe vroeg kunnen we deze strakke nieuwe laptops verwachten? Vóór de iPad 11, de iPad Air 7 en de iPhone SE 4, zo blijkt. Die producten worden "in de lente" verwacht.

Bij Apple betekent dat doorgaans ergens rond maart, dus hoewel we geen vaste lanceringsdatum hebben voor de M4 MacBook Air, lijken januari of februari waarschijnlijk. Deze nieuwe modellen zijn ook al door Apple gelekt, dus een lancering lijkt nabij.

Nog een iPad 11 leak

De iPad 10, gelanceerd in 2022 (Image credit: Future)

In een aparte leak heeft het team van MacRumors ontdekt dat de instapmodel iPad 11 geleverd zal worden met iPadOS 18.3 al geïnstalleerd, dit komt van een anonieme bron "met een bewezen staat van dienst voor aankomende Apple-software-updates".

De iPadOS 18.3-update (samen met iOS 18.3) zou "eind januari of begin februari" uitkomen, wat Apple de tijd geeft om het in te stellen op nieuwe iPads die ergens in maart worden onthuld.

Een lancering in de lente (voor het noordelijk halfrond) wordt hier opnieuw genoemd, wat die claim extra geloofwaardigheid geeft. Het is nog niet duidelijk of Apple een persbijeenkomst zal houden voor de lancering, of simpelweg persberichten zal uitsturen met het nieuws.