RGB-verlichting in tv's uitgelegd: de volgende troef van mini-LED in de strijd tegen OLED

Televisies met RGB-verlichting (in het scherm, niet rondom het scherm zoals Ambilight) komen eraan, en de komende jaren ga je er veel over horen. Dit is de volgende grote ontwikkeling in lcd-tv’s, waarbij de technologie die wordt gebruikt in de beste mini-LED TV's naar een nieuw niveau wordt getild.

De cruciale ontwikkeling van RGB-verlichte tv’s is dat de achtergrondverlichting achter de pixels nu een breed scala aan kleuren kan weergeven, in plaats van slechts één kleur. Dit betekent dat je een breder kleurbereik zult zien tijdens het kijken en het zou moeten zorgen voor een betere helderheid, of dezelfde helderheid met minder energieverbruik.

Samsung, Hisense en TCL hebben RGB-verlichte tv’s onthuld, en de eerste modellen worden in de tweede helft van 2025 verwacht. Dit is hoe de technologie werkt en wat je ervan kan verwachten.

Wat is RGB backlighting?

Hisense's voorstelling van hoe RGB-verlichting zich vertaalt in het beeld dat je ziet. (Image credit: Future)

Laten we beginnen met hoe de huidige mini-LED TV’s werken. Achter de pixels bevindt zich een raster kleine leds, die het licht produceren dat uiteindelijk je ogen bereikt. Deze leds zijn allemaal blauw (een andere kleur kan in theorie ook, maar blauw is standaard) en het licht passeert een kleurfilterende laag van pixels, die dit blauwe licht omzetten in andere kleuren.

Het filteren van kleuren absorbeert echter wat energie, wat betekent dat dit proces de helderheid van het licht aanzienlijk vermindert tijdens de omzetting. Dit is de reden waarom "quantum dots" in zoveel tv’s worden gebruikt. Ze kunnen kleuren filteren in een zeer breed kleurenspectrum zonder veel energie te absorberen.

Bij RGB-verlichte tv’s zijn de leds achter de pixels niet alleen blauw. Elke led heeft rode, groene en blauwe elementen, die kunnen samenwerken zodat de achtergrondverlichting zelf al de kleuren creëert, nog voordat het licht de kleurfilterende pixels bereikt.

Omdat de achtergrondverlichting de juiste kleuren al projecteert, hoeft de kleurfilterende laag minder agressief te zijn, wat betekent dat er minder licht wordt geabsorbeerd terwijl het erdoorheen gaat. TCL vertelde ons hun tv met deze technologie helemaal geen quantum dots bevat.

Hier is een video met een weergave van hoe RGB-verlichting eruitziet en hoe dit zich vertaalt naar het uiteindelijke beeld.

Wat zijn de voordelen van RGB backlighting?

De Hisense 116UX op CES 2025. (Image credit: Future)

Door de minder agressieve kleurfiltering op de pixels wordt er minder licht geabsorbeerd terwijl het erdoorheen gaat. Dit betekent dat de achtergrondverlichting efficiënter wordt benut. Dit kan op twee manieren voordelig zijn: het kan zorgen voor hogere helderheidsniveaus, waardoor tv’s beter in staat zijn om reflecties in heldere kamers te overwinnen of het kan de huidige helderheidsniveaus behouden, maar dan met minder energieverbruik.

Een ander voordeel is de intensiteit en het bereik van de kleuren die de tv kan weergeven. Kleuren zijn levendiger, vooral bij lastig weer te geven roodtinten, zonder overdreven of onnatuurlijk te worden. Een breder kleurenspectrum betekent dat de tv bij het kijken naar HDR-video nog dichter in de buurt komt van de volledige kleurkwaliteit van wat in de studio is vastgelegd en gemasterd.

Welke tv's komen er?

