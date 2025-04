Samsung brengt dit jaar nog een next-gen micro-LED TV met RGB-achterverlichting uit

Samsungs volgende grote tv-lancering zal een belangrijke zijn: de tv zal beschikken over RGB-achterverlichting. Dat lijkt dan ook de volgende grote technologische ontwikkeling te worden in de wereld van high-end televisies.

Helaas zijn er wel twee (mogelijke) nadelen aan verbonden. Ten eerste zal dit eerste model met de technologie een 115-inch model zijn. Dat betekent dat hij voor velen toch wel echt veel te groot zal zijn. Daarnaast zal hij ongetwijfeld ook een extreem hoge prijs hebben, waardoor hij dus ook niet in het budget van de gemiddelde consument past.

We hebben het al eerder over Samsungs plannen voor RGB LED TV's gehad. Het bedrijf toonde tijdens CES 2025 dan ook al een 8K RGB micro-LED TV. Toen ging het om een 98-inch model, maar Samsung gaf al aan dat het uiteindelijke product misschien een ander formaat zou krijgen. We hadden alleen niet verwacht dat de tv nog groter zou worden.

Dit nieuws komt vanuit de nieuwsoutlet The Elec. Deze bron geeft aan dat de RGB micro-LED TV-technologie zal worden gebruikt voor de "ultra premium line-up" en dat er ook nog meer modellen zullen verschijnen na het debuut van het 115-inch model ergens dit jaar.

(Image credit: Future)

Waarom deze tv zo belangrijk is

Het gaat hier niet om een traditionele micro-LED TV. Die technologie werkt vergelijkbaar met hoe OLED werkt, waarbij elke pixel zijn eigen verlichting regelt. Samsung gebruikt de 'RGB micro-LED'-benaming voor tv's die achterverlichting en een LCD-paneel gebruiken, net als zijn QLED TV's. Het verschil met die tv's is echter dat de achterverlichting een enorm groot kleurbereik mogelijk maakt. De technologie moet zorgen voor veel diepere kleuren en ook voor efficiëntere helderheidsniveaus.

Samsung vertelde ons eerder al dat het gebruiken van micro-LED-verlichting voor deze tv's, in plaats van mini-LED-verlichting, betekent dat we te maken krijgen met "drie keer meer LED[-lampjes]". Dat betekent weer een betere helderheid en meer 'local dimming'-zones voor een nog preciezere controle over het beeld. Dit suggereert echter ook dat het bij deze LED-verlichting niet echt gaat om de variant van micro-LED die we bedoelen wanneer we het normaal over micro-LED TV's hebben.

We hebben dit nieuwe soort tv al in actie kunnen zien en we kijken dan ook erg uit naar de toekomst van deze technologie. De eerste tv's die gebruikmaken van de technologie zullen nog erg duur zijn, maar dat was ook het geval bij mini-LED TV's en die zijn inmiddels ook al flink in prijs gedaald. We gokken dat hetzelfde uiteindelijk zal gebeuren bij micro-LED TV's.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Hisense heeft ook al aangekondigd dat zijn eerste model met RGB-achterverlichting dit jaar zal arriveren. Dat model zal ook een gigantisch 116-inch formaat hebben en naar verwachting dus ook een erg hoge prijs. Verder heeft ook TCL plannen voor een tv met deze technologie gedeeld. Dat bedrijf lijkt de technologie echter pas in 2026 op de markt te brengen.

Er is ons verteld dat de technologie in principe niet veel duurder zou moeten zijn dan de huidige mini-LED-achterverlichting op tv's, maar dit soort enorme schermformaten zijn gewoon vanwege het formaat extreem duur en we horen nu dus alleen nieuws over dit soort grote formaten. Hopelijk kunnen er misschien volgend jaar ook modellen op de markt verschijnen met een wat praktischer formaat voor de gemiddelde consument. Als dat niet gebeurt, gokken we dat de huidige mini-LED-technologie nog wel een tijdje dominant zal blijven (naast OLED).