(Image credit: Future)

Op dit moment weten we dat Samsung, Hisense en TCL plannen hebben om RGB-verlichte tv’s op de markt te brengen. Hisense en Samsung hebben aangegeven dat ze zulke televisies willen lanceren in de tweede helft van 2025, terwijl TCL zegt dat hun tv’s waarschijnlijk in 2026 beschikbaar zullen zijn.

Hisense lijkt het verst gevorderd te zijn, zoals te zien was op CES 2025, waar het bedrijf werkende modellen toonde van wat het op de markt wil brengen. De tv zal de Hisense 116UX heten en we waren erg onder de indruk van wat we zagen (en niet alleen omdat de tv 116 inch groot is). Er is nog geen prijs of exacte releasedatum bekend, maar er waren meerdere modellen op de beursvloer te zien. Of het model ook in kleinere formaten beschikbaar zal zijn, weten we niet, maar waarschijnlijk niet. Dit is dan ook de eerste generatie van deze technologie, die vooral bedoeld is om indruk te maken. Hisense heeft de gewoonte om zijn meest geavanceerde technologie in eerste instantie alleen in de grootste tv’s te integreren. Denk bijvoorbeeld aan de Hisense 110UXN van 110 inch.

TCL toonde een tv met deze RGB-technologie, maar kon geen verdere belangrijke informatie delen, behalve dat de lancering waarschijnlijk volgend jaar zal plaatsvinden. De getoonde tv was kleiner dan 110 inch, dus het kan de moeite waard zijn om daarop te wachten.

Samsung liet ons een prototype zien van zijn eigen RGB-verlichte tv, die mogelijk wat anders is dan de rest. Om te beginnen had de tv een 8K-scherm, in tegenstelling tot die van Hisense, hoewel Samsung aangaf dat het in 2025 ook een 4K-versie wil lanceren. Samsung noemt zijn technologie "RGB Micro LED" en de leds zouden naar verluidt veel kleiner zijn dan mini-LED's. Dat zou Samsung in staat stellen om een geweldige helderheid en zeer nauwkeurig contrast te bieden. Verder hebben we nog maar weinig informatie.

De tv van Samsung was 98 inch groot, maar het bedrijf zegt dat kleinere modellen dit jaar mogelijk zijn. We zullen moeten afwachten.

Hoeveel kosten deze tv's?

Samsung heeft ons verteld dat het verwacht dat de kosten van zijn RGB Micro LED-tv's niet veel hoger zullen zijn dan die van zijn mini-LED TV's (die het Neo QLED noemt), zelfs in het begin. Dit is een veelbelovend teken dat de nieuwe RGB-technologie snel mainstream zou kunnen worden, net zoals mini-LED-technologie binnen slechts een paar jaar na de introductie al beschikbaar werd in betaalbare televisies.

De eerste tv’s zullen echter onvermijdelijk duur zijn, vooral omdat het erop lijkt dat ze erg groot zullen zijn. Het zijn de tv’s van 2026 en 2027 die interessant zijn voor de gemiddelde woonkamer. Het zou ons niets verbazen dat RGB-verlichte televisies heel snel de norm zullen worden, vooral met zoveel verschillende bedrijven die met elkaar concurreren.

Laatste gedachten

RGB-verlichting was dé doorbraak in tv-technologie tijdens CES 2025. Hoewel de eerste tv’s die deze technologie gebruiken een flink formaat zullen hebben en voornamelijk nicheproducten zullen zijn, is het duidelijk dat dit de volgende grote ontwikkeling in tv-technologie is.

De fabrikanten van de beste OLED TV’s worstelen nog steeds met het verlagen van de prijzen en micro-LED TV’s kampen met een vergelijkbaar probleem als OLED: ze hebben hoge vaste kosten waarvoor de komende jaren geen duidelijke oplossing lijkt te zijn.

Mini-LED blijft daarentegen verbeteren en in prijs dalen en door deze vooruitgang qua kleurdiepte en efficiëntie zal mini-LED alleen maar een prominentere plek innemen onder het televisieaanbod, vooral als de kosten gelijk blijven aan (of dicht in de buurt komen van) de huidige modellen